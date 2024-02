"ฉลามไวน์-เงือกเนย" กวาดทอง ผีเสื้อ 200 ม. ว่ายน้ำไทยเก็บเพิ่ม 5 ทอง Asian Age Group Championships 2023

การแข่งขัน Asian Age Group Championships 2023 ครั้งที่11 ณ เมืองนิวคลาร์ก ประเทศฟิลิปปินส์ ลงว่ายน้ำกันเป็นวันที่สาม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย รวมถึง พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการฯ ล่าสุดเก็บเพิ่มมาอีก 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง โดยแบ่งผลการแข่งขันของนักว่ายน้ำทีมชาติไทย ดังนี้เหรียญทอง 5 เหรียญ ได้แก่ ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง กลุ่ม A รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำเวลาไป 4:17.00 นาที, ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย กลุ่ม A "ฉลามไวน์" นวพรรษ วงค์เจริญ ด้วยเวลา 2:00.52 นาที, ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ด้วยเวลา 2:54.37 นาที, ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร หญิง กลุ่ม B "เงือกแก้ม" ทำเวลาได้ 17:37.94 นาที และ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย กลุ่ม A "ฉลามจัส" ดุลยวัต แก้วศรียงค์ ทำเวลา 50.10 วินาทีเหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่ ผลัดผสม 4X100 เมตร หญิง กลุ่ม A ประกอบด้วย เสาวนีย์ บุญอำไพ, เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก, กมนชนก ขวัญเมือง, เจนจิรา ศรีสอาด ทำเวลา 4:17.20 นาทีขณะที่เหรียญทองแดง 7 เหรียญ ได้แก่ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย กลุ่ม C ศุภกร ใจกล้า ทำเวลา 53.85 วินาที, ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง กลุ่ม A จิณห์จุฑา ผลแจ่มจำรัส ทำเวลา 2:17.01 นาที, กรรเชียง 200 เมตร หญิง กลุ่ม C กนิษฐา ตั้งนภากร ทำเวลา 2:22.91 นาที, กรรเชียง 100 เมตร ชาย กลุ่ม A "ฉลามหนุน" ต้นน้ำ กันตีมูล ทำเวลา 56.86 วินาที, กรรเชียง 100 เมตร หญิง กลุ่ม A เสาวนีย์ บุญอำไพ ทำเวลา 1.04.44 นาที, ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำเวลา 57.67 วินาที, ผลัดมิกซ์ ฟรี 4x100 เมตร กลุ่ม C ประกอบด้วย ศุภกร ใจกล้า, คมชาญ วิชาชัย, กนิษฐา ตั้งนภากร, ณัฐณิชา โลหะจารุ ทำเวลา 3:47.42 นาทีสำหรับทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยทำผลงานรวม 3 วันใน Asian Age Group Championships 2023 ครั้งที่11 ณ เมืองนิวคลาร์ก ประเทศฟิลิปปินส์ คว้ามาได้ 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง