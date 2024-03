ประวัติศาสตร์ต้องจารึก “อนาโตลี” ทุบ “ไรเนียร์” ผงาดครองบัลลังก์ MMA 3 รุ่น คนแรก

จบลงไปด้วยความมันทะลุทุกย่านองศาเดือด สำหรับ ศึก ONE 166 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศกาตาร์ ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา โดยผลปรากฏว่า “อนาโตลี มาลีคิน” เอาชนะ “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” คว้าแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) มาพาดบ่าเป็นเส้นที่สาม ขึ้นแท่นแชมป์โลก MMA 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ONE ขณะที่ “ถัง ไค” ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกจาก “ธานฮ์ เล” ได้อย่างสวยงาม ส่วน “จาร์เร็ด บรูกส์” ทำผิดกติกาถูกปรับแพ้ เสียบัลลังก์ให้ “โจชัว พาซิโอ” แบบสุดช็อกคู่เอกนำรายการ “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) วัย 33 ปี จากเนเธอร์แลนด์ วางเข็มขัดเป็นเดิมพัน เปิดศึกล้างตาคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 35 ปี จากรัสเซียที่หาญกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิง หวังครองเจ้าบัลลังก์ 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์เริ่มยกแรก “อนาโตลี” เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินหน้าลุยแหลก แม้จะพลาดโดนหมัด “ไรเนียร์” จนถึงกับก้นเตี้ยลงไป แต่ยังสามารถเอาตัวรอดกลับมาได้ “ไรเนียร์” พยายามชวนเล่นเกมนอน แต่เอาจอมบู๊จากรัสเซียไม่ลง กระทั่งยกสาม “อนาโตลี” ไล่ถล่ม “ไรเนียร์” ถึงกับนอนแผ่ไม่ขอสู้ต่อ ส่งให้ “อนาโตลี” ปิดเกมชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 1:16 กระชากเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวตมาพาดบ่า ผงาดเหนือบัลลังก์แชมป์โลก MMA 3 รุ่นในเวลาเดียวกันเป็นคนแรกของ ONE พร้อมคว้าโบนัสมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.8 ล้านบาท) จากบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เข้ากระเป๋าเป็นของแถมคู่รอง “ถัง ไค” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) วัย 27 ปี ผู้ไร้พ่ายจากจีน ลงสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก เปิดทางคู่ปรับเก่า “ธานฮ์ เล” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล วัย 38 ปี ชาวเวียดนาม-อเมริกัน ได้ล้างตาเอาคืนจากความพ่ายแพ้ในภาคแรกภาพรวมสองยกแรก “ถัง ไค” เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่ข้างเดียว แต่ยังหาช่องเล่นงาน “ธานฮ์ เล” ที่สู้อย่างรัดกุมไม่ได้ หลังจากดูเชิงกันไปมา เกมมาถึงจุดจบในยกสาม หลัง “ถัง ไค” อาศัยความไว พุ่งเข้าไปกดหมัดขวาตรงอัด “ธานฮ์ เล” จนหงายท้อง ก่อนจะตามลงไปสาวหมัดชุดใหญ่ ปิดเกมชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 4:48 ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกได้อย่างสวยงาม พร้อมกับคว้าโบนัสมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.8 ล้านบาท) กลับไปนอนกอดอีกหนึ่งคู่รองนัดหยุดโลก “เทพวานร” จาร์เร็ด บรูกส์ แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 31 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งแรก ปะทะผู้ท้าชิงหน้าคุ้น “The Passion” โจชัว พาซิโอ เจ้าบัลลังก์คนเก่าวัย 28 ปี จากฟิลิปปินส์ ที่หวังมาระเบิดฟอร์มล้างตาชิงเข็มขัดคืนเกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อ “จาร์เร็ด” ทำผิดกติกาทุ่ม “โจชัว” หัวลงพื้นจนไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้ ทำให้ “จาร์เร็ด” ถูกปรับแพ้ทันที ส่งผลให้เข็มขัดแชมป์โลกกระเด็นหลุดจากเอวกลับไปอยู่กับทางแชมป์เก่า “โจชัว”ส่วนอีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจ “ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี” นักชกไร้พ่าย วัย 34 ปี จากซาอุดีอาระเบีย ฟาดปากกับ “เมห์ดี ซาทูต” ยอดนักสู้ ชาวแอลจีเรีย-ฝรั่งเศส วัย 40 ปี ที่กลับมาจากการแขวนนวมเพื่อสานต่อความฝันของตัวเอง ในกติกามวยสากล แคตช์เวต 147 ป.เปิดฉากยกแรกยังไม่มีฝ่ายไหนกล้าผลีผลามออกอาวุธ ไฮไลต์เด็ดเกิดขึ้นในยกต่อมา หลัง “เมห์ดี” ตัดสินใจเร่งเครื่องชวนทะเลาะ จนได้จังหวะกดหมัดฮุกขวาเข้าเต็มศรีษะ “ซูฮาร์” ถึงกับทรุด เรียกนับตุนคะแนนได้ก่อน ยกสุดท้าย “เมห์ดี” เริ่มมั่นใจโชว์ความเก๋าดักออกหมัดเก็บแต้มเน้น ๆ จนครบสามยก เป็น “เมห์ดี” ที่กลับมาสู้ในรอบ 1 ปี 4 เดือน คว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE 165คู่เอก อนาโตลี มาลีคิน ชนะทีเคโอ ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์ นาทีที่ 1:16 ของยกที่ 3 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต 185 – 205 ป.)คู่รอง ถัง ไค ชนะทีเคโอ ธานฮ์ เล นาทีที่ 4:48 ของยกที่ 3 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)คู่รอง โจชัว พาซิโอ ชนะ จาร์เร็ด บรูกส์ ที่ถูกตัดสิทธิ์ นาทีที่ 0:56 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)อาเมียร์ อาลิอัคบารี ชนะ อาร์จาน บูลลาร์ ที่ถูกตัดสิทธิ์ นาทีที่ 4:15 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)เมห์ดี ซาทูต ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี (มวยสากล แคตช์เวต 147 ป.)วลาดิเมียร์ คุซมิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซาเฟอร์ ซายิก (มวยไทย แคตช์เวต 147.75 ป.)เคลเบอร์ ซัวซา ชนะซับมิชชัน โอซามาห์ อัลมาร์ไว นาทีที่ 5:31 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)อาลี ซาลโดเอฟ ชนะน็อก ซากาเรีย เอล จามารี นาทีที่ 0:51 ของยกที่ 2 (มวยไทย แคตช์เวต 137.75 ป.)ชินจิ ซูซูกิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หาน ซือ หาว (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เคอิโตะ ยามาคิตะ ชนะซับมิชชัน เจเรมี มิเอโด นาทีที่ 4:04 ของยกแรก ( MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)