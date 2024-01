โอกาสพิสูจน์ตัวเอง “ทองพูน” คืนสังเวียน วัดเดือด “ทีมูร์” ศึก ONE Fight Night 19

“ทองพูน พีเค.แสนชัย” พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนไฟต์ที่สองในฐานะนักกีฬา ONE ขอพิสูจน์ฝีมือให้แฟนหมัดมวยทั่วประเทศได้เห็นอีกครั้ง พบกับ “ทีมูร์ ชูอิคอฟ” จอมบู๊ตัวแรงจากคีร์กีซสถาน ในศึก ONE Fight Night 19 วันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้เดินหน้ายกระดับความเดือดอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับศึก ONE Fight Night 19 หลังก่อนหน้านี้เปิดโผการแข่งขันออกมาแล้ว 2 คู่ โดยล่าสุดขอจัดหนัก ประกบ “โล้นทองคำ” ทองพูน พีเค.แสนชัย นักชกทรงอย่างแบด วัย 26 ปี จากมหาสารคาม ที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนสังเวียนระดับโลกเป็นไฟต์ที่สอง พบกับ “ทีมูร์ ชูอิคอฟ” จอมบู๊ตัวแรง วัย 21 ปี จากคีร์กีซสถาน ที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.)สำหรับ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” หลังจากระเบิดฟอร์มแรงเก็บชัย 3 ไฟต์ติด ในศึก ONE ลุมพินี จนสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครอง ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวบนเวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการ ในศึก ONE Fight Night 17 เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าผลการแข่งขันในวันนั้นจะจบลงด้วยการพ่ายน็อกต่อ “เอลลิส” ในยกสุดท้าย แต่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ONE ได้ประกาศเปลี่ยนคำตัดสินไฟต์ดังกล่าว ให้เป็นการจบลงแบบไม่มีผลการแข่งขัน เนื่องจาก “เอลลิส” ถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายโดย “ทองพูน” ที่ยังคงสามารถรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้ จะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในไฟต์นี้ ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าเป้าหมายเดียวของเขาคือการระเบิดฟอร์มเก็บชัยชนะให้ได้แบบสวย ๆ เพื่อลบภาพจำของแฟนกีฬาทุกคนจากการโดนถลุงลงไปกองในไฟต์ที่ผ่านมาทางด้าน “ทีมูร์ ชูอิคอฟ” มวยบู๊ตัวแรงจากคีร์กีซสถาน เริ่มฝึกมวยไทย มาตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี จากยิมมวยในละแวกบ้าน ก่อนจะยกระดับพัฒนาฝีมือขึ้นมาเป็นนักชกดาวรุ่งน่าจับตามอง โดยผ่านการลงแข่งขันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ในระดับสมัครเล่นที่บ้านเกิดไปมากกว่า 60 ไฟต์ พร้อมกับประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาครองมากมายจากหลายเวทีหลังสร้างชื่อในการแข่งขันระดับสมัครเล่น “ทีมูร์” ก้าวขึ้นสู่ระดับนักมวยไทยอาชีพ โดยมีสถิติไม่ธรรมดา ผ่านการคว้าชัยมาแล้วถึง 11 ครั้งจาก 15 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน โดยปัจจุบันกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายไทเกอร์ มวยไทย ในจังหวัดภูเก็ต และด้วยผลงานอันร้อนแรง ทำให้เขาได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตให้มาเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลก ONE โดยจะต้องเผชิญกับด่านหินอย่าง “ทองพูน” ที่รอรับน้องโหดเขาอยู่แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 19 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณส