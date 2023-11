แย่งชัยไฟต์ที่ 3 “ก้องศึก” ปะทะเดือด “เพชรทองหล่อ” คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 43

คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ vs เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)

คู่รอง ก้องธรณี ส.สมหมาย vs พาร์ซา อามินิปัวร์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)

สิบแสน นกเขากม.11 vs อวอร์ด คาซิมบา (มวยไทย แคตช์เวต 139 ป.)

โขคดี แม็กจันดี vs ยูซิฟ กาดีร์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)

ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ vs จอมใจ นักสู้ยิม (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)

บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ vs เพชรน้ำโขง มงคลเพชร (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)

อัสลามจอน ออร์ติคอฟ vs ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)

ชนะจน พีเค.แสนชัย vs มุสตาฟา อัล เตครีตี (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)

แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ vs จีตัว ยีปู (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)

คาร์ลอส อัลวาเรซ vs นาคิน แซต (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)

เรียวสุเกะ ฮอนดะ vs เดฟ บางกุยกุย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)

เฟย์เน เมสกิตา vs บัคไทกูล เคอร์แมนเบโกวา (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)

เดือดต้อนรับเดือนสุดท้ายของปีกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่จ่ายค่าตัวนักมวยไทยเรตสูงที่สุดในประเทศ ศึก ONE ลุมพินี 43 พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศ โดยมีคู่แข่งขันฝีมือเยี่ยมทั้งสิ้น 12 คู่ เตรียมปล่อยของเต็มที่บนเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.นี้คู่เอก “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยซ้ายไหวพริบดี วัย 23 ปี จากเมืองย่าโมโคราช กลับมาแก้มือหลังฟอร์มสะดุดพ่ายในไฟต์ล่าสุด อาสาหยุดความร้อนแรงของ “เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน” มวยซ้ายลูกเตะหนักวัย 23 ปีเท่ากันจากบุรีรัมย์ ที่ขอลุ้นเก็บแต้มชัย 3 ไฟต์ติดต่อกันให้ได้ โดยทั้งคู่พร้อมวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)ขณะที่คู่รอง “พ่อน้องฉลาม” ก้องธรณี ส.สมหมาย มวยซ้ายหนักทุกดอก วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เครื่องกำลังร้อนเดินหน้าไม่แพ้ใคร 4 ไฟต์ติด รับมือรุ่นน้องหน้าใหม่ “พาร์ซา อาร์มินิปัวร์” มวยลีลาพลิ้ว วัย 23 ปี จากอิหร่าน ที่ไม่คิดกลัวใคร ขอสร้างเซอร์ไพรส์ในไฟต์เปิดตัวให้จดจำ โดยเตรียมฟาดปากกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)ด้านคู่เอกอินเตอร์ เปิดศึกวัดฝีมือสองดาวรุ่งที่ผ่านไป 2 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” มวยหนุ่มอาวุธแน่นจากอุซเบกิสถาน พบกับ “ชาติอนันต์ สจ.จอยปราจีน” มวยไอคิวเยี่ยมจากบุรีรัมย์ โดยทั้งคู่ต่างมีอายุ 20 ปี เท่ากัน พร้อมมุ่งมั่นรักษาสถิติชนะรวดต่อไป โดยจะพิสูจน์ความแรงกันในกติกา มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.นอกจากนี้จะได้ติดตามผลงานของ “ชนะจน พีเค.แสนชัย” มวยเก๋าวัย 35 ปี ลุ้นยืดสถิติไร้พ่ายเพิ่มเป็นไฟต์ที่ 4 เจอกับ “มุสตาฟา อัล เตครีตี” มวยพลังแกร่ง วัย 27 ปี จากอิรัก ร่วมด้วย “เพชรน้ำโขง มงคลเพชร” อีกหนึ่งนักชกจากลาว ขอมาแย่งชิงชัยในไฟต์เปิดตัวกับ “บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์” นักชกสายเลือดใหม่ วัย 19 ปี จากสกลนครโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 43แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.