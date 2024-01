ไทย สเตมไลฟ์ ขยายสู่ตลาดเวียดนาม ลงนามสัญญาร่วมกับ VIET HEALTH สร้างความเชื่อมั่น

ไทย สเตมไลฟ์ เป็นหนึ่งในธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้แนวคิด “Beyond Stem Cell Banking”ใน 19 ปีที่ผ่านมา ไทย สเตมไลฟ์ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการฝากเก็บรักษาสเต็มเซลล์กับเรา รวมไปถึงลูกค้าในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้านของ ไทย สเตมไลฟ์ดังนั้น เราเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจสุขภาพสู่ประเทศเวียดนาม จึงได้ร่วมมือกับบริษัท VIET HEALTH ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดย Dr. Konstantinos Papadopoulos, MD, PhD Consultant,Specialist in Endocrinology, Diabetes and Metabolism,Lecturer in Endocrinology บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด ร่วมด้วย พ.ญ.พิมพกานต์ อาวเจนพงษ์ Medical Director และคุณณัฏฐา จันทร์เปล่งแก้ว Sales & Marketing Director ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท VIET HEALTH ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นตัวแทนหลักให้บริการด้านสเต็มเซลล์แบบครบวงจร