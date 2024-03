ทัพนักกีฬา สปาร์ตัน ทั่วโลก ลุยเทศกาล TRIFECTA Weekend คาดสะพัดกว่า 500 ล้าน

ทัพนักกีฬา สปาร์ตัน จากทั่วโลกนับหมื่นคนบุกไทย ลุยเทศกาล TRIFECTA Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) สนามพัทยา ณ วิสดอม วัลเลย์ และสนามภูเก็ต ณ บลูทรี ภูเก็ต ปี 2024 เต็มพิกัด คาดสะพัดกว่า 500 ล้านบาท พร้อมปั้นสนามใหม่ที่โฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม“บุกไทย” ทัพนักกีฬาสปาร์ตันทั่วโลกนับหมื่นจากกว่า 40 ประเทศมุ่งหน้าเทศกาล TRIFECTA Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) สนามพัทยา ณ วิสดอม วัลเลย์ และสนามภูเก็ต ณ บลูทรี ภูเก็ต ปี 2024 เต็มพิกัด 100 % ผู้จัดรันริโอ ชูเมืองไทยเป็น World Sports Destination ตัวจริง คาดรายได้สะพัดรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท พร้อมปั้นสนามใหม่ “เวียดนาม” สร้างเครือข่ายตลาดอาเซียนเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสู่ปฏิทินโลกในการจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand and Vietnam 2024 Ho Chi Minh City I Pattaya I Phuket (สปาร์ตัน เรซ ไทยแลนด์ แอนด์ เวียดนาม 2024 โฮจิมินห์ ซิตี้ I พัทยา I ภูเก็ต) โดยในปี 2024 นี้จะจัดเต็มพิกัดที่สนามพัทยา จังหวัดชลบุรี และบลูทรี ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับเปิดตัวการแข่งขันในประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกที่นครโฮจิมินห์ ซิตี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) -TCEB รวมทั้ง Mr.Matthew Brooke, Senior Vice President, International, Spartan Race Inc., Mr.Rio de LaCruz, President of RUNRIO Group of Companies, นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ Executive Director - Spartan Race Thailand & Vietnam และผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ RUNRIO, Mr.Bady Dung Pham, Managing Director of Pulse Active | Spartan Race Vietnam, Mr. Christian Noret, Chief Executive Office, Blue Tree Phuket, คุณทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Wisdom Valley & Rugby School Thailand, คุณบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ร่วมประกาศความพร้อมในการจัดงาน และเปิดตัว Official Spartan Race Thailand Brand Ambassadors ปี 2024สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) -TCEB จับมือแน่นผู้จัด RUNRIO Thailand พร้อมบรรดาเหล่าพันธมิตรกว่า 10 องค์กร ทั้ง บูลทรี ภูเก็ต, วิสดอม วัลเล่ย์, พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท, Isuzu, Optimum Nutrition และอื่นๆ ร่วมกันจัดงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Spartan Race Thailand 2024 ซึ่งจะกลับมาครั้งใหญ่กว่าที่เคย! พร้อมประกาศขอท้าชาวสปาร์ตันทุกคนอีกครั้งกับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น และเต็มไปด้วยความมันส์ในปีนี้สำหรับครั้งนี้เทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก สปาร์ตันเรซไทยแลนด์ เตรียมเสนอ Trifecta Weekend ในทั้ง 2 สนาม และความท้าทายใหม่ประจำปี 2024 กับ Hurricane Heat 12 ชั่วโมงที่ทั้ง 2 สนาม ที่สนามจังหวัดชลบุรี ณ Wisdom Valley และสนามจังหวัดภูเก็ตที่สวนน้ำ บลูทรี ภูเก็ต โดยจะมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันนับหมื่นคนจากกว่า 40 ประเทศตบเท้าเดินทางมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่ง โดยผู้จัดรันริโอ เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ World Sports Destination ตัวจริง และคาดการณ์รายได้สะพัดรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท พร้อมปั้นสนามใหม่ “เวียดนาม” สร้างเครือข่ายตลาดอาเซียนอีกด้วยสำหรับ Spartan Race Thailand 2024 นี้ จะมีการแข่งขัน Trifecta Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10-11 สิงหาคม และที่บลูทรี ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน โดยเตรียมนำเสนอประสบการณ์การแข่งขัน และมอบความท้าทายทวีคูณให้คุณตื่นเต้นตลอดทั้งวัน!เริ่มต้นที่การแข่งขันสนามพัทยา จังหวัดชลบุรี จะจัดขึ้นที่ Wisdom Valley สำหรับ Trifecta Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) และ Hurricane Heat 12 ชั่วโมง ในวันที่ 10-11 สิงหาคม และ Spartan Kids ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม ที่ Pattana Sports Resortตามด้วยการแข่งขันที่สนามภูเก็ต จะจัดขึ้นที่สวนน้ำ บลูทรี ภูเก็ต เตรียมพบความท้าทายในรูปแบบเดียวกัน ด้วยการแข่งขัน Trifecta Weekend (ไตรเฟคต้า วีคเอน) และ Hurricane Heat 12 ชั่วโมงในวันเสาร์ และอาทิตย์ และ Spartan Kids ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน รับรองความสนุกและดุดันไม่แพ้กัน!นอกเหนือจากนั้น ในปีนี้ รันริโอประเทศไทย ยังได้รับลิขสิทธ์เปิดตัวการแข่งขันสปาร์ตันในประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ที่นครโฮจิมินห์ ซิตี้ ด้วย Sprint รูปแบบ ​Pro Championship และ Hurricane Heat 4 ชั่วโมงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียน กรุณาเข้าชม www.runriothailand.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางของเราที่ Facebook : Spartan Race Thailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง