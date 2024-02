THEERATHON FIVE คว้าแชมป์ PUBG "GoldBread Champ of the Year 2023" รับเงิน 1.5 แสนบาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานอีเด็น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท “โคลเวอร์ โซลูชั่น” จับมือ “GoldBread” ร่วมกับ “อริแคท สตูดิโอ” พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงานแถลงข่าวงานชิงแชมป์เกม PUBG : BATTLEGROUNDS ในรายการ GoldBread Champ of the Year 2023 เพื่อเป็นการปิดฉากโปรแกรมการแข่งขันในปี 2023 อย่างสมบูรณ์ และค้นหาสุดยอดทีมผู้ชนะเลิศ ที่จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยอันทรงเกียรติไปครอง โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ คือทีมที่ผ่านการขับเคี่ยวในซีรีส์การแข่งขันของโกลด์เบรดมาตลอดปี 2023 ทั้ง GoldBread Winter Championship และ GoldBread Summer Championship แล้วนำเอาทีมแชมป์และทีมกลุ่มอันดับหัวตารางมาชิงชัยกันในศึกตัดสินครั้งนี้ ซึ่งมีเงินรางวัลรวมทุกรายการสูงถึง 608,000 บาท มีทีมที่เข้าร่วมระดับโปรลีก และทีมผู้เล่นทั่วไปรวมทั้งรายการกว่า 500 ทีม แต่คัดเหลือมาร่วมชิงชัยในโค้งสุดท้ายนี้เพียง 16 ทีมเท่านั้นโดยการแข่งขันมีการแบ่งกลุ่มจากการแข่งขันแบบออนไลน์ ในช่วงวันที่ 25 และ 26 มกราคม เพื่อเตรียมประชันศึกใหญ่ในวันที่ 28 มกราคม โดยมีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง และ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่มาร่วมงานรับชมการแข่งขันอันร้อนแรง ณ ลานอีเด็นแห่งนี้ซึ่งในช่วงพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์พัฒน์ ลาภวัฒนวรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีก่อนเริ่มการแข่งขัน เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “สำหรับแนวคิดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่ 2 ท่าน คือคุณสุทัศน์ นันชัย และคุณเบญจวรรณ นันชัย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเรียน หรือกิจกรรมเล่นเกมที่ทำอยู่ ท่านอยากจะเปิดโอกาสและผลักดัน ให้น้องๆ กลุ่มนี้ได้สร้างอาชีพขึ้นมา ทำให้เราได้ตัดสินใจ จัดการแข่งขัน GoldBread Champ of the Year 2023 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนจากความตั้งใจของทั้ง 2 ท่านนี้”ด้าน ประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์โซลูชั่น จำกัด ได้กล่าวถึงการทำงานของรายการนี้ว่า “ทางโคลเวอร์โซลูชั่นได้รับโจทย์จากทางโกลด์เบรด เพื่อสนับสนุนเยาวชนตามที่กล่าวมา จึงได้หาแนวทางการจัดงานร่วมกับอริแคทอีสปอร์ต จนเราตัดสินใจเลือกเกมพับจี แบทเทิลกราวน์ ที่มีนักกีฬาอาชีพ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยเมื่อปีที่ผ่านมา เรามีสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปีนี้เราได้แก้ไขและเรามั่นใจว่า เราจัดงานครั้งนี้ได้อย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้น ให้นักแข่งได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับโกลด์เบรดที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวงการอีสปอร์ตในโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้ความรู้ว่าเล่นเกมอย่างไรให้เกิดผลดี ผลเสีย ซึ่งทีมที่ร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้กว่า 500 ทีม ได้เป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วว่า ถ้าจะเติบโตเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นอย่างไรได้”คุณณัฎฐชัย เกษร Chief Executive Officer จาก Aricat Esport กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานในการจัดการแข่งขันที่ท้าทายในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า “ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ทำให้มีพื้นที่ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ อีสปอร์ตก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีช่วงขาขึ้น ขาลงแต่ด้วยความที่เราเป็นเกมเมอร์ เราชอบเกม ก็อยากผลักดันให้วงการนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ”ปิดท้ายด้วยคุณ ณัฐพล อยู่เอี่ยม South East Asia Esport Manager บริษัท Krafton incorporation กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมของโกลด์เบรดครั้งนี้สำคัญมากๆ เพราะเป็นทัวร์เริ่มต้นของปี 2024 ซึ่งทางพับจีได้ประกาศปรับปรุงแผนที่ใหม่ โดยได้ประกาศที่งานนี้เป็นงานแรก ที่สำคัญผู้เล่นหลายคนเฝ้ารอการแข่งขันออฟไลน์อยากเจอสักครั้ง รวมถึงวันนี้ก็มีแฟนๆ จากพับจี มาร่วมงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่อยากให้แฟนๆ มาเจอกันเยอะๆ ในเกมออฟไลน์ เป็นเรื่องที่ดีครับ”หลังเปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อทีมทั้ง 16 ก้าวเข้าสู่สเตเดียม ความเข้มข้นก็เริ่มขึ้น ท่ามกลางความสนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ให้ความสนใจจำนวนมากรอบพื้นที่บริเวณลานอีเด็น การแข่งขันมีทั้งหมด 5 เกมด้วยกัน บรรยากาศการแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นตลอดช่วงบ่าย สลับกับกิจกรรมแจกของรางวัล Lucky Draw ให้กับผู้โชคดีในงาน ก่อนกลับเข้าสู่การแข่งขันที่เข้มข้น จนกระทั่งถึงช่วงท้ายของการแข่งจนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะของรายการที่ทำคะแนนสูงสุดและยึดตำแหน่งหัวตารางได้จนสิ้นสุดการแข่งขัน และทีมที่สามารถคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของรายการนี้ไปครองได้สำเร็จ ได้แก่ทีมธีราทร ไฟฟ์ (THEERATHON FIVE) โดยแชมป์ของรายการ รับเงินรางวัล 100,000 บาท บวกเงินรางวัลพิเศษจากผู้บริหารโกลด์เบรด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของรายการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม อีอารีน่า (EARENA) รับเงินรางวัล 50,000 บาท บวกเงินรางวัลพิเศษจากผู้บริหารโกลด์เบรด 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม เอฟดับบลิว อีสปอร์ต (FW ESPORTS) รับเงินรางวัล 40,000 บาท บวกเงินรางวัลพิเศษจากผู้บริหารโกลด์เบรด 20,000 บาทและในช่วงเวลาก่อนพิธีมอบถ้วยรางวัล คุณสุทัศน์ นันชัย ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีแสดงความยินดีกับทุกทีม และกล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า “ในการแข่งขันพับจีในปีนี้รู้สึกคึกคักกว่าปีที่แล้วมาก นักกีฬาก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะ เห็นแล้วสนุกสนานมาก ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะ ใครที่แพ้ไม่ต้องเสียใจ ตรงไหนก็แล้วแต่มักจะมีผู้ชนะเสมอ ถ้าเราหยุดเราก็อาจเป็นผู้แพ้ตลอดไป เราต้องฝึกฝนตัวเองและแข่งต่อไป เพื่อเราจะได้เป็นผู้ชนะและไปแข่งระดับโลก เป็นมืออาชีพที่ดีได้ ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงการนี้แล้ว อยากให้พวกเราช่วยกันทำให้วงการนี้ดียิ่งขึ้น ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพื่อวงการของเราจะได้เป็นที่รู้จักว่า ในประเทศไทยมีวงการอีสปอร์ตที่เข้มแข็งมาก มีฝีมือมาก ให้ทั่วโลกได้รู้จักคนไทยมากขึ้น ว่าคนไทยไม่ได้เก่งแค่ทำนา ทำโรงงาน อีสปอร์ตก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน”