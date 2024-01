เปิดตัว NEW XMAX Tech MAX ความเร้าใจพิเศษ…สุดแม็กซ์ Follow The MAX สมรรถนะเหนือชั้น สัมผัสพิเศษแห่งความหรูหรา

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยกระดับความเหนือชั้น! พร้อมตอกย้ำความเป็นรถจักรยานยนต์ออโตเมติกยอดนิยมที่ครองใจคนทั่วโลกตามเอกลักษณ์แห่งตระกูล MAX Series ด้วยการเปิดตัว “NEW XMAX Tech MAX” ความเร้าใจพิเศษ…สุดแม็กซ์ Follow The MAX ยกระดับการขับขี่ด้วยสมรรถนะเหนือชั้น สัมผัสพิเศษแห่งความหรูหรา บ่งบอกตัวตนที่แตกต่างด้วยเอกลักษณ์ความพิเศษสุดแม็กซ์ และคุ้มค่าด้วยการรับประกันนาน ถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตรที่สุดคือ MAX ที่เหลือก็แค่ใจ…ใหม่! ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ เทคแม็กซ์ เพิ่มความเร้าใจให้สมบูรณ์แบบกับผู้ขับขี่ด้วยฟีเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งสุดพิเศษที่ติดตั้งออกมาจากโรงงาน ด้วย OHLINS Tech MAX LIMITED EDITION โช้คอัพพิเศษสำหรับ XMAX Tech MAX โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถปรับค่าได้แบบ Full adjust (Rebound, Preload, Compression) ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนให้เหมาะสมกับสไตล์ของคุณ เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจได้สุดแม็กซ์*เงื่อนไขการติดตั้งและรับประกันโช้ค OHLINS:1. ลูกค้าจะได้รับโช้คอัพ 2 ชุด คือ โช้คอัพ OHLINS 1 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้งไปกับรถจักรยานยนต์ และลูกค้าจะได้รับโช้คอัพ Standard 1 ชุด แยกบรรจุในกล่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำรองทดแทนในกรณีต่าง ๆ เช่น ส่งโช้คอัพ OHLINS เข้ารับการบำรุงรักษาหรือเคลมประกันกับทาง OHLINS เป็นต้น2. โช้คอัพ OHLINS ได้รับการรับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร โดย บริษัท เออห์ลินส์ เอเซีย จำกัด ตามเงื่อนไขการรับประกันที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำ ดังนี้•ลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกัน โดยใช้หมายเลขใบรับประกัน (Warranty card number) คู่กับหมายเลขตัวถัง (VIN number) ของรถคันที่ซื้อเท่านั้น•ลูกค้าต้องนำโช้คอัพเข้ารับการบำรุงรักษา เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน เมื่อครบกำหนด 2 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อน กับทาง OHLINS•ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนการรับประกันหรือการบำรุงรักษาโช้คอัพ OHLINS“NEW XMAX Tech MAX” ยังเหนือระดับด้วย EXCLUSIVE Tech MAX SPECIAL SEAT เบาะนั่งดีไซน์พิเศษ กระชับรับกับสรีระทุกการเคลื่อนไหว มั่นใจในการขับขี่, Tech MAX EMBLEM สัญลักษณ์เฉพาะตัว แสดงถึงความพิเศษ บ่งบอกตัวตนที่สุด MAX, Tech MAX FOOT PLATES ชุดรองพักเท้าด้านหน้าอะลูมิเนียมพิเศษสุดพรีเมียม แข็งแรง เพิ่มความโดดเด่นขึ้นอีกขั้น, Tech MAX HAND GRIPS ปลอกแฮนด์ดีไซน์พิเศษสำหรับ Tech MAX เพิ่มความกระชับในการควบคุม และ Tech MAX COVER FRONT LUGGAGE ฝาปิดช่องเก็บของหุ้มวัสดุพิเศษสุดพรีเมียม เพิ่มความหรูหราไปอีกระดับ“NEW XMAX Tech MAX” ยังคงมาพร้อมกับ EXPERIENCE MAX PERFORMANCE สุดยอดสมรรถนะการขับขี่สไตล์สปอร์ต เพื่อประสบการณ์ที่เร้าใจระดับ MAX ด้วย BLUE CORE 300 cc EU5 เครื่องยนต์หัวฉีด 300 ซีซี มาตรฐาน EURO5 เทคโนโลยีแห่งความแรง และความประหยัด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ พร้อมกระบอกสูบไดอะซิล ให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ สนุกเร้าใจในทุกระดับความเร็ว โดยเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้เต็ม MAX ด้วย LIGHTWEIGHT FRAME & SPORT FRONT FORK เฟรมน้ำหนักเบา และโช้คอัพหน้าแบบรถสปอร์ต อีกทั้งยังให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่ด้วยระบบ TRACTION CONTROL SYSTEM ระบบช่วยลดอาการล้อหมุนฟรีบนสภาพถนนลื่น และให้ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์การขับขี่ด้วยระบบ ABS DUAL CHANNEL SYSTEM ระบบเบรก ABS หน้า-หลัง ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติ ช่วยลดอาการเกิดล้อล็อก“NEW XMAX Tech MAX” โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วย “X” MOTIF FULL LED ไฟหน้า-ไฟท้าย LED ดีไซน์เอกลักษณ์สไตล์ “X” ให้ความรู้สึกสปอร์ตดุดัน ต้นฉบับความเท่ของตระกูล MAX สว่างขึ้นชัดเจนกว่าเดิม เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ โดยพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วย EXTRA MAX FUNCTIONS ฟังก์ชันที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น UNDERSEAT STORAGE ที่เก็บของใต้เบาะสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ 2 ใบ, DC Socket ช่องต่อไฟอุปกรณ์เสริม ขนาด 12V สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมช่องเก็บของด้านหน้า รวมทั้ง SMART KEY SYSTEM กุญแจรีโมทอัจฉริยะที่สามารถใช้งานทั้งสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์, ปลดล็อกแฮนด์รถ / ปลดล็อกเบาะ / ปลดล็อกฝาปิดถังน้ำมัน และส่งสัญญาณตอบรับ ANSWER BACK“NEW XMAX Tech MAX” ให้ความสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วย EXCLUSIVE THE MAX FEATURES ล้ำสมัยกับจอแสดงผลใหม่ พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น โดยมาพร้อมกับ DUAL DISPLAYS เรือนไมล์แสดงผล 2 หน้าจอ เพิ่มคุณค่าและตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ แสดงข้อมูลรถและการขับขี่ ข้อมูลจากสมาร์ทโฟน ตลอดจนฟังก์ชันระบบนำทาง บนหน้าจอสี TFT Infotainment 4.2 นิ้ว และจอ Digital LCD 3.2 นิ้ว แสดงผลมาตรวัดความเร็ว โดยสามารถเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น Y-Connect เพื่อดึงข้อมูลต่างๆ ของรถจาก CCU มาแสดงบนหน้าจอสี TFT ได้ ซึ่งสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์บนแฮนด์ด้านซ้าย- แสดงข้อมูลรถและการขับขี่- แสดงข้อมูล/รับสายโทรศัพท์ (เมื่อเชื่อมต่อกับ Headset)- แสดงข้อความ Text Message (รวม SMS และ Email)- แสดง / เล่นเพลงจากสมาร์ทโฟน และปรับระดับเสียง (เมื่อเชื่อมต่อกับ Headset)- แสดงสภาพอากาศ / เวลา- เลือกภาษาที่แสดง- แสดงระบบนำทาง (เมื่อเปิดใช้แอป Garmin Street Cross)“NEW XMAX Tech MAX” พร้อมทุกการเชื่อมต่อด้วย CONNECTIVITY การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชัน Y-Connect ในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ CCU ของตัวรถผ่าน Bluetooth พร้อมทั้งเปิด Location โดยตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อได้บนจอแสดงผล TFT และสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย คือ1.SMARTPHONE NOTIFICATIONS ON METER – แจ้งเตือนข้อมูลจากสมาร์ทโฟน2.MAINTENANCE RECOMMENDATIONS – แจ้งเตือนการบำรุงรักษา3.MALFUNCTION NOTIFICATION –แจ้งเตือนเมื่อเครื่องยนต์เกิดปัญหา4.FUEL CONSUMPTION – แสดงข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง5.REVS DASHBOARD - แสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่6.LAST PARKING LOCATION - แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด7.RANKING – แสดงอันดับในการขับขี่8.RIDING LOG –บันทึกประวัติการขับขี่9.WEATHER – แสดงสถานะภูมิอากาศ10.MUSIC – แสดงรายละเอียดและควบคุมการฟังเพลง11.CONTACT FORM – ช่องทางการติดต่อยามาฮ่า“NEW XMAX Tech MAX” พร้อมทุกการเดินทางในทุกเส้นทางด้วย GARMIN NAVIGATION SYSTEM ระบบนำทางในการขับขี่ ฟังก์ชันสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบาย เพียงเชื่อมต่อ Y-Connect แล้วใช้แอปพลิเคชัน Garmin Street Cross ค้นหาสถานที่ กำหนดปลายทาง และเลือกเส้นทางบนสมาร์ทโฟน ระบบนำทางจะแสดงบนหน้าจอแสดงผล TFT เพื่อรองรับการเดินทางของผู้ใช้โดยไม่มีค่าบริการ โดยสามารถซูมแผนที่เส้นทางเข้าออก หรือปรับเปลี่ยนมุมมองได้โดยใช้สวิตช์บนแฮนด์ด้านซ้ายในการควบคุม-แสดงแผนที่เส้นทาง-ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์-แสดงเส้นทางเลี่ยงที่เป็นไปได้-เวลาถึงที่หมายโดยประมาณ-สภาพอากาศที่ปลายทาง-แจ้งเตือนข้อมูลเส้นทางที่อาจไม่ปลอดภัย เช่น ทางโค้งหักศอก ทางจำกัดความเร็ว และทางที่วิ่งผ่านสถานศึกษา-แสดงจุดสถานีบริการน้ำมัน“NEW XMAX Tech MAX” มาพร้อมกับสีสันสุดพิเศษ! คือ น้ำตาล-ดำ ให้ลุคคมเข้มตัดกับล้อแม็กสีทอง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร! พร้อมจำหน่ายในราคาสุดเร้าใจเพียง 224,900 บาท เท่านั้น!!! พร้อมกันนี้ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ รุ่น STANDARD มาพร้อมกับสีสันที่มีให้เลือกด้วยกันถึง 5 สี คือ สีเขียว-ดำ (Dark Petrol), สีแดง-ดำ (Ruby Red), สีเทา (Ice Fluo), สีดำ (Midnight Black) และสีน้ำเงิน-ดำ (Icon Blue) ที่วางจำหน่ายในราคา 189,900 บาทโดยสามารถเป็นเจ้าของ “NEW XMAX Tech MAX” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center โทร. 02-263- 9999 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่Website : www.yamaha-motor.co.thFacebook : Yamaha Society ThailandInstagram : @Yamaha Society ThailandYoutube : Yamaha Society Thailand