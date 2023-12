สมาคมกีฬาหมากล้อม ปลื้มผลงานนักกีฬาปี 66 เหรียญเงินเอเชี่ยนพาราเกมส์-อันดับ 6 หมากล้อมสมัครเล่นโลก พร้อมผลักดันสู่การแข่งขันนานาชาติ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยในงานแสดงความยินดีนักหมากล้อมทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ 2023 ว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมให้กีฬาหมากล้อมเป็นที่รู้จัก พร้อมสนับสนุนให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาฝีมือให้กับนักหมากล้อมในประเทศไทย อาทิ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48, การแข่งขันกีฬานักเรียน–นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42, การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 20, การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 (The 25th Thailand Open Go Tournament) พร้อมกับส่งตัวแทนนักหมากล้อมไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ อาทิ การแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS” และ การแข่งขัน “THE SHIN AN WORLD BADUK MASTERS”ณ ประเทศเกาหลีใต้, การแข่งขัน “The 38th World Youth Goe Championship ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้นและในปี 2566 นี้ คนไทยยังได้รับข่าวดีและถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการหมากล้อมไทย ที่นางสาวสุมัตรา หมัดละ นักหมากล้อมสาวไทย ฝีมือระดับ 2 ดั้ง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 2023 ณ ประเทศจีน ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการหมากล้อมไทย และในต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นายพงศ์กานต์ ศรอารา นักหมากล้อมฝีมือระดับ 6 ดั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้าตำแหน่งอันดับ 6 จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อมสมัครเล่นโลก ครั้งที่ 41 (The 41 st World Amateur Go Championship) ณเมืองเซิ้นเจิ่น ประเทศจีน โดยมีนักหมากล้อมมือสมัครเล่นกว่า 46 ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นอันดับดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้รับอีกด้วยนอกจากนี้ สมาคมกีฬาหมากล้อมฯยังจัดให้มีการอบรมชมรมครูสอนหมากล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรมการเล่นหมากล้อม นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านหมากล้อม โดยใช้หลัก “หมากล้อมเพื่อชีวิต หมากล้อมแบบถ่อมตัวแต่ไม่ตาย” เพื่อสร้างนักหมากล้อมไทยที่มีคุณภาพและสร้างนักหมากล้อมหน้าใหม่เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสร้างชื่อในระดับนานาชาติ โดยใช้หลัก 5 สร้าง ได้แก่•สร้างนักหมากล้อมรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกีฬาหมากล้อมเป็นกีฬาที่ช่วยให้ผู้เล่นเกิดสมาธิและส่งเสริมกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้• สร้างสังคมและเครือข่ายการเล่นหมากล้อมให้ขยายเพิ่มมากขึ้น•สร้างดาวเด่นในวงการหมากล้อม เพื่อยกระดับวงการกีฬาหมากล้อมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น•สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับนักหมากล้อมไทย•สร้างBranding หมากล้อม ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น“กีฬาหมากล้อม เป็นกีฬาที่สร้างสมาธิทำให้ผู้เล่นมีสติรู้ตัวตลอดเวลา เป็นกีฬาที่มีปรัชญา “ชนะโดยไม่คิดเอาชนะ หากเรามุ่งแต่ชนะเราก็จะแพ้” ทำให้กีฬาหมากล้อมเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หมากล้อมมีคุณค่าต่อชีวิต ไม่ใช่เพราะหมากล้อมเป็นกีฬาหมากล้อม แต่เป็นหมากล้อมเพื่อชีวิตมากกว่า” นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย