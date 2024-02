"ทาลอน" ประกาศจับมือ "เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์" ลุยซีซั่นใหม่ ARENA OF VALORA (ROV)

องค์กรอีสปอร์ตชั้นนำอย่าง “ทาลอน” มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์” เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาดมชั้นนำจากประเทศไทย ได้ร่วมมือกันในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันฤดูกาลใหม่ของทีม ARENA OF VALORA (ROV)เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ยาดมแบบทูอินวันที่มีกลิ่นหอมอะโรมาติก ส่งมอบลมหายใจที่มีคุณภาพความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย มีส่วนผสมของเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ออยล์ และเมนทอล มีฤทธิ์เย็นช่วยให้รู้สึกสดชื่นแก้อาการคัดจมูก ปวดหัว และวิงเวียนศีรษะในระยะเวลาความร่วมมือนี้ ทางทาลอนจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาดมที่มีกลิ่นหอมอะโรมาติกผ่านเนื้อหาบนสื่อสังคมต่างๆ และผลิตสายคล้องยาดมพิเศษเฉพาะเพื่อให้ผู้เล่นสวมใส่ระหว่างการแข่งขันและออกปรากฎตัวผ่านสื่อ อีกทั้งตราสินค้าของเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จะถูกนำมาแสดงบนแขนเสื้อของนักแข่งตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วยในปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมานั้น ทาลอนได้ประสบความสำเร็จด้วยการผู้ชนะในรายการแข่งขันระดับโลกอย่าง Arena of Valor International Championship 2023 (AIC) ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่ทาลอนได้เป็นผู้ชนะในรายการแข่งขันระดับโลก ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชัยชนะในรายการแข่งขันระดับประเทศอีกด้วยคุณ ชอน จาง ผู้บริหารของทาลอน กล่าวว่า “ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในฐานะผู้นำในตลาดยาดม พร้อมนำความสดชื่นมาสู่ผู้เล่นในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพื่อผลงานที่ยอดเยี่ยม”คุณมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ประธานบริหารด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาดม Peppermint Field (เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์) ภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด กล่าวว่า Peppermint Field (เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์) เป็นผลิตภัณฑ์ยาดมเพื่อคนรุ่นใหม่ และได้มีการสนับสนุนกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ต เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง และได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เรามองเห็นถึงศักยภาพ ความทุ่มเทตั้งใจของทาลอน และยังสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ทาลอนเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกมเมอร์ไทยได้พัฒนาทักษะ และแสดงความสามารถด้านอีสปอร์ตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลก เราพร้อมส่งเสริมผู้เล่นทุกท่าน และพร้อมส่งมอบลมหายใจที่มีคุณภาพ ด้วย Peppermint Field (เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์)ทีมทาลอนสำหรับเกม Arena of Valor (RoV) ประกอบไปด้วยผู้เล่น 6 คนได้แก่ พฤทธิ์ “Difoxn” พรรัตนพิทักษ์, ธนา “NTNz” สมบูรณ์พร้อม, ภัคพล “IpodPro” เเซ่ท่อง, ณัฐพงศ์ “Deboom” เมืองประดิษฐ์, สุนิธิ “PogPog” สิงหถนัดกิจ และ จอมคน “Givemeakiss” พุ่มสีนิลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Talon โปรดไปที่ talon.gg หรือรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดบน Facebook “@TalonEsportsTH”, YouTube “@TalonesportsTH”, Instagram “@Talonesports_th”นอกจากยาดมแล้ว เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ยังมีผลิตภัณฑ์ยาหม่องแท่ง ยาหม่องเจล และแมสก์ดรอป วางจำหน่ายที่ 7-11 ห้างสรรพสินค้า และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป รวมถึงช่องทางออนไลน์ สามารถติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นของเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ได้ที่เวปไซต์ http://www.bertram1958.com/ Facebook “@PeppermintField”, YouTube “@peppermintfield”, X “@PeppermintField”, TikTok “peppermintfield_th” และอินสตาแกรม “@PeppermintField”