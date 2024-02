ฉลอง 2 ทศวรรษ! สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ ก้าวสู่ระดับโลก

จัดงานแถลงข่าวก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 อย่างเต็มภาคภูมิ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาขี่ม้าโปโลไทย สืบต่อเจตนารมณ์ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ชูแผนการบรรจุกีฬาขี่ม้าโปโลในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลในปีฤดูกาล 2567 ภายในงานได้รับเกียรติจากพร้อมด้วยนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย และเซเลบริตี้ผู้ชื่นชอบในกีฬาขี่ม้าโปโลร่วมงาน อาทิ อัและณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซอยรางน้ำภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ 2 ทศวรรษสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของสมาคมฯ พร้อมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สมาคมฯ ได้นำถ้วยรางวัลเกียรติยศจากการแข่งขันทั้ง 4 รายการมาจัดแสดงอีกด้วย ได้แก่ All Asia Cup, The Ambassador Cup, International Ladies’ Polo Tournament และ Thailand Polo Championshipกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย มุ่งมั่น ส่งเสริมให้กีฬาขี่ม้าโปโลของไทยเข้าสู่มหกรรมกีฬานานาชาติรวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการสำคัญในระดับสากล จนทำให้กีฬาขี่ม้าโปโลไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้สนใจกีฬาขี่ม้าโปโล ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยนักกีฬาที่อยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมจะมีตารางการฝึกซ้อมพร้อมโค้ชคอยดูแล รวมถึงการจัดตารางแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้มีการส่งนักกีฬา อาทิ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และคุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ไปร่วมแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังมีแผนจะจัด Youth Camp ให้กับเยาวชนที่สนใจในกีฬาขี่ม้าโปโลอีกด้วย สำหรับเป้าหมายสำคัญที่สมาคมฯ กำลังเร่งดำเนินการอยู่ขณะนี้ คือ การพยายามให้กีฬาขี่ม้าโปโลถูกบรรจุในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทางสมาคมฯ มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขัน ม้า บุคลากรที่มีความพร้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอขออนุมัติจากคณะมนตรีซีเกมส์ โดยคาดว่าจะทราบผลในไม่ช้านี้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ทัพกีฬาขี่ม้าโปโลไทยเคยคว้าเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงมาครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2550 และ 2560 ตามลำดับนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ปี 2567 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รายการ ประเดิมรายการแรกด้วย All Asia Cup ในวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์นี้ โดยในปีนี้จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจาก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน จีน ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย และไทย โดยประเทศไทยได้จัดทัพนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติเข้าร่วมศึกชิงชัยในครั้งนี้ด้วย และคาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้น เพราะเชื่อว่าทุกทีมฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่นอกจากนี้ จะมีการจัดการแข่งขันอีก 3 รายการที่สำคัญ ได้แก่ รายการ The Ambassador Cup และรายการขี่ม้าโปโลหญิง International Ladies’ Polo Tournament ในเดือนมีนาคม ปิดท้ายทัวร์นาเม้นต์ด้วยรายการ Thailand Polo Championship ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นสนามสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลประจำปี 2567 ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าโปโลเพิ่มเติม พร้อมชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ Facebook / Instagram: Thailand Polo Association