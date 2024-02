ยามาฮ่า เล่นใหญ่ปิดสยามสแควร์จัดกิจกรรมเพื่อสายออโตเมติกแฟชั่นกับ YAMAHA BFF พร้อมคอนเสิร์ตสุดมันกับ 4 ศิลปินชื่อดัง

นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นางสาวบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธน์ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด นายอัตถากรณ์ สิงห์น้อย รองผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต และนายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันกับมิลลิ ทิลลี่เบิร์ด และเปเปอร์เพลน ในการเปิดกิจกรรม YAMAHA Best Automatic Fashion Festival 2024 รวมพลคนรักยามาฮ่า ออโตเมติก แฟชั่นโดยภายในงานมีกิจกรรม และเกมสุดมันมากมาย พร้อมการประกวด Random Dance ประกวดเต้นสุดชิค Fashion Ride On Contest ประกวดการแต่งกายคู่กับรถคู่ใจ พรัอมกับ Art Piece BFF ที่เนรมิตผลงานโดย โก๋เอ็ม บุดดาเบลส นายกิตติพงษ์ คำศาสตร์ จุดถ่ายรูปเช็กอินสุดเก๋ พร้อมเกม และกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมของรับของรางวัลอย่างมากมายพร้อมกันนี้ยังมีบูธจำหน่ายรถจักรยานยนต์จากร้านรุ่งโรจน์มหานคร นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกของยามาฮ่ามาร่วมออกบูธพร้อมโปรโมชันพิเศษภายในงาน บูธเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ยามาลู้ป พร้อมบูธพันธมิตรทางการค้าหมวกกันน็อก INDEX ร้านจำหน่ายไฟหน้าและชุดโคมโปรเจคเตอร์ Sunbeam และ Asaki นำอุปกรณ์ไอทีมาร่วมจัดจำหน่ายปิดท้ายความยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ นำโดย MILLI ศิลปินสุดปัง Paper Planes ศิลปินป็อปร็อคแถวหน้าของแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนม Tilly Bird 3 หนุ่มบอยแบนด์ขนเพลงดังมาแบบจัดเต็ม ปิดทัายกับ Getsunova ตำนานดนตรีโพสต์พังก์และบริตป็อปกับเพลงฮิตทั่วเมืองไทย มาร่วมสร้างความสนุกสุดมันโดยกิจกรรม YAMAHA Best Automatic Fashion Festival 2024 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เอาใจชาวออโตเมติกแฟชั่นของยามาฮ่า ใจกลางสยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้#YamahaBFF#BestFashionAutomaticFestival#Yamaha #GrandFilano #Fazzio#สยามสแควร์ #กรุงเทพฯ-----------------------------#ยามาฮ่าเร่งชีวิตให้เร้าใจ#Yamaha #RevsYourHeart