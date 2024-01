"บิซุสติ" ไล่อัด "ซัง จิน กวัก" ยก 4 คว้าเข็มขัด WBC Asia Continental Bridgerweight

อเลสซิโอ้ บิซุสติ จากอิตาลี คว้าเข็มขัด WBC Asia Continental Bridgerweight ไปครองหลังเดินลุยไล่อัด ซัง จิน กวัก จอดป้ายยก 4 ในการชกเป็นคู่เอกในรายการ FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASIA จัดโดย FCC-THAILAND INTERNATIONAL BOXING PROMOTIONS ที่เวทีมวยชั่วคราว FCC FIGHT CLUB CHAMPIONSHIP THAILAND เมืองพัทยาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ เวทีมวยชั่วคราว FCC FIGHT CLUB CHAMPIONSHIP THAILAND อเลสซิโอ้ บิซุสติ โปรโมเตอร์ชาวอิตาเลี่ยน พร้อมทีมงาน FCC-THAILAND INTERNATIONAL BOXING PROMOTIONS จัดศึกกำปั้นต้อนรับปีมังกรประกบ 13 คู่มวยมันส์ชิงเข็มขัด 2 เส้นในรายการ FCC THAILAND 3 FCC BOXING TEAM VS ASIA ซึ่งหลังจัดการแข่งขันมาสองครั้ง มวยรายการนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับจากแฟนมวยชาวพัทยาและกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีผู้ชมเข้ามาจนเกือบเต็มความจุของสนาม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้คู่แรกรุ่น Featherwe eight 126 ปอนด์ (8 ยก) ซวน จู กู กำปั้นเกาหลีพบกับ นิรันดร์ เบ้านอก นักชกไทย คู่นี้ นิรันดร์ กำปั้นวัย 32 ปีโชว์ฟอร์มดีออกหมัดแม่นยำเรียกแผลแตกเปลือกตาขวานักชกเกาหลีได้ครบ 8 ยกกรรมการชูมือให้ นิรันดร์ เบ้านอก นักชกไทยชนะคะแนนไปคู่ที่ 2 พิกัด Super Welterweight 154 ปอนด์ (6 ยก) ริคาร์โด้ ริซซี่ จอมดีเดือดจากอิตาลีเจ้าของสถิติชนะรวด 5 นัดบวกสถิติชนะเป็นนัดที่ 6 อัดหมัดเข้าลำตัวกำปั้นไทยเจ้าถิ่น วรพล ส.บางครุ ลงไปนับสิบจนกรรมการยุติการชกชูมือให้ ริคาร์โด้ ริซซี่ ชนะ ทีเคโอ ยก 4คู่ที่ 3 พิกัด 200 ปอนด์ Cruiserweight (6 ยก) ลัมรานี่ อับเดอเรซซัค ยักษ์ใหญ่ชาวอัลจีเรี่ยน ใช้พลังกำปั้นทุบ ยุทธนา สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ จอดป้ายกรรมการชูมือให้ ลัมรานี่ อับเดอเรซซัค ชนะทีเคโอ ยก 2คู่ที่ 4 พิกัด 135 ปอนด์ Lightweight (10 ยก) แฝดนรกจากตุรกี อีฟี่ เดริน คานุค โชว์ฟอร์ดุสมราคาส่งกำปั้นวัย 34 ปีชาวไทย ปัญญา อุทก ลงไปกองหมดสภาพกรรมการชูมือให้ อีฟี่ เดิน คานุค ชนะทีเคโอ ต้นยก 2คู่ที่ 5 พิกัด 147 ปอนด์ Welterweight (6 ยก) วาลิด เอล คีฮัล จากโมร็อคโค ใช้เวลาเพียง 2 นาทีของยกแรก ส่งนักชกวัย 47 กะรัตชาวไทย เวชยันต์ ส.บางครุ ลงไปสิ้นสภาพ ชนะทีเคโอไปในยกแรกเท่านั้นคู่ที่ 6 พิกัด 147 ปอนด์ Welterweight (4 ยก) เรซ่า ม็อกฮัดดาซี่ นักชกป้ายแดงจากอิหร่านขึ้นชกไฟท์แรกโดนเพชรฆาตจากฝรั่งเศส อิบราฮิม ชาบาเน่ ปิดจ็อบด้วยเวลา 1 นาที 20 วินาที ชนะทีเคโอไปในยกแรก ท่ามกลางเสียงเฮลั่นจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ทราบข่าวและมาร่วมเชียร์นักชกเพื่อนร่วมชาติคู่ที่ 7 พิกัด 140 ปอนด์ Super Lightweight (6 ยก) โมฮัมหมัด ซามานี่ จากอัฟกานิสถาน ออกหมัดแม่นยำดุดันได้นับ 8 อธิบดี ศรีขาว นักชกไทยวัย 19 ปี 2 ครั้งก่อนกรรมการยุติการชกให้ โมฮัมเหม็ด ซามานี่ "เปอร์เซี่ยนอันตราย" ชนะทีเคโอไปในยกที่ 2คู่ที่ 8 พิกัด 140 ปอนด์ Super Lightweight (6 ยก) ซาการี เอล จามารี นักชกสายพันธุ์ดุจากโมร็อคโค ใช้เวลาแค่นาทีเดียวปิดจ็อบ พีรพัฒน์ โตบัว กำปั้นชาวไทยไปอย่างง่ายดายชนะ ทีเคโอไปในยกแรกคู่ที่ 9 พิกัด 168 ปอนด์ Super Middleweight (6 ยก) แฟร้งค์ อตันกาน่า จากฝรั่งเศส เจ้าของสถิติชนะน็อค 3 นัดรวด บวกสถิติชนะเพิ่มเป็นนัดที่ 4 หลังใช้พลังหมัดที่หนักหน่วงเข้าใบหน้าธีรพงษ์ ดี นักชกไทยกรรมการไม่ต้องนับหันไปชูมือให้ แฟร้งค์ อตันกาน่า นักชกฝรั่งเศสชนะทีเคโอไปในยกที่ 2คู่ที่ 10 พิกัด 135 ปอนด์ Lightweight (8 ยก) นิโคลัส มวันจี เสือดำทมิฬจากเคนย่า ยังชกได้ดุดันยิงหมัดขวาตรงใส่นักชกเจ้าถิ่น สุนทร มานพชัยยิมส์ หลับสนิทชนะทีเคโอไปในยกแรกอีกคนท่ามกลางเสียงเฮจากกองเชียร์เคนย่าคู่ที่ 11 คู่มวยหญิงพิกัด 115 ปอนด์ Super Flyweight (10 ยก) ฮี จูง ยู กำปั้นสาวเกาหลีที่พกสถิติชนะ 27 แพ้ 2 พบกำปั้นสาวไทยวัย 24 ปีจากศรีสะเกษ จิตรฑมาส มานพชัยยิมส์ ที่ชนะมา 2 แพ้ 2 คู่นี้ดวลหมัดกันสนุกทั้ง 10 ยก โดยกำปั้นสาวไทยคุมเกมได้ดีออกหมัดแม่นยำกว่ากรรมการชูมือให้ จิตรฑมาส กำปั้นสาวเมืองทุเรียนภูเขาไฟชนะคะแนนไปสนุกคู่ที่ 12 รองคู่เอกชิงแชมป์ว่าง WBC Asia Continental Super Lightweight 140 ปอนด์ (10 ยก) อีเก้ เอริน โคนุค อีกหนึ่งในคู่แฝดนรกชาวตุรกีพบนักชกฟิลิปปินส์ โจเซ่ โรด้า คู่นี้เป็นอีกคู่ที่แลกหมัดกันตลอด 10 ยก แต่ในสองยกสุดท้าย โจเซ่ โรด้า เริ่มอ่อนแรงโดนพิษสงกำปั้นของ อีเก้ เปิดแผลแตกหางตาซ้ายแต่ก็ประคองตัวจนครบ 10 ยก กรรมการรวมคะแนนก่อนชูมือให้ อีโก้ เอริน โคนุค ชนะคะแนนเอกฉันท์คว้าเข็มขัดเส้นที่สองของตัวเอง WBC Asia Continental Super Lightweight ไปครองแบบสุดมันส์ และปิดท้ายคู่เอกมวยยักษ์ชิงเข็มขัดว่าง WBS Asia Continental Bridgerweight 220+ ปอนด์ (8 ยก) อเลสซิโอ้ บิซุสติ กำปั้นอิตาลีพ่วงตำแหน่งโปรโมเตอร์ผู้จัดขอลุ้นเข็มขัดเส้นที่สองกับยักษ์ใหญ่จากคาบสมุทรเกาหลี ซัง จิน กวัก ศึกยักษ์ชนยักษ์คู่นี้จบที่ต้นยก 4 หลังแลกหมัดกันมา 3 ยก อเลสซิโอ้ ที่เชิงชกสไตล์บู๊ดุดันก็เดินทิ่มหมัดเข้าเต็มใบหน้านักชกเกาหลีจนกองกับพื้นไม่อยู่ในสภาพสู้ต่อ กรรมการชูมือให้ อเลสซิโอ้ บิซุสติ คว้าแชมป์ WBC Asia Continental Bridgerweight ไปครองด้วยการชนะทีเคโอ ซัง จิน กวัก ไปในยกที่ 4ทั้งหมดเป็นความสนุกเร้าใจในการแข่งขันจากคู่มวยสุดมันส์ทั้ง 13 คู่ที่ FCC-THAILAND INTERNATIONAL BOXING PROMOTIONS มอบให้กับแฟนกำปั้นเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวต้อนรับปี 2024