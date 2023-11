"น้อมจิตต์" จัดศึกกำปั้น "โรด ทู เดอะ คิงส์ ออฟ แฮปปี้แลนด์ สตรีท ไฟท์"

แฟนมวยขาลุยต้องไม่พลาด "น้อมจิตต์" จับมือพันธมิตร จัดศึก "โรด ทู เดอะ คิงส์ ออฟ แฮปปี้แลนด์ สตรีท ไฟท์ (Road to the King of Happyland Street Fight)" การต่อสู้มวยข้างถนนชิงของรางวัลร่วมแสน บนสังเวียนดาดฟ้า ชั้น 4 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ พร้อมจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กองเชียร์ชนิดจุใจนายอาณัติ จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดศึกกำปั้น "โรด ทู เดอะ คิงส์ ออฟ แฮปปี้แลนด์ สตรีท ไฟท์ (Road to the King of Happyland Street Fight)" การต่อสู้มวยข้างถนน บนดาดฟ้า ชั้น 4 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ โดยกล่าวว่า ทางน้อมจิตต์ ร่วมกับ ทรู ไฟท์ ฟอร์ ไลฟ์ (TFFL. True Fight for Life) ทีมผู้จัดมวยข้างถนนที่มีประสบการณ์เกือบสิปปี จัดการแข่งขันมวยข้างถนนเพื่อชิงชัยเฟ้นหายอดนักชกครั้งสุดท้ายใหญ่สุดของปี หลังจากก่อนหน้านี้ร่วมจัดมาแล้ว 4 ครั้ง"การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นศึกใหญ่สุดส่งท้ายปี โดยมีนักมวยที่ผ่านการคัดเลือก 16 คน แบ่งออกเป็นสองทีม ฝั่งละ 8 คน เป็นทีมขาวและดำ แข่งขัน 2 ยก ยกละ 5 นาที บนสังเวียนขนาด 7x7 เมตร โดยมีเหรียญและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ รวมแล้วนับแสนบาท นอกจากนี้ยังมีมวย สตรีท อีก 10 คู่ มาต่อสู้บนดาดฟ้า ชั้น 4 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ โดยมีกรรมการจากสมาคมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ ทีมพยาบาลและรถจากมูลนิธิสยามรวมใจ คอยดูแล เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมาตรฐานและปลอดภัย" นายอาณัติ กล่าวผู้บริหาร "น้อมจิตต์" ผู้รักกีฬามวย กล่าวต่ออีกว่า จากการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่ได้รับและสัมผัสได้จากการแข่งขันมวยสตรีทไฟท์ คือการต่อสู้อย่างมีน้ำใจนักกีฬา สปิริตที่เต็มเปี่ยมของผู้แข่งขัน แม้จะต่อสู้กันอย่างดุเดือด แต่เมื่อจบเกมและทราบผลทุกคนต่างสวมกอด ไหว้ขอโทษ พร้อมเกมจบลงไม่เคยมีปัญหา ทำให้รู้สึกประทับใจ และอิ่มใจกับการแข่งขันทุกครั้งสำหรับแฟนมวยสตรีทไฟท์ สามารถเข้าชมฟรี ณ สังเวียนดาดฟ้า ชั้น 4 แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ พร้อมร่วมกิจกรรมจัดแจกของรางวัล อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นาฬิกาจาก Palmmo Watch และ นาฬิกา Custom จาก G39 พร้อมทั้งเครื่องดื่มและอาหาร โดยการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางกะปิ หรือนำรถส่วนตัวจอดได้ที่ N Mark Plaza หรือจอดที่ แฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์ บางกะปิ การแข่งขันจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.