สนั่นกาตาร์! “ชาตรี” นำทัพนักกีฬา แถลงข่าวศึก ONE 166 ก่อนระเบิดความมัน 1 มี.ค.นี้

ONE พร้อมส่งตรงความมันระดับโลก สู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.นี้ ด้วยการจัดไฟต์รีแมตช์เดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก ถึง 3 คู่ อัดแน่นภายในค่ำคืนเดียว โดยจะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้ออกโรงแถลงถึงความยิ่งใหญ่ ของศึกระดับประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยตัวเองงานแถลงข่าวศึก ONE 166 จัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมฟังการแถลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ได้กล่าวว่า"ประเทศกาตาร์ กลายเป็นหนึ่งในประเทศ ที่ผมรู้สึกโปรดปรานมากที่สุด เพราะประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ประเพณี และความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่ช่างยอดเยี่ยมจริง ๆ ผมรู้สึกโชคดีมากที่ ONE ทำให้ผมได้ออกเดินทางไปทั่วตะวันออกกลาง และทั่วโลก และจะให้ผมกล่าวชื่นชมถึงกาตาร์ เท่าไหร่ก็คงไม่พอ""กาตาร์ เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุดในโลก เช่นเดียวกับ ONE ที่มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลก และการแข่งขันครั้งนี้จะมีไฟต์ชิงแชมป์โลกถึง 3 ไฟต์ ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก กับ 3 ไฟต์ชิงแชมป์โลกอันน่าเหลือเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้น"สำหรับศึก ONE 166 คู่เอกชูโรงประจำรายการ เป็นการพบกันระหว่าง “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) วัย 33 ปี จากเนเธอร์แลนด์ ที่เตรียมชำระทุกความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจ ด้วยการเปิดศึกภาคสอง วางเข็มขัดของตัวเองเป็นเดิมพัน พบกับคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 35 ปี จากรัสเซียที่หาญกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิง หวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสู้คนแรกที่สามารถครองแชมป์โลก MMA ได้ถึง 3 รุ่นโดย “ไรเนียร์” ได้กล่าวเปิดใจถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการจะสางแค้น “อนาโตลี” ให้ได้ โดยมั่นใจในทักษะที่ซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดี ว่าจะช่วยให้ตัวเองกลายเป็นผู้ชนะในไฟต์นี้"เข็มขัดแชมป์มันไม่มีความหมายอีกต่อไป พวกเราทุกคนตรงนี้ล้วนมีเข็มขัดแชมป์วางตรงหน้าเหมือนกันทั้งหมด ไฟต์นี้มันเกี่ยวกับเรื่องเดียวเท่านั้น คือเขาเอาชนะผมได้ในครั้งที่แล้ว เขาทำให้ผมเจ็บปวด ผมมีเวลาเตรียมตัวมา 1 ปีเต็ม ผมทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวัน และผมพร้อมแล้วที่จะแสดงทักษะของผมออกมาเพื่อจัดการเขาในไฟต์นี้"ทางด้านผู้ท้าชิงอย่าง “อนาโตลี” ได้ยืนยันชัดเจนถึงความพร้อมในการขึ้นสังเวียนวันศุกร์นี้ พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถย้ำแค้น “ไรเนียร์” เพื่อสร้างชื่อกลายเป็นแชมป์โลก MMA 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์“ผมพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันศุกร์นี้แล้ว ผมจะเอาเข็มขัดของเขามาครองเป็นเส้นที่ 3 ด้วยการน็อกเขาเหมือนในไฟต์ภาคแรกที่เจอกัน ผมขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ และขอขอบคุณบอสชาตรี สำหรับทุก ๆ อย่างที่เขาทำเพื่อผม ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าผมตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้ลงแข่งขันในวันศุกร์นี้ และผมพร้อมแล้วที่จะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าผมเจ๋งแค่ไหน”นอกจากนั้นยังมีการเปิดศึกรีแมตช์ชิงแชมป์โลก อีกถึง 2 คู่ด้วยกัน โดยเป็นการพบกันระหว่าง “ถัง ไค” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) วัย 27 ปี ผู้ไร้พ่ายจากประเทศจีน ที่สลัดอาการบาดเจ็บ พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบ 1 ปีครึ่ง เพื่อป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก จากคู่ปรับตัวฉกาจ “ธานฮ์ เล” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ชาวเวียดนาม–อเมริกัน วัย 38 ปี ที่หวังมาล้างตาจากความพ่ายแพ้ในภาคแรกให้สาแก่ใจส่วนอีกหนึ่งคู่ “จาร์เร็ด บรูกส์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จอมแสบ วัย 31 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับผู้ท้าชิงหน้าเดิม “โจชัว พาซิโอ” อดีตเจ้าบัลลังก์ของรุ่น วัย 28 ปี จากฟิลิปปินส์ ที่หวังมาล้างแค้นแย่งเข็มขัดคืนให้ได้สถานเดียว