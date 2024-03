เตรียมเปิดสนาม "eFootball Thailand Pro League 2024" ทัวร์นาเม้นต์อีสปอร์ตอาชีพ ยกระดับนักกีฬาไทยสู่สากล

แพลน บี มีเดีย เตรียมลงสนามเดินเกมรุกตลาดอีสปอร์ตเต็มสูบ จัดการแข่งขันทัวร์นาเม้นต์ครั้งใหม่ eFootball Thailand Pro League 2024 สานต่อความสำเร็จกีฬาอีสปอร์ตเกมฟุตบอล กลับมาพร้อมความสนุกครั้งใหม่ RISE N FIGHT #ใส่ได้อีก เพิ่มกฎพิเศษเติมความหลากหลาย, นำรูปแบบ Co-op กลับมาใช้ และเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่จาก ‘Next Gen’ เข้าร่วมพัฒนาฝีมือบนเวทีระดับมืออาชีพ เริ่มเสียงนกหวีดแรกเสาร์ที่ 20 เม.ย. 67 นี้ ทาง E-League Thailandนิธินันท์ อัศวทร รองประธาน บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด กล่าวว่าในปี 2024 นี้ ยังคงเป็นปีที่ตลาดอีสปอร์ตในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่แง่ของเงินหมุนเวียนมูลค่าแตะ 3.8 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวราว 20% ต่อปี เช่นเดียวกับในด้านภาพลักษณ์ ที่ตัวของนักแข่งถูกยอมรับในฐานะของ ‘นักกีฬามืออาชีพ’ อีกแขนงอาชีพหนึ่ง แตกต่างจากแต่ก่อนที่ถูกมองเป็น ‘เด็กเล่นเกม’ เสียมากกว่าส่วนสำหรับแบรนด์เกม ‘eFootball’ ในประเทศไทย ที่บริหารงานโดยแพลน บี เอง ก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้ประเทศที่ตลาดอีสปอร์ตเกมฟุตบอลได้รับความนิยมสูงอย่างญี่ปุ่นหรือบราซิล โดยในปี 2023 ที่ผ่าน คอมมูนิตี้ช่องทางหลักของเกม eFootball อย่าง ‘E-League Thailand’ ได้มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับปี 2022 สามารถสร้าง Reach ไปได้มากกว่า 24M reach และมียอด Views รวมมากกว่า 18M views ช่วยให้แบรนด์ของ Plan B Media และแบรนด์ผู้สนับสนุนต่างได้สื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงผ่านรายการแข่งขันอีสปอร์ตต่าง ๆ“หนึ่งปีที่ผ่านมา หลังจากที่แพลน บี จัดการแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2023 ขึ้น เราได้รับเสียงตอบรับและความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะการแข่งขันทั้ง 6 เดือน รายการนี้ได้มี Reach มากกว่า 12M reach และมียอด Views มากกว่า 7M views รวมถึงมีผู้ร่วมงานวัน Grand Final กว่า 1,200 คน ที่มากไปกว่านั้นคือตัวนักกีฬาที่สร้างผลงานจากการแข่งขัน ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้เล่นของทีม Bali United แข่งขันใน Indonesia Football E-League รวมถึงได้แข่งขันในระดับนานาชาติและคว้าชัยชนะมาได้ทั้งในรายการ SEA Championship ที่อินโดนีเซีย และรายการ HSN SEA ที่มาเลเซีย รวมถึงได้รับโอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน AFC eAsian Cup ที่ประเทศกาตาร์ จนสร้างชื่อเสียงกับตัวเองและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลก”นิธินันท์ เสริมต่อว่าในปีนี้ แพลน บี ได้เตรียมผลักดันความสำเร็จของกีฬาอีสปอร์ตเกมฟุตบอลในประเทศ ด้วยการจัดทัวร์นาเม้นต์ ‘eFootball Thailand Pro League 2024’ การแข่งขันระบบลีกระดับสูงสุดของเกม eFootball เพียงรายการเดียวในไทยที่ได้รับรองจากผู้พัฒนาเกม อย่างบริษัท KONAMI โดยทัวร์นาเม้นต์ที่จะเกิดขึ้นนี้ ได้กลับมาสานต่อความสนุก HIT EM UP ครั้งก่อน ด้วยธีมการแข่งขันปลุกการต่อสู้ครั้งใหม่ RISE N FIGHT #ใส่ได้อีก มีการนำรูปแบบ Co-op กลับมาใช้อีกครั้งในการแข่งแบบ 3v3 บนระบบ Mobile พร้อมเก็บคะแนนร่วมกับการแข่งแบบ 1v1 บนระบบ Console