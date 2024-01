"บิ๊กหยิม" พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลรับเหมาก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งชาติ ครบวงจร

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมความคืบหน้า การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจร ที่ สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร House of Thai Football สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หัวหมากวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร House of Thai Football "บิ๊กหยิม" ยุทธนา หยิมการุณ ประธานคณะกรรมการการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร ครั้งที่ 6ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศที่ 002/2567 เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Reference : TOR) เพื่อเปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับช่วงต่อในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มกราคม2567โดยเมื่อครบกำหนด 15 วัน ปรากฎว่า มีผู้ที่สนใจเข้ายื่นเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ จำนวน 2 รายภายหลังการประชุม ยุทธนา หยิมการุณ ประธานคณะกรรมการการก่อสร้างศูนย์ฝึกฯ เปิดเผยว่า "การประชุมวันนี้ คณะทำงานได้นำข้อเสนอของผู้ที่สนใจเข้ายื่นคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะทำการก่อสร้างตามความต้องการของสมาคม และเป็นไปด้วยความโปร่งใส ใช้งบประมาณ ต่างๆ ด้วยความคุ้มค่าที่สุด โดยเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำเรื่อวงรายงานต่อสภากรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป"สำหรับ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติ ครบวงจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากฟีฟ่า ตามโครงการ FIFA Forward 3.0 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (GrassRoots)ไปจนถึงการยกระดับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้งชายและหญิงทุกรุ่นอายุ ตลอดจนบุคลากรฟุตบอลในทุกๆ มิติรวมถึงเพื่อประโยชน์ทางราชการ และประโยชน์ แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