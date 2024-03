40,000 แต้ม สถิติที่ไม่มีวันเข้าใกล้ / MVP

เราอาจคุ้นหูวลีของฝรั่งว่า Never say never หรือ อย่าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ (ถ้ายังไม่ได้ลอง) แต่ถ้าลองนึกว่าวันหนึ่งจะมีใครสักคนทาบสถิติ เลอบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์ตัวเก๋า แอลเอ เลเกอร์ส โดยทำสกอร์หลัก 40,000 แต้มระดับ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ณ จุดนี้ยังมีความเป็นไปได้น้อยถึงน้อยมากเลอบรอน ทำสกอร์ทะลุ 40,000 แต้ม เมื่้อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา (3 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ระหว่างเกมพบ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ แชมป์เก่า โดยตะลุยขึ้นเลย์อัพด้วยมือซ้ายช่วงต้นควอเตอร์ 2 ยืดสถิติคะแนนสูงสุดตลอดอาชีพ (เฉพาะเรกูลาร์ ซีซัน) ซึ่งเขาแย่งมาจาก คารีม อับดุล-จับบาร์ ฤดูกาลที่แล้ว"คิงเจมส์" บวกสกอร์เพิ่มอีกเกือบ 1,700 แต้ม ทิ้งห่างคะแนนของ อับดุล-จับบาร์ ซึ่งทำไว้ 38,387 แต้ม มันอาจถึงเวลาที่ต้องใส่สถิติคะแนนสูงสุดตลอดกาลของ เลอบรอน ลงบัญชี "สถิติที่ไม่มีวันถูกทำลาย" เหมือน แคล ริปเกน ลงเล่น 2,632 เกมติดต่อกัน ศึกเมเจอร์ ลีก เบสบอล (MLB) หรือ เวย์น เกรตซ์กี คุณพ่อตาของ ดัสติน จอห์นสัน อดีตโปรหมายเลข 1 ของโลก สกอร์ 2,857 แต้ม ระดับ เนชันแนล ฮ็ฮคกี ลีก (NHL) หรือ ทีมบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยคอนเนคติคัต ชนะ 111 เกมรวดครั้งหนึ่ง วิลท์ แชมเบอร์เลน ตำนาน NBA ทำสกอร์เฉลี่ย 50.4 แต้ม เฉพาะ 1 ซีซัน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทำได้ โดยผู้เล่นที่ทำสกอร์เฉลี่ย 1 ซีซัน ใกล้เคียงสุด คือ เอลจิน เบย์เลอร์ 38.3 แต้มต่อเกม ถ้าบอกแบบภาษาบ้าน อาจเป็นทำนองว่า คุณต้องเอาลูกบาสเกตบอลไปเล่นคนเดียว หากมีใครสักคนทำสกอร์เฉลี่ยเทียบเท่า แชมเบอร์เลน คนๆ นั้นจะต้องลงเล่นครบ 82 เกม นานประมาณ 13 ซีซัน จึงจะทำสกอร์ถึง 40,000 แต้ม ตลอดอาชีพอย่าลืมว่า ถ้า เลอบรอน วัย 39 ปี ยังไม่ยอมรีไทร์ เพื่อรอ บรอนนี ลูกชายคนโต เข้าดราฟต์มาเล่นอาชีพด้วยกัน อย่างน้อย 1-2 ซีซัน เขาอาจทำสกอร์รวมสัก 43,000-44,000 แต้ม เมื่อถึงเวลาประกาศรีไทร์ ดังนั้นสถิติของเขาจะไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้เล่นรุ่นหลังด้วยเหตุผลบางอย่างบ่งชี้ว่า ทำไมสถิติของ เลอบรอน จึงห่างไกลเกินกว่าคนอื่นๆ จะเอื้อมถึง คือ นอกเหนือจาก เลอบรอน มีผู้เล่น 7 คนที่ยังไม่รีไทร์ ทำสกอร์หลัก 20,000 แต้ม คนที่ใกล้เคียงสุดอย่าง เควิน ดูแรนท์ ฟอร์เวิร์ด ฟีนิกซ์ ซันส์ แต่ยังตามหลังผู้ทำสกอร์สูงสุดตลอดกาลประมาณ 12,000 แต้ม ค่าเฉลี่ยตลอดอาชีพของ "เคดี" เท่ากับ 27.3 แต้ม มากกว่า เลอบรอน 0.2 แต้ม แต่ ดูแรนท์ ต้องลงเล่นทุกเกมกระทั่งจบฤดูกาล 2028/29 เพื่อทำสกอร์ถึง 40,000 แต้ม ตามหลักคณิตศาสตร์เมื่อถึงเวลานั้น ดูแรนท์ จะอายุครบ 40 ปี เทียบกับโลกความจริง ดูแรนท์ อาจเล่นได้ถึงเลข 4 นำหน้า แต่การลงเล่นทุกๆ เกมนานกว่า 5 ปี ด้วยอายุที่มากขึ้นย่อมเป็นไปได้ยาก หากมองสถิติว่า ดูแรนท์ ไม่เคยลงเล่นครบ 82 เกมฤดูกาลปกติ นับตั้งแต่ 2009/2010 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียง 21 ปีมีผู้เล่นยุคปัจจุบัน 3 คนทำสกอร์เฉลี่ยต่อเกมสูงกว่า เลอบรอน ได้แก่ ดูแรนท์, ลูกา ดอนซิช การ์ด ดัลลัส มาเวอริกส์ 28.5 แต้ม และ โจเอล เอ็มบีด เซ็นเตอร์ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 27.8 แต้มดอนซิช เพิ่งอายุครบ 25 ปี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวันเกิดครบเบญจเพสของเขาว่า "ผมรู้สึกเหมือนอายุ 40" อาจคาดเดาได้ว่า การ์ดชาวสโลวีเนีย อาจไม่สามารถยืนระยะถึงอีก 15 ซีซันของอาชีพ ขณะที่ เอ็มบีด ตามหลัง เลอบรอน อยู่ประมาณ 28,000 แต้ม และต้องลงเล่นอีก 1,000 เกม เพื่อขยับสกอร์รวมเป็น 40,000 แต้ม ตลอดอาชีพ แต่เมื่อเช็กประวัติการบาดเจ็บ และอายุที่กำลังจะครบ 30 ปี ปลายเดือนมีนาคมนี้ การลงเล่นอย่างน้อย 1,000 เกม แทบเป็นไปไม่ได้พิจารณาคลื่นลูกใหม่ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ด ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส สกอร์เฉลี่ย 20.7 แต้ม เทียบกับ เลอบรอน 20.9 แต้ม เฉพาะรุกกี้ซีซัน (ซีซันแรกของอาชีพ) หมายความว่า "เวมบี" จะต้องเล่นอย่างน้อย 20 ซีซัน จึงจะเข้าคลับ 40,000 แต้มช่วงสุดสัปดาห์ ออล-สตาร์ เดเมียน ลิลลาร์ด การ์ดจ่าย มิลวอกี บัคส์ บอกว่า ถ้าเขานั่งเก้าอี้ประธาน NBA เขาอาจตีเส้น 4 แต้มบนพื้นสนาม หากเกิดขึ้นจริง การทำสกอร์ 40,000 แต้ม อาจมีความเป็นไปได้สูงขึ้น แต่ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ หรืออีก 5-10 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตาม สถิติต่างๆ ย่อมมีวันถูกทำลาย เช่น 38,387 แต้มของ อับดุล-จับบาร์ ยืนยงอยู่ 40 ปี แต่สถิติของ เลอบรอน เราอาจจะไม่ได้เห็นใครทำลายได้ภายใน 30-40 ปีข้างหน้า เหมือนปรากฎการณ์สุริยุปราคา เมื่อคุณพลาดครั้งหนึ่ง คุณจะต้องรออีก 75 ปี