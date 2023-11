"บัวขาว" ทุ่มเต็มที่ ขอย้ำแค้น "นายาเนช" ศึก RWS บู๊สั่งลากติกาคิกบ็อกซิ่งในไทย

บัวขาว บัญชาเมฆ มั่นใจเกินร้อย พร้อมเผชิญหน้า นายาเนช ไอมาน นักชกพันธุ์ดุจากสเปน ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ ที่เวทีราชดำเนินนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด และคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนิน เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขัน RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS) ซึ่งจะมีขึ้นที่เวทีราชดำเนินในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมาที่สนามมวยราชดำเนินโดยการชกไฟต์นี้จะเป็นพบกันระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยซูเปอร์สตาร์ เบอร์หนึ่งของไทย พบกับ นายาเนช ไอมาน นักมวยชาวสเปนเชื้อสายคองโก ซึ่งจะเป็นครั้งที่สองที่ทั้งคู่มาเจอกัน โดยจะเป็นการชก ในกติกาคิก บ็อกซิ่งแบบสามยกไฟต์แรกที่ทั้งคู่เจอกันเกิดเมื่อปี 2018 ในศึก “คุนหลุนไฟต์ ครั้งที่ 65” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งครั้งนั้น นายาเนช ไอมาน เป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปอย่างยับเยินในยกที่หนึ่ง ดังนั้นการเจอกันครั้งนี้จึงเป็นไฟต์ที่นักชก จากสเปนหมายมั่นปั้นมือจะล้างตาให้สำเร็จในขณะที่ บัวขาว ยอมรับว่า ศึก RWS: Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ อาจจะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งที่ไทยเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ เพราะตัวบัวขาว เองก็ต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากการต่อสู้ประเภทอื่นอยู่เหมือนกัน และยอมรับว่าหากตัดสินใจเลิกจริงๆ ก็คงนึกถึงบรรยากาศอันยอดเยี่ยมในการชกต่อหน้าแฟนมวยชาวไทย ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมอ อย่างไรไฟต์นี้ต้องชกให้เต็มที่ชกให้ดีที่สุด จะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังอย่างแน่นอนนายเธียรชัย กล่าวว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับแฟนมวยที่ให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด โดยในวันนั้นมีมวยทั้งหมด 8 คู่ ประกอบด้วยมวยไทย 7 คู่ โดย 1 ในนั้นจะ เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวท ระหว่าง เฮอร์ดรัม WMC ละมัยมวยไทย กับเฮอร์คิวลิส ว.จักรวุฒิ และปิดท้ายด้วยคู่เอกในรูบแบบกติกาคิกบ็อกซิ่ง แบบมีผลแพ้-ชนะ ระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ กับ นายาเนช ไอมาน “สำหรับไฟต์นี้อย่างที่ทราบกันดี ทางพี่บัวขาวได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าครั้งนี้อาจจะเป็นไฟต์สุดท้ายในการชกคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย ผมเชื่อว่าครั้งนี้จึงจะเป็นการชกแห่งความทรงจำ และควรค่าแก่การ รับชมเป็นอย่างยิ่ง”นายาเนชถึงจะเคยแพ้มา 5ปีที่แล้วด้วยเวลาเตรียมตัวเพียงไม่10วัน แต่เพราะไฟต์นั้นทำให้เขามีความมุ่งมั่น ฝึกซ้อมอย่างหนักจนกลายเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียง อีกทั้ง ได้มีโอกาสชกกับนักมวยไทยหลายคน เช่น ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน, เพชรทนง เพชรโฟกัส, จิมมี่ วีโนต์, เซราะกราว เพชรยินดีอะคาเดมี่ และ ชนะจน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม และตอนนี้ยังอยู่ในอันดับ 2 ของอันดับเวทีมวยราชดำเนินในรุ่นมิดเดิลเวตด้วย ส่วนบัวขาวก็มีความผูกพันกับความสนามมวยราชดำเนินมายาวนาน และยังมีตำแหน่งเป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนากีฬามวยเวทีราชดำเนินอีกด้วยการทำงานอย่างหนักของคณะทำงานและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้ตัวเลข นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมการแข่งขันที่เวทีราชดำเนิน มีตัวเลขพุ่งขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดด ใน 2023 ก็เพิ่มขึ้น 1600 % จากปี 2022 ไม่เพียงเท่านั้น ในการสำรวจเรตติ้งของรายการมวยไทยที่จัดแข่งขันโดย RWS ในปี 2023 นั้น อันดับตามการเติบโตของเรตติ้งทีวีไทยพบว่า ศึก RWS มีอัตราการเติบโตพุ่งขึ้นถึง 300%ศึก RWS : Legend of Rajadamnern วันที่ 2 ธ.ค. นี้ แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก