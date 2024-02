ส.ยิงปืนหัวหินนำทัพนักแม่นปืน 234 คน ร่วมศึกยิงปืนรณยุทธ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ส.ยิงปืนหัวหิน จัดแข่งขันยิงปืนรายการ HUAHIN IDPA CHAMPIONSHIP 2024 WE ARE ZERO

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน จัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ HUAHIN IDPA CHAMPIONSHIP 2024 กับธีมงาน WE ARE ZERO! ที่ สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์