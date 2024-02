"ชิงกิซ" อาจสละแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง หลังเตรียมยุติสัญญากับ ONE Championship

ชิงกิซ อัลลาซอฟ สุดยอดนักคิก บ็อกซิ่ง ระดับโลก ออกมาเปิดเผยว่าอาจตัดสินใจยุติสัญญากับ ONE Championship จากเหตุผลส่วนตัว แม้ปัจจุบันเขาจะครองเข็มขัดแชมป์โลก คิก บ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ก็ตามโดย "บียอนด์ คิกบ็อกซิ่ง" สื่อแวดวงการต่อสู้ชั้นนำ ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนักสู้ชาวเบลารุส ว่า "ONE มีนักสู้ที่เก่งที่สุดมากมายในรุ่นของผม แต่สัญญาที่ผมทำไว้กับ ONE ผมไม่ชอบมันสักเท่าไหร่ แต่ผมก็อยากขอบคุณโอกาสดีดีที่ ONE Championship ให้มาเสมอ""การตัดสินใจหนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน แต่มันคือการใส่ใจในหัวใจของผม ตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ และความฝันทั้งสิ้น ผมต้องการเดินหน้าไปตามความฝันต่อในความท้าทายใหม่ๆ จึงเป็นเหตุผลที่ผมอาจจะขอยุติสัญญากับ ONE"อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์จากฝั่งของ ชิงกิซ อัลลาซอฟ คนเดียวเท่านั้น แต่ ณ เวลานี้ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมาจาก ONE Championship ของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ถึงกรณีดังกล่าวสำหรับ ชิงกิซ อัลลาซอฟ กำปั้นวัย 30 ปี ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิก บ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาจาก ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2023 ก่อนที่ไฟต์ล่าสุดของเขาคือการป้องกันแชมป์ของตัวเอง ด้วยการเอาชนะคะแนน มารัต กริกอเรียน เมื่อเดือนสิงหาคม 2023