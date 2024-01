ระเบิดความมัน ONE 165 ศึก Big Fight ‘ซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุ’ ชมสด ‘BUGABOO.TV’ บรรยายไทย ที่นี่ที่เดียว!

ช่อง 7HD ชวนติดตามชมคู่มวยหยุดโลก สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ONE 165 ศึก Big Fight ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 VS ทาเครุ เซกาวา ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต สดจากกรุงโตเกียว วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) รับชมแบบ PPV 99 บาท บรรยายไทยและวิเคราะห์เกม ทาง ONE165.BUGABOO.TV ที่เดียวเท่านั้นนับถอยหลัง รอลุ้นกับแมตช์หยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอย กับศึก Big Fight ONE 165 พบกับยอดนักกีฬาชั้นนำที่แฟนมวยต่างจับตามองกับศึกชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต การพบกันระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) นักชกขวัญใจชาวไทย วัย 28 ปี ขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 โดยจะเปิดศึกปะทะเดือดกับ “ทาเครุ เซกาวา” ผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น วัย 32 ปี และอีกหนึ่งตัวแทนนักมวยไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดศึกมหากาพย์ภาค 6 ดวลหมัดคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต (156.5 ป.) รวมถึงนักกีฬาแถวหน้าระดับโลกร่วมประชันฝีมือ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเปิดสังเวียนให้ชมสดข้ามประเทศ วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้ เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)โดยนัดหยุดโลกสุดพรีเมียมจากยอดนักสู้ชั้นนำจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และพิเศษเพื่อแฟนมวย คอกีฬาชาวไทย ติดตามชมการแข่งขันและสนุกไปกับการบรรยายไทยและวิเคราะห์เกมสุดมันแบบสด ๆ ทาง ONE165.BUGABOO.TV ที่เดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้พลาดนัดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ สามารถรับชมในรูปแบบ PPV (Pay Per View) ในราคาเพียง 99 บาท (เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้น) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ONE165.BUGABOO.TV