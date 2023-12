“วรงค์” ชูนโยบายปรับโครงสร้างบอลไทย สลายอำนาจทีมใหญ่

“ป๊อก” วรงค์ ทิวทัศน์ แคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เปิดตัวทีมงานอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยนโยบายหลัก ปรับโครงสร้าง สร้างมูลค่า เพิ่มมาตรฐาน นายกฯ ต้องปกปักษ์รักษาซึ่งผลประโยชน์ของทีมสมาชิก มีความเป็นกลางเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองโดย วรงค์ เผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมี 3 อย่างหลัก นั่นคือ ปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน , มูลค่าที่ลดลงไป ไม่เคยมีการพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของวงการฟุตบอลไทยมาก่อน รวมถึงมาตรฐานการตัดสินที่ยังคงมีเครื่องหมายคำถามตลอดเวลานโยบาย GET IT RIGHT เรื่องแรกต้อง เริ่มที่การปรับโครงสร้าง ที่ต้องเปลี่ยนเพราะระบบต้องต้องถูกก่อนจะไปเปลี่ยนเรื่องอื่น สมาคมไม่ควรมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องมีความเป็นกลาง ตรวจสอบได้ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาทำงาน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เลย ทั้งๆ ที่นั่งบริหารอยู่ปัญหาก็ยังคงมีเหมือนเดิม ดังนั้นถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารต้องแยกกันให้ชัดเจนระหว่างสมาคมฯ ที่บริหารทีมชาติ กับลีกที่บริหารตัวเอง สมาคมจะเป็นแค่คนกลางเท่านั้น จะตั้งบริษัทไทยลีก 1 ,2 และ 3 เข้ามา ให้สโมสรเป็นบอร์ดบริหารเอง ตั้งผู้บริหารที่พร้อมทำงานเพื่อให้ลีกออกมาดีที่สุด และต้องมีการประเมิน สามารถประเมินผลงานขององค์กรฟุตบอลได้ แฟนฟุตบอลต้องเป็นเจ้าของตัวจริง จะจัดให้แฟนฟุตบอลได้ประเมินการทำงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทำเกณฑ์การประเมินให้ ซึ่งถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถบรรจุวาระถอดถอนได้วรงค์ยังเผยอีกว่า ตอนนี้ที่ได้มีการพูดคุย มีบริษัทเอกชนที่พร้อมลงทุนแล้ว ในไทยลีก 2 ประมาณ 100 ล้านบาท และไทยลีก 3 ประมาณ 150 ล้านบาท จากโครงสร้างที่ตัวเองวางเอาไว้ แต่ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะเป็นไปตามผลการเลือกตั้ง ต่อให้ไม่ได้รับเลือก แต่ถ้าโครงสร้างนี้ถูกนำไปใช้นักลงทุนก็พร้อมจะลงทุนเช่นกัน ซึ่งส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์กับสโมสรก็พร้อมช่วยเหลือทุกด้านเรื่องการเพิ่มมาตรฐานให้ดีขึ้น ตอนนี้เรามีผู้ตัดสินอยู่ 900 คน แต่ใช้ได้จริงไม่กี่คน ต้องหาปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้ได้ ค่าปรับทีมสโมสร จะนำมาใช้ในการอบรมเพิ่ม เราจะเพิ่มการประเมินประสิทธิภาพองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร ผลการแข่ง การบริหารงบประมาณ และการตั้งเป้าหมายต่างๆที่ควร ต้องตั้งเป้าหมายให้สามารถเป็นไปได้จริง ถ้าทำไม่ได้ต้องต้องพิจารณาและขอฝากโหวตเตอร์ทุกคน ความยั่งยืนของวงการฟุตบอลไทย ทุกคนผ่านความเจ็บปวดทุกด้านมาแล้ว อยากให้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของทุกคน วิธีการเดิมๆ ไม่นำสู่ผลลัพธ์ใหม่ อยากให้มองถึงความสำคัญส่วนร่วมของวงการฟุตบอลไทยทุกคนคณะทำงาน นายวรงค์ ทิวทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯอุปนายกนายยรรยง อัครจินดานนท์ดร.อนุชิต กุลวานิชดร.คุณาชา ไชยชุมพรกรรมการนางสาววธีรณา เศรษฐสมภพผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทองนายพงศ์กฤษณ์ โอถาวรดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาสศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณานายพิทักษ์ชน โชติกลมพงษ์ที่ปรึกษานายณภัทร พรหมพฤกษ์นายวิชัย พูลวรลักษณ์นางสาวลลิฉัตร์ ชัยศิรวรกิตติ์