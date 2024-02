แอรีส บีเคเค เอ็กเซ่ ได้ที่ 5 บาส ทรีเอ็กซ์ทรี ดอท เอ็กเซ่ซุปเปอร์พรีเมียร์

ปิดฉากศึกยัดห่วง 3 คน ทรีเอ็กซ์ทรี ดอท เอ็กเซ่ ซุปเปอร์พรีเมียร์ ราว ทู แบงคอก พรีเซนเต็ด บาย ทีโอเอ “3x3.EXE SUPER PREMIER ROUND 2 BANGKOK Presented by TOA” อัลฟ่า เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น สุดยอดคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 3.5 แสนบาท ส่วนทีมไทยที่ทำผลงานดีที่สุด แอรีส บีเคเค เอ็กเซ่ ตกรอบ 8 ทีม ได้ที่ 5 ส่วน ทีโอเอ บอลเลอร์ส เอ็กเซ่ ตกรอบแรก ได้ที่ 9การแข่งขัน ลีกบาสเกตบอล 3 คน ระดับโลก รายการ ทรีเอ็กซ์ทรี ดอท เอ็กเซ่ ซุปเปอร์พรีเมียร์ ราว ทู แบงคอก พรีเซนเต็ด บาย ทีโอเอ “3x3.EXE SUPER PREMIER ROUND 2 BANGKOK Presented by TOA” ที่ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น จี เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี วราธร เจนจรัสสกุล ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ และ ทศวรรษ เตลาน ผู้อำนวยการ ลีกเอ็กเซ่พรีเมียร์ ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสำหรับ การแข่งขันรายการนี้ มี 12 ทีมเข้าแข่งขัน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย ชิงเงินรางวัล กว่า 171,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 6,000,000 บาท แบ่งเป็น 4 สนาม ใน 3 ประเทศ เริ่มจากสนามแรก ที่เมืองเซนได ญี่ปุ่น สนาม 2 ไทย สนาม 3 ออสเตรเลีย เพื่อเก็บคะแนน ลุ้นไปสู่รอบสุดท้ายใน สนามที่ 4 ในวันที่ 17 มี.ค.ที่ญี่ปุ่น โดยแชมป์ 3 สนาม จะได้สิทธิ์ ไปแข่งขัน ฟีบ้า ชาเลนเจอร์ (FIBA Challenger) และ แชมป์สนาม 4 จะได้สิทธิ์ ไปแข่งขันฟีบ้า เวิลด์ทัวร์ (FIBA World Tour) โดยสนามที่ไทย มีบริษัท วิคตอรี่พาร์ทเนอร์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ เอ็กเซ่พรีเมียร์ไทยแลนด์ และ บริษัท ซียู สปอร์ต เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้จัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA (ทีโอเอ)สำหรับ 12 ทีม มี ทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม คือ ทีม ทีโอเอ บอลเลอร์ส เอ็กเซ่ ที่มีผู้เล่นทีมชาติชุดยู 23 3 คน ได้แก่ วิชญะ พิทักษ์ภาวศุทธิ, อิมานูเอล ชิเนดุ เอเจสุ, นิโคล่า ฟรังโก้ และ วัชรฉัตร ทองภักดี ในรอบแรกอยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ โลซาน สวิตเซอร์แลนด์ และ อลิซ สปริงส์ เซ็นทรัล เอ็กเซ่ ออสเตรเลียอีกทีม แอรีส บีเคเค เอ็กเซ่ ที่มี 2 คนไทย พอช-ปวรศักย์ รัมณียานนท์ และ ทัก-บัณฑิต จันทร์ทอง ร่วมด้วย มาร์โก วิยาโควิช (เชอร์เบีย) และ วายแอทแทนเดอร์ (แคนาดา) อยู่ในกลุ่มดี ร่วมกับ นูนาวาดิง เซนทิเนิล บลู เอ็กเซ่ ออสเตรเลีย และ มินาคามิ ทาวน์ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น ส่วนอีก 2 กลุ่ม กลุ่มเอ มี อัลฟ่า เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น, เซ็ททรี อิชิกาวะ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น และ ชินางาวะ ซีซี ไวลด์แคทส์ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น กลุ่มซี โตรอนโต แพทริออต แคนาดา, เมืองฮาจิโนเฮะ ไดม์ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น และ โชนัน ซีไซด์ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่นผลการแข่งขัน ทีมไทยที่ทำผลงานดีที่สุด คือ แอรีส บีเคเค เอ็กเซ่ รอบแรก ชนะ นูนาวาดิง เซนทิเนิล บลู เอ็กเซ่ ออสเตรเลีย 19-17 และ มินาคามิ ทาวน์ เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น 20-19 เป็นที่ 1 กลุ่มดี ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม แพ้ อลิซ สปริงส์ เซ็นทรัล เอ็กเซ่ ออสเตรเลีย 14-21 ได้อันดับ 5ด้าน ทีโอเอ บอลเลอร์ส เอ็กเซ่ ในรอบแรก แพ้ โลซาน สวิตเซอร์แลนด์ 9-21 และ แพ้ อลิซ สปริงส์ เซ็นทรัล เอ็กเซ่ ออสเตรเลีย 15-16 ตกรอบแรก เป็นที่ 3 กลุ่มบี ได้อันดับ 9ส่วนรอบชิงชนะเลิศ อัลฟ่า เอ็กเซ่ ญี่ปุ่น ชนะ โตรอนโต แพทริออต แคนาดา 21-10 คว้าแชมป์ไปครอง และรับเงินรางวัล 1 หมื่นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 3.5 แสนบาท เป็นแชมป์ 2 สนาม ติดต่อกัน ส่วนอันดับ 3 โลซาน สวิตเซอร์แลนด์ และ อลิซ สปริงส์ เซ็นทรัล เอ็กเซ่ ออสเตรเลียนอกจากนี้ ยังมี การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน รายการ ยูธ บาสเกตบอล แชมเปี้ยนชิพ พาวเวอร์ บาย ทรีเอ็กซ์ทรี เอ็กเซ่ พรีเมียร์ ไทยแลนด์ YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIPS Powered by 3X3 EXE Premier Thailandแบ่งเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อีกด้วย