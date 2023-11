“ซุปเปอร์บอน-น้องโอ๋” โชว์ความพร้อมก่อนลุยศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46

“ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” และ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” สองนักชกขวัญใจชาวไทย ร่วมกิจกรรม Open Workout โชว์ความฟิตให้สื่อมวลชนเก็บภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมเผยความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนร่วมโปรแกรมเดียวกันในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.66โดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคาร ที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอน เทรนนิง แคมป์ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” และ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ได้ร่วมกันซ้อมโชว์ความฟิตต่อหน้าบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมเก็บภาพการฝึกซ้อมกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ก่อนจะเปิดใจถึงสภาพความพร้อมสำหรับการขึ้นสังเวียนในอีกไม่ถึง 1 เดือนข้างหน้าอย่างเป็นกันเองโดย “ซุปเปอร์บอน” ที่มีโปรแกรมขึ้นชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบัน “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย” ในฐานะคู่เอกนำรายการ ได้กล่าวเปิดใจถึงการปรับมาใช้นวมเล็กเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ ในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยมองว่าการโคจรมาพบกับ “ตะวันฉาย” ในปีนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดเหมือนกัน“ผมไม่เคยใช้นวมเล็กมาก่อนครับ ช่วงแรก ๆ ก็มีประหม่านิดหน่อย เพราะนวมแบบนี้ป้องกันยาก โดนต่อยเข้าหน้าได้ง่าย ๆ เลย แต่พอเริ่มซ้อมไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มชิน ก็เริ่มมั่นใจขึ้น และได้ พี่โอ๋ ที่ชกมวยไทยนวมเล็กมาหลายไฟต์แล้ว คอยแนะนำเทคนิคให้ตลอด”“นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผมกับ ตะวันฉาย ได้เจอกันครับ เพราