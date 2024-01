กำปั้นยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่า 16 คู่ ชิงเข็มขัด 8 เส้น จาก 3 สถาบัน" WAY OF THE CHAMPIONS"

"แฟนมวยไม่ผิดหวัง" กับศึกกำปั้นยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 16 คู่ ชิงเข็มขัด 8 เส้น จาก 3 สถาบัน" WAY OF THE CHAMPIONS" จัดโดย NARIS - HIGHLAND - SPACEPLUS - SCC - THE BOX BOXING PROMOTIONS ของสองโปรโมเตอร์คู่เขย"ไทย-ปินส์" ศุภณัฐ จันทร์แรม , บริโก้ ซานติก และ พอล วินเซอร์ โปรโมเตอร์ชาวอังกฤษ ที่ เวทีมวยชั่วคราว RCA Plazaเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ RCA PLAZA รัชดาภิเษก บรรยากาศการแข่งขันชิงแชมป์มวยยิ่งใหญ่สุดคึกคัก เมื่อสองโปรโมเตอร์คู่เขย "ไทย-ปินส์" นายศุภณัฐ จันทร์แรม และ บริโก้ ซานติก แห่ง NARIS - HIGHLAND - SPACEPLUS - SCC - THE BOX BOXING PROMOTIONS จับมือกับ พอล วินเซอร์ โปรโมเตอร์ชาวอังกฤษ จัดศึกกำปั้นยิ่งใหญ่ชิงเข็มขัด 8 เส้น 3 สถาบันในรายการ " WAY OF THE CHAMPIONS" โดยการสนับสนุนจากสองที่ปรึกษา "พ่อพระวงการมวย"คุณนริส สิงห์วังชา และ พล.ต.ดำรงค์ สิมะขจรบุญ นำ 16 คู่มวยมันส์ขึ้นดวลกำปั้นเดือดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยความมันส์ในรายการมีดังนี้- คู่แรกอุ่นเครื่องรุ่นมิดเดิ้ลเวท (4 ยก) ธีรพงษ์ ดี นักชกไทยพ่ายคะแนน อลิเชอร์ อิสไมลอฟ จาก อูซเบกีสถาน- คู่ที่ 2 อุ่นเครื่องรุ่นเฟเธอร์เวท (6 ยก) คาร์ล คัลเลฟจอร์ด จากสวีเดน มุมแดงทนได้ถึงยก 5 ก่อนพ่ายน็อคนักชกไทยเจ้าถิ่น ธนชัย ส.บางครุ- คู่ที่ 3 อุ่นหมัดรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท (8 ยก) อดิศักดิ์ เกตุเปี่ยม นักชกไทยคางเปราะเจอหมัดเด็ดมวยสายลุยจากฟิลิปปินส์ เจเนซิส ลิบรานซ่า หลับแค่ยก 1- คู่ที่ 4 อุ่นหมัดมวยหญิงรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวท (6 ยก) เจสซิก้า อดัมส์ ควงกำปั้นทุบสาวไทย สมหวัง สามโคกสปอร์ตยิมส์ พ่ายน็อคยก 2- คู่ที่ 5 อุ่นหมัดรุ่นไลท์เวท (6 ยก) จตุพล สิงห์วังชา นักชกไทยมุมแดงชนะคะแนนนักชกเพื่อนร่วมชาติ ณรงค์ฤทธิ์ น้อยชนะ- คู่ที่ 6 อุ่นหมัดรุ่นเฟเธอร์เวท (6 ยก) เจอไมน์ ฮาดิสัน จากสหรัฐอเมริกาขึ้นชกอาชีพไฟท์แรกฟอร์มดุและหมัดหนักน็อคนักชกไทย สมพล สันเต๊ะ แค่ยกแรก- คู่ที่ 7 อุ่นหมัดกำปั้นหญิงรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท (8 ยก) ลอทีเซีย คัมพาน่า กำปั้นสาวฝรั่งเศสดวลเดือดนักชกหญิงไทย เกษรา สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ ครบ 8 ยกก่อนชนะคะแนนไป- คู่ที่ 8 อุ่นหมัดรุ่นเฟเธอร์เวท (6 ยก) ถวิล ศิษย์ครูก้อง นักชกไทยโดนทีเด็ดกำปั้นสิงค์โปร์ ฮาหมัด นาบิล หลับคามุมแค่ยกแรกจากนั้นบนเวทีมีบรรยากาศเหล่าอดีตแชมป์มวยโลกชาวไทย 10 คนนำโดย เขาทรายและเขาค้อ แกแล็คซี่ คู่แฝดแชม์โลก , ฉัตรชัย สาสกุล , ศิริมงคล สิงห์วังชา , เด่นเก้าแสน เก้าวิชิต , ชนะ ป.เปาอินทร์ , สมาน ส.จตุรงค์ , ยอดสนั่น 3 เคแบตเตอรี่ , พรสวรรค์ ป.ประมุข และพิชิตน้อย ช.ศิริวัฒน์ ร่วมกันขึ้นมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณต่อ"พ่อพระวงการมวย" คุณนริส สิงห์วังชา ที่ให้การดูแลอดีตแชมป์โลกชาวไทยเป็นเงินเดือนๆละ 3,000 บาททุกคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสรุปผลคู่มวยชิงแชมป์มีดังนี้- เริ่มคู่ที่ 9 ชิงเข็มขัดว่าง ABF Continental Super Featherweight (10 ยก) ไชยพงษ์ พงษ์วรรณกิตติคุณ นักชกไทยมุมแดงไม่ต้องลุ้นเหนื่อยน็อคเพื่อนร่วมชาติ วชายัณห์ ส.บางครุ ยกที่ 3 คว้าแชมป์ไปครอง และได้รับเกียรติจากคุณนริส สิงห์วังชา ประธาน ABF ขึ้นแสดงความยินดีและคาดเข็มขัดแชมป์ให้- คู่ที่ 10 แชมป์หญิงจากฮ่องกง ฮิน ติง ชาน ป้องกันเข็มขัด WBC Asia Female Light Weight title (10 ยก) ดวลหมัดกับผู้ท้าชิงสาวไทย ปิยลักษณ์ มานพชัยยิมส์ ดวลกันสนุกครบ 10 ยกก่อนเจ้าของเข็มขัดจากฮ่องกงป้องกันแชมป์ด้วยการชนะคะแนน- คู่ที่ 11 ชิงเข็มขัดว่าง WBC Asia Continental Lightheavyweight title (10 ยก) อดิล ฮาฟิด ยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียไล่อัด ธนวัฒน์ มานพชัยยิมส์ หลับสนิทยกที่ 4 คว้าแชมป์ไปครอง- คู่ที่ 12 คู่มวยหญิงชิงเข็มขัดว่าง WBA Ocenia Female Flyweight title (10 ยก) วิเวียนนา ลุยซ์ กำปั้นสาวออสซี่ดวลหมัดกับกำปั้นสาวไทยเจ้าถิ่น พรรณลักษณ์ นพลักษณ์กุล ครบ 10 ยกก่อนชนะคะแนนคว้าเข็มขัดแชมป์กลับออสเตรเลีย- คู่ที่ 13 ชิงเข็มขัดว่าง WBA Asia South Featherweight (10 ยก) มิคาอิล อรูไทเนี่ยน หมีขาวรัสเซียดวลเดือดกับนักชกไทย สุขประเสริฐ พรพิทักษ์ จนครบ 10 ยก ก่อนกรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ สุขประเสริฐ พรพิทักษ์ เป็นนักชกไทยคนที่ 2 ที่คว้าแชมป์ในวันนี้ และได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ วัน คิม ประธาน WBA Asia ชาวเกาหลีใต้ขึ้นแสดงความยินดีและคาดเข็มขัดแชมป์ให้- คู่ที่ 14 ชิงเข็มขัดว่าง WBA Asia Super Welterweight title (10 ยก) อัฟซัลเบ๊ค คูรัมเบียฟ จากทาจีกีสถานจัดหนักให้กำปั้นอินเดีย มาฮีส อัดท้องจนชนะน็อคยก 3 คว้าเข็มขัดรุ่นนี้ไปครอง- คู่ที่ 15 อาวิน จอน พาซีโอเนส แชมป์ไร้พ่ายจากฟิลิปปินส์ ป้องกันเข็มขัด WBA Asia Light Flyweight title (10 ยก) ไว้ได้แบบเหงื่อท่วมหลังแลกหมัดกับผู้ท้าชิงชาวไทย กิตติเดช หิรุณศักดิ์ จนครบ 10 ยก- คู่ที่ 16 ชิงเข็มขัดว่าง WBA Asia South Light Weight title (10 ยก) เปียโตร ลอริก้า กำปั้นชาวอิตาลีพบกับนักชกไทย ปฏิภาณ สิงห์มนัสศักดิ์ยิมส์ มุมน้ำเงิน คู่นี้มาเกิดอุบัติเหตุ ปฏิภาณ โดนศอกของนักชกอิตาลีจนเกิดแผลแตก กรรมการยุติการแข่งขันและไม่มีการตัดสินในคู่นี้แฟนกำปั้นติดตามความมันส์ของศึกมวยรายการ "WAY OF THE CHAMPIONS" ได้อีกครั้งปลายเดือนมกราคม 2567 รับประกันความสนุกโดย NARIS - HIGHLAND - SPACEPLUS - SCC - THE BOX BOXING PROMOTIONS