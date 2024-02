ยางโตโยไทร์ หนุนมอเตอร์สปอร์ตไทย!! จัดใหญ่ TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2024 พร้อมร่วมฉลองรางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ

ยางโตโยไทร์ เดินหน้าสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตไทย!! จัดใหญ่ TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2024 ปีที่ 18 เปิดสนามแรก 26 เม.ย.นี้ พร้อมร่วมฉลองรางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ สุดยิ่งใหญ่ปฎิภาณ อนันต์รัตนสุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง TOYO TIRES ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขัน TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2024 ในปีนี้ซึ่งได้เข้าสู่การจัดการแข่งขันปีที่ 18 พร้อมร่วมมอบรางวัลแชมป์ประเทศไทย สำหรับการแข่งขันเก็บคะแนนประจำปี 2023 ที่ได้จบสิ้นไป จากการแข่งขันเก็บคะแนนตลอด 12 สนามที่ผ่านมา พร้อมด้วยรถแข่งที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการกว่า 350 คันโดยสรุปผลการแข่งขันในปี 2023 นายธเนศ ชูเชิด สามารถคว้ารางวัล แชมป์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรุ่น Open Unlimitied Power ส่วนแชมป์ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ตกเป็นของนายฐณะวัฒน์ ตั้งจิตรมณีศักดา ในรุ่น Toyo Isuzu One Make Race 1.9 และ รุ่น Toyo Isuzu One Make Race 3.0 นายธณพล ชูเจริญผล คว้าไปครองนอกจากนี้รางวัลแชมป์ประจำปี 2023 รุ่น TOYO CUP : รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง Class A เป็นขอ Mr.Stefan Berger ทีม US Motorsport รวมถึงนักแข่งรุ่นอื่น ๆ ต่างร่วมรับถ้วยรางวัลแชมป์ประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกันภายในงานสำหรับในปี 2024 ยาง TOYO TIRES ก็ยังคงได้รับเลือกเป็นยางที่ทีมแข่งและผู้จัดการแข่งขันให้ความไว้วางใจ ในประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมและยึดเกาะถนนสำหรับรถแข่งที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในการแข่งขัน TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2024 แต่ละรุ่นตลอดปีการแข่งขันนี้เช่นเดียวกัน โดยสนามที่ 1 จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ชลบุรีสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยาง TOYO TIRES พร้อมร่วมติดตามข่าวสารและ ถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดปีนี้ได้ที่ www.toyotires.in.th หรือ Facebook : ToyoTiresThailand