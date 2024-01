สุดช็อก! "อามินิปัวร์" นักชกอิหร่านใน ONE เสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุที่ภูเก็ต

เกิดเรื่องสุดช็อกในวงการมวยไทย เมื่อ ฟาริยา อามินิปัวร์ นักชกชาวอิหร่าน ที่เคยขึ้นไปโชว์ลีลาบนสังเวียน ONE ลุมพินี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ที่จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา เพจ Phuket Times โพสต์ข้อความระบุว่า "เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เวลาประมาณ 00.20น. รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ล้มคว่ำภายในอุโมงค์ 5 แยกฉลอง จ.ภูเก็ต พบคนขับนอนเลือดอาบถนน อาการบาดเจ็บสาหัส"โดยมีการสืบทราบว่าคนขับได้แก่ ฟาริยา อามินิปัวร์ นักชกชาวอิหร่าน ซึ่งไฟต์ล่าสุดเพิ่งพ่ายน็อกให้กับ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ฟาริยา อามินิปัวร์ ทำผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บชัยใน ONE ลุมพินี 4 ไฟต์รวด เหนือ ฮิโรกิ ซูซูกิ, เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์, แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ และพงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ ก่อนจะพ่าย กุหลาบดำ ในไฟต์ล่าสุด