ฟูจิฟิล์ม จับมือ เมืองทอง ยูไนเต็ด ในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรรายใหม่ เดินหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จร่วมกัน

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านการถ่ายภาพจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหม่ทัพ "กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนำศึกไทยลีก อย่างเป็นทางการ ภายใต้วิสัยทัศน์มองอนาคตในยุคดิจิตอล ไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และความสามารถที่หลากหลายในระดับพรีเมี่ยม พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน โดยเป็นอีกส่วนหนึ่งในการผลักดันสโมสรฟุตบอลไทยสู่ระดับท็อปเอเชีย รวมถึงประสบความสำเร็จในแง่ผลงานในสนามอีกครั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่สนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเซ็นสัญญาเปิดตัวผู้สนับสนุนรายใหม่ ฤดูกาล 2023/24 ระหว่างสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด และ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านการถ่ายภาพชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น โดยในงานได้รับเกียรติจาก มร.ยูตะ คาวามูระ Assistant to Managing Director (AMD) and Head of Electronic imaging Asia Pacific บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด, วิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด, รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำนวยการสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมนักฟุตบอล ท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน รวมถึงการรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องสโมสรเมืองทองฯ Official Fanpage และ Youtube เป็นจำนวนมากทางด้าน มร.ยูตะ คาวามูระ Assistant to Managing Director (AMD) and Head of Electronic imaging Asia Pacific บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ทาง ฟูจิฟิล์ม รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทีม เมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับต้นของประเทศไทย อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์รายการต่างๆ มากมาย ตลอดจนผลักดันผู้เล่นก้าวสู่การค้าแข้งในลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชีย ฟูจิฟิล์มนั้นตั้งปณิธานในการเป็นอีกหนึ่งกลไกสำหรับการสนับสนุนทีมฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนผลงานในด้านต่างๆระหว่างกันแล้ว ในแง่ของแฟนฟุตบอล ทางฟูจิฟิล์มเชื่อมั่นว่าโซลูชันการถ่ายภาพของเรา ไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอล เลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรองรับการถ่ายภาพกีฬาด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากฟูจิฟิล์ม ความเหนือระดับด้วยเซนเซอร์ความเร็วสูง เมื่อทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลภาพความเร็วสูง ทำให้การถ่ายภาพต่อเนื่องและการถ่ายวิดีโออัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพ เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกีฬาอันน่าทึ่งให้แก่ช่างภาพมืออาชีพเก็บช็อตสำคัญได้อย่างไม่มีพลาดขณะที่ วิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวแสดงความขอบคุณ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยยกระดับสโมสรครั้งนี้ว่า "ในนามตัวเเทนสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ขอยินดีต้อนรับ ฟูจิฟิล์ม สู่การเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่ ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติสโมสรของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกด้านการถ่ายภาพมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าการเข้ามาร่วมสนับสนุนของ ฟูจิฟิล์ม จะช่วยให้ เมืองทอง ยูไนเต็ด มีทีมที่พร้อมและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ยังต่อยอดไปสู่แฟนบอล ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากทาง ฟูจิฟิล์ม ได้ง่ายขึ้นทั้งในส่วนของการออกบูธในแมตช์การแข่งขันที่ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เมืองทองธานี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสโมสรฯ"สำหรับบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นบริษัทย่อยภายใต้บริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ และธุรกิจด้านการถ่ายภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการถ่ายภาพ ฟูจิฟิล์มนำเสนอรูปแบบของการถ่ายภาพที่หลากหลาย ให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษาความทรงจำและช่วงเวลาดีๆทั้งในรูปแบบถ่ายภาพและภาพฟิล์ม เพิ่มความมีชีวิตชีวาและสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่โปรเเกรมแข่งขันถัดไปของ เมืองทอง ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์ฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 สนามธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม เวลา 18.00 น.