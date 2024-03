“พีพีทีวี” เอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ต! ยิงสด 3 ความเร็ว แรง มันส์ระดับโลก MotoGP - ARRC - TSS 2024 อัดแน่นทั้งหน้าจอและออนไลน์ตลอดปี 2024

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ในฐานะสถานีโทรทัศน์แห่งการถ่ายทอดสดกีฬามันส์ เตรียมเอาใจสาวกความเร็ว ยิงสด! ต่อเนื่อง การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโลก โมโตจีพี 2024 (MotoGP) เป็นประจำทุกปี ที่สำคัญปีนี้ พีพีทีวี เสริมความเร็ว แรง มันส์แบบเต็มขั้นทั้งหน้าจอและออนไลน์ กับอีก 2 รายการใหม่อย่าง ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย “FIM Asia Road Racing Championship 2024” (ARRC) และศึกรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ "B-Quik Thailand Super Series 2024" และ "TSS The Super Series by B-Quik 2024"นำทัพโดยขีดสุดความมันส์ การแข่งขันระดับโลก MotoGP 2024 พีพีทีวี เตรียมยิงสดความันส์ให้ชมกันทุกเดือนตลอดทั้งปี เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่รุ่น Moto2 ให้แฟน ๆ ได้ตามลุ้นและเชียร์ยอดนักบิดไทย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา หลังจากปีที่แล้วเจ้าตัวทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 1 แชมป์ กับอีก 2 โพเดียม ได้สำเร็จ จบฤดูกาลด้วย อันดับ 6 ของตารางคะแนนรวม โดยปีนี้ตั้งเป้าลุ้นท็อป 3 ของโลก ส่วนการแข่งขันในรุ่นใหญ่ MotoGP ก็ยิ่งพลาดไม่ได้ โดยสปอตไลต์ถูกสาดไปที่ “เด็กระเบิด” มาร์ค มาร์เกซ นักบิดชาวสเปน เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกโมโตจีพี 8 สมัย ที่ย้ายค่ายจาก เรปโซล ฮอนด้า ไปอยู่กับ เกรซินี เรซซิ่ง ซึ่งแฟน ๆ ต่างคาดการณ์กันว่า นี่อาจเป็นปีแห่งการคัมแบ็กสู่ความยิ่งใหญ่ แต่ก็คงไม่ง่ายเมื่อก้างชิ้นใหญ่ที่ขวางหน้าคือ แชมป์โลก 2 สมัย ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลโนโว ทีม ซึ่งทั้งคน และรถดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดความร้อนแรงลงแม้แต่น้อย แถมยังมีตัวสอดแทรกสุดอันตรายอย่าง ฆอร์เก มาร์ติน นักขับชาวสเปนจาก พรีมา พราแม็ค เรซซิ่ง รองแชมป์ซีซั่นก่อน ที่พร้อมจะทะยานขึ้นมาแย่งแชมป์ในปีนี้อีกด้วย โดย พีพีทีวี จะเริ่มความมันส์บนหน้าจอด้วยรายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.นี้ สด! จาก สนามออโตโดรโม อินเตอร์นาซิอองนาล โด อัลการ์ฟ เริ่มตั้งแต่ Moto 2 เวลา 18.15 น. เป็นต้นไปต่อที่รายการใหม่ ซึ่งเสริมเข้ามาในไลน์อัปความแรงปีนี้ กับ ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย “FIM Asia Road Racing Championship 2024” หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อสั้น ๆ ว่า “ARRC” รายการแข่งสุดยิ่งใหญ่ที่มีประวัติอันยาวนาน โดยในฤดูกาล 2024 ก็ตบเท้าเข้าสู่ปีที่ 28 แล้ว สำหรับรายการนี้จะแข่งขันทั้งสิ้น 6 สนาม ใน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และประเทศไทย โดยไฮไลต์สำคัญที่คนไทยต้องภาคภูมิใจ นอกจากจะมีนักบิดไทยลงชิงชัยอย่างคับคั่งในทุกรุ่นแล้ว บทบาทความเป็นเจ้าภาพของ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ก็เป็นเพียงสนามเดียวที่ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งสนามเปิดฤดูกาล และสนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ไปด้วยในฤดูกาลเดียวกัน ซึ่ง 2 สนามในไทยนี้ พีพีทีวี จะถ่ายทอดสดให้ชมทั้งหน้าจอและออนไลน์แน่นอน ส่วนสนามอื่น ๆ ตลอดทั้งปี คอมอเตอร์สปอร์ตสามารถรับชมได้บนช่องทางออนไลน์ของ PPTV Sports โดยสนามแรกจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. นี้ พีพีทีวี สดทางหน้าจอตั้งแต่เวลา 13.55 น. หรือใครที่อดใจรอไม่ไหวก็รับชมความมันส์กันก่อนแบบครบทุกรุ่นได้ทาง Facebook และ YouTube ช่อง PPTV Sports ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปปิดท้ายรายการความแรงประเภท 4 ล้อ ด้วย ศึกรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ “B-Quik Thailand Super Series 2024” ซึ่งรายการนี้จะจัดแข่งในทุกรุ่น และ “TSS The Super Series by B-Quik 2024” ที่จะจัดแข่งเฉพาะกลุ่มรถรุ่นใหญ่ซูเปอร์คาร์ 3 รุ่น จัดทั้งหมด 5 สนาม 10 เรซ เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการตอบรับจากนักแข่งชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก รวมถึงรายการใหญ่ขวัญใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นการแข่งขันประจำฤดูกาลอย่าง “Bangsaen Grand Prix 2024” เทศกาลความเร็วระดับเวิลด์คลาสที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กับการเนรมิตริมชายหาดบางแสนให้กลายเป็นสนามแข่งที่สวยที่สุดในโลก สำหรับสนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต ซึ่ง พีพีทีวี จะถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ ได้รับชมการแข่งขันกันอย่างเต็มอิ่ม ตลอดทั้งปี สามารถติดตามวัน เวลา และช่องทางการถ่ายทอดสดได้เร็ว ๆ นี้พลาดไม่ได้! 3 ศึกประลองความเร็วระดับโลก เริ่มที่ โมโตจีพี และ โมโตทู ในรายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค.นี้ เวลา 18.15 น. เป็นต้นไป ชมสดทางหน้าจอ พีพีทีวี ช่อง 36 หรือ www.pptvhd36.com และแอปพลิเคชั่น ส่วนอีก 2 รายการ ARRC เริ่ม 16 – 17 มี.ค. เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป และรายการ TSS สนามแรกในเดือนพ.ค. นี้ สามารถรับชมผ่านทางหน้าจอ หรือเว็บไซต์, Facebook และ YouTube ช่อง PPTV Sports พร้อมติดตามรายงานผลการแข่งขัน รวมถึงอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกสนามตลอดฤดูกาล 2024 ทุกช่วงข่าวกีฬาและทุกแพลตฟอร์ม PPTVHD36