"วาทะลูกหนัง" คว้ารางวัลผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล สาขากีฬา ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 12

ประกาศผลอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนโซเชียล "Thailand Social Awards ครั้งที่ 12" ปีนี้ OSx Network ส่ง"วาทะลูกหนัง" คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Sports และ แป้ง zbing z. คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport ตอกย้ำความเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลได้เป็นอย่างดีOSx Network ผู้ให้บริการเครือข่าย MCN ภายใต้ออนไลน์ สเตชั่นตอกย้ำความเป็นตัวจริงในเรื่องของ ความเป็นผู้นำด้านกีฬา - เกม - ไลฟ์สไตล์ตัวจริงและอินฟลูเอนเซอร์ ส่งอินฟลูเอนเซอร์มากมายเข้าเป็น ไฟนอลลิสต์ในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็น Gaming & E-sport , Spor tและ IT โดยงาน Thailand Social Awards ครั้งที่12 ถูกจัดขึ้นโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย ได้ประกาศผล อย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในปีนี้ “วาทะลูกหนัง” เจ้าของวลีเด็ด วาทะลูกหนังขอเสนอ ก็คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Sports เป็นปีแรก หลังจากที่ผู้ชื่อติดเข้ามาเป็น Final list ในปีที่แล้วเป็นครั้งแรก ก็ได้กล่าว “ขอบคุณทางงาน ขอบคุณทุกการสนับสนุน และขอบคุณทุกผู้ติดตามมากครับ” และยังมี NRsportsRadio ที่มีรายชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัล Finalist ในสาขานี้ด้วยเช่นกัน ด้าน“แป้ง - zbing z.” เจ้าหญิงแห่งวงการเกม ที่มีผู้ติดตาม 18.5 ล้าน มากเป็นอันดับ 1 ของไทยก็ได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport ไปพร้อมกล่าว “ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนผลักดันทำให้ได้รางวัลในครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้มากๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ตนเองมายืนอยู่จุดนี้ และจะขอเป็นตัวแทนผลักดันให้วงการเกมให้ไปไกลยิ่งขึ้น”ขณะเดียวกันยังเป็นปีแรกสำหรับ “ Extreme IT ” ที่ได้รับรางวัล Finalist ในสาขา Best Creator Performance on SocialMedia สาขา Gaming & E-sport (1 ใน5ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) กลับบ้านด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีรางวัลที่น่าสนใจอีกมากมายในปีนี้ อาทิเช่น Environman ก็ได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Sustainability , Khu whan English On Air ได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Knowledge & Education , Paper planesได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Music Band , สรยุทธ สุทัศนะจิดา ได้คว้ารางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา News Reporter ปิดท้ายด้วย Cullen HateBerry , ไข่ขาวลูกแมร๊ และ นนท์ อินทนนท์ ก็รับรางวัล Rising Creator Performance on Social Media เป็นต้นทาง Online Station และ OSx Network ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับชมผลงานดีๆ ที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์และมีประโยชน์ สร้างความสุขสนุกสนานให้กับแฟนๆ แบบนี้ตลอดไป ใครที่อยากมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ OSx Network พร้อมพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จสูงสุดของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์มืออาชีพ เพิ่มอาวุธลับด้วยการอัพสกิลด้วย Workshop Training แบบเอ็กซ์คลูซีฟ รับข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดจาก YouTube ก่อนใคร ที่จะทำให้คุณอยู่บนเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพได้อย่างแข็งแรง สนใจรับบริการของเรา สมัครเลย!สนใจสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ OSx Network ติดต่อ osxnetwork@truedigital.com