เป็นเวลารวม 10 สัปดาห์ เพื่อหาทีมที่มีคะแนนสูงสุด 6 ทีมไปแข่งขันต่อในรอบ Grand Finalนอกจากนี้ แพลน บี ยังเพิ่มกฎให้แต่ละทีมที่เข้าร่วม ต้องทำการดราฟต์ตัวนักเตะของแต่ละสโมสรเพื่อให้การแข่งขันเต็มไปด้วยแผนการเล่นและแทคติกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงแต่ละทีมต้องมีการนำนักกีฬาหน้าใหม่จากรายการ ‘Next Gen’ มาร่วมอยู่ในทีมด้วย เพื่อเปิดทางให้นักแข่งรุ่นใหม่ได้รับโอกาสพัฒนาตัวเองบนเวทีระดับมืออาชีพ“เราต้องการให้ ETPL 2024 เข้ามาส่งเสริมรากฐานให้อุตสาหกรรมอีสปอร์ตในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและมีมาตรฐานทัดเทียมสากล โดยนักกีฬาและผู้จัดการทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความเป็นมืออาชีพจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ชนะจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเกม eFootball ในระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงต่อไป”ทั้งนี้ การเติบโตที่ก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและเกม eFootball ยังได้อยู่ในจุดสนใจในการทำตลาดของกลุ่ม Brand Consumer ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มไอทีหรือเกมมิ่งเกียร์อีกด้วย จึงทำให้กลยุทธ์การตลาดของแพลน บี มีเดีย ปีนี้ จะเน้นสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) ตลาดที่มีการเติบโตและอัตราการซื้อสินค้าสูง และมีจุดเชื่อมโยงกับธุรกิจอีสปอร์ตที่เน้นเจาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เหมือนกัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้ชื่นชอบการเล่นเกมและสนใจในกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงเป็นกลุ่มคนที่ชอบทดลองสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้แบรนด์ FMCG สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ได้มากขึ้น พร้อมช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัยผ่านการทำตลาดของกีฬาอีสปอร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในไทยและทั่วโลกนอกจากนี้ แพลน บี มีเดีย ยังมุ่งให้ความสำคัญกับการเดินหน้าทำธุรกิจอีสปอร์ตให้มีกำไรที่ยั่งยืนและสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดีมากขึ้น ผ่านการออกแบบกิจกรรมเฉพาะในตลาดอีสปอร์ตที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่แบรนด์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ผ่านสื่อ 4Os ประกอบไปด้วย Online, Offline (Out-of-Home), On Air และ On Ground Activities ซึ่งจะสร้างรากฐานให้อีสปอร์ตไทยยุคใหม่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรงตามนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต“ส่วนเป้าหมายหลักของทัวร์นาเม้นต์ ETPL 2024 รวมถึงการแข่งขัน eFootball รายการอื่น ๆ ที่เราตั้งเป้าจัดทั้งในระดับมืออาชีพ มือสมัครเล่น และส่งเสริมการแข่งในระดับอุดมศึกษา ก็เพื่อที่จะทำให้แบรนด์ eFootball เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความสำเร็จในทุกระดับ ผ่านการแข่งขันที่ไม่มีความรุนแรงและยังตอกย้ำการเป็นอีสปอร์ตเกมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย” นางนิธินันท์ ทิ้งท้ายสำหรับการแข่งขัน eFootball Thailand Pro League 2024 จะเริ่มทำการแข่งขันในระบบลีกและถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านช่องทาง Facebook / YouTube / TikTok : E-League Thailand ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ELeagueThailand