“รถถัง” แลกเดือด “ซุปเปอร์เล็ก” ขึ้นแท่น “ไฟต์แห่งปี 2566 กติกามวยไทย”

ศึกสายเลือดนัดประวัติศาสตร์ “รถถัง จิตรเมืองนนท์ vs ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เดือดปรอทแตกจนถูกยกให้เป็น “ไฟต์แห่งปี 2566 กติกามวยไทย”สำหรับกีฬามวยไทยถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ที่ครองใจคนทั่วโลก โดยเฉพาะใน ONE ที่เต็มไปด้วยเหล่านักสู้ชั้นแนวหน้าที่ตบเท้าเข้ามาประกาศศักดาทั้งในศึก ONE ลุมพินี และในศึก ONE Fight Night โดยตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าแต่ละคู่มวยอัดแน่นไปด้วยความมันสุดเร้าใจในทุกอีเวนต์แต่เกมการแข่งขันที่สร้างความดุเดือดระทึกใจทุกวินาทีจนทาง ONE ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งของ “ไฟต์แห่งปี 2566 กติกามวยไทย” คือศึกสายเลือดในฝันที่แฟนมวยชาวไทยรอคอย ระหว่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ในศึกประวัติศาสตร์แห่งปี ONE ลุมพินี 34 ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อวันที่ 22 ก.ย.66เดิมทีไฟต์นี้จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยครั้งที่ 6 ของ “รถถัง” แต่ทว่าฝ่าย “ซุปเปอร์เล็ก” เกิดตกตาชั่งทำให้หมดสิทธิ์ชิงเข็มขัด ก่อนจะตกลงสู้กันนอกรอบในกติกามวยไทย แคตช์เวต ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป. แทน โดยเปิดฉากยกแรก “รถถัง” เดินเข้าหาตามสไตล์ ก่อนจะได้จังหวะงัดศอกเข้าเต็มหน้าผาก “ซุปเปอร์เล็ก” เรียกแผลแตกได้อย่างรวดเร็วความเร้าใจยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อเข้าสู่ยกสองทั้งคู่ปักหลักแลกอาวุธกันกลางเวที ก่อนที่ “ซุปเปอร์เล็ก” จะได้โอกาสสับศอกคืน ส่ง “รถถัง” ล้มลงไปกองคามุมเรียกนับแปดได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามยกสุดท้ายทั้งคู่ยังคงเดินหน้าสาดหมัด เท้า เข่า ศอก ใส่กันแบบไม่ยั้ง ครบสามยกเกมจบลงด้วยเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนาม สมกับเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยในรอบ 50 ปี และเป็นทางด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ได้รับชัยชนะไปด้วยผลคะแนนเอกฉันท์นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 คู่เดือดที่ติดอันดับท็อป 5 ไฟต์แห่งปี 2566 กติกามวยไทย ได้แก่อันดับ 2 “โจ ณัฐวุฒิ” vs “ลุค ลิสซีย์” ศึก ONE Fight Night 17 วันที่ 9 ธ.ค.66อันดับ 3 “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” vs “เจเน็ต ท็อดด์” ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ศึก ONE Fight Night 8 วันที่ 25 มี.ค.66อันดับ 4 “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” vs “ไทสัน แฮร์ริสัน” ศึก ONE ลุมพินี 1 วันที่ 20 ม.ค.66อันดับ 5 “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” vs “ฟิลิปเป โลโบ” ศึก ONE Fight Night 9 วันที่ 22 เม.ย.66ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh