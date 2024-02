ว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่มอีก 4 ทอง 5 เงิน 6 ทองแดง Asian Age Group Championships 2023

การแข่งขัน Asian Age Group Championships 2023 ครั้งที่11 ณ เมืองนิวคลาร์ก ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสระเป็นวันที่สอง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย รวมถึง พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการฯ ล่าสุดทำผลงานในวันที่สอง เก็บเพิ่มมาได้อีก 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง โดยแบ่งผลการแข่งขันของนักว่ายน้ำทีมชาติไทย ดังนี้เหรียญทอง 4 เหรียญ ได้แก่ เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง กลุ่ม A รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำเวลาไป 4:49.84 นาที, ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกจอย" เจนจิรา ศรีสอาด 25.31 นาที, ฟรีสไตล์ 1500 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำลายสถิติประเทศไทย ด้วยเวลา 16:58.11 นาที และ ผลัดฟรีสไตล์มิกซ์ 4x100 เมตร ประกอบด้วย ดุลยวัต แก้วศรียงศ์, ต้นน้ำ กันตีมูล, กมนชนก ขวัญเมือง, เจนจิรา ศรีสอาด ทำเวลาได้ 3:38.89 นาทีด้านเหรียญเงิน 5 เหรียญ ได้แก่ เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกโมจิ" จินจุฑา ผลแจ่มจำรัส ทำเวลา 4:54.02 นาที, กบ 50 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกจอย" เจนจิรา ศรีสอาด ทำเวลาไป 31.69 วินาที, ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง ทำไป 1:00.62 นาที, ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย กลุ่ม B สุรสิทธิ์ ทองแดง ทำเวลา 53.76 วินาที และ ผลัดผสมมิกซ์ 4x100 เมตร กลุ่ม C ประกอบด้วย กนิษฐา ตั้งนภากร, ณัฏฐณิชา โลหะจารุ, ณัฐกฤตา ลีกิจจากร, กัญณภัส ศิริเรืองชานนท์ ทำเวลาไป 4:26.16 นาทีขณะที่เหรียญทองแดง 6 เหรียญ ได้แก่ ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย กลุ่ม C คมชาญ วิชาชัย ทำเวลา 4:08.38 นาที, เดี่ยวผสม 400 เมตรหญิง กลุ่ม B มีอาร์ มิลลา ทำเวลา 5:06.76 นาที, ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง กลุ่ม C กนิษฐา ตั้งนภากร ทำเวลาไป 4:32.51 นาที, กบ 50 เมตร หญิง กลุ่ม A "เงือกออย" เสาวณีย์ บุญอำไพ ทำเวลา 32.50 วินาที, ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง กลุ่ม A นภัสวรรณ จริตกล้า ทำเวลา 1:01.55 นาที และ ผลัดผสม 4x100 เมตร หญิง กลุ่ม B มีอาร์ มิลลา, ชนิตา รอดสม, ณัฐวรา บวรสุขเสรี, ฐิติรัตน์ เจริญทรัพย์ ทำเวลาไป 4:24.49 นาทีสำหรับทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยทำผลงานรวม 2 วันแรกใน Asian Age Group Championships 2023 ครั้งที่11 ณ เมืองนิวคลาร์ก ประเทศฟิลิปปินส์ คว้ามาได้ 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง