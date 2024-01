รู้จักบอร์ดบริหาร ‘อิฟม่า’ กับภารกิจดัน ‘มวยไทย’ บรรจุ อลป.

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สมาคมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติต่างๆ อาทิเช่น สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และรองประธาน นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกีฬามวยไทยในขบวนการโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)ชาริสา ไทนาน ผู้อำนวยการ IFMA ยังเป็นตัวแทนของ IFMA ในการนำเสนอบทบาท และรายงานภารกิจต่างๆ ของ IFMA ในการประชุมครั้งสำคัญหลายการประชุม เช่น การประชุมของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรอง (ARISF) และ The World Games ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธาน IFMA และนายสมชาติ เจริญวัชรวิชญ์ รองประธาน IFMA และจานิส ลินน์ ผู้อำนวยการด้านกีฬาของ IFMA เป็นตัวแทนผู้ให้ความรู้ด้านการต่อต้านสารต้องห้ามเป็นไปตามกฎที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) กำหนดขณะที่สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA เพิ่งได้รับเลือกจาก สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (SportAccord) และยังเป็นประธาน ผู้แทนสหพันธ์ความร่วมมืออิสระเพื่อการสนับสนุนชนิดกีฬาที่ได้การรับรองจาก IOC (Alliance of independent Recognized Members of Sports : AIMS) ซึ่งเป็นองค์กรร่มที่ได้รับการยอมรับจาก IOC สำหรับกีฬาที่มุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต ซึ่งถือเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทยอย่างมาก