"ชาตรี" มอบเงินให้ครอบครัว "ฟาริยา" 3.5 แสนบาท ช่วยประสานนำร่างกลับบ้าน หลังเสียชีวิตที่ไทย

หลังเกิดเรื่องสุดช็อกในวงการมวยไทย เมื่อ ฟาริยา อามินิปัวร์ นักชกชาวอิหร่าน ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบนสังเวียน ONE ลุมพินี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คว่ำ ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาและในศึก ONE ลุมพินี 48 เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา มีพิธีไว้อาลัยให้กับยอดกำปั้นชาวอิหร่านผู้ร่วงลับรายนี้อย่างสมเกียรติ ซึ่งเจ้าตัวเคยขึ้นชกใน ONE ลุมพินี มาแล้ว 5 ไฟต์ ชนะ 4 แพ้ 1 โดยล่าสุดเพิ่งปราชัยให้ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุด ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกวัน แชมเปียนชิพ ยืนยันว่า ONE เตรียมมอบเงินให้ครอบครัวของ ฟาริยา อามินิปัวร์ เป็นจำนวน 350,000 บาท พร้อมช่วยดำเนินการส่งร่างของกำปั้นรายนี้กลับบ้านที่ประเทศอิหร่านอีกด้วย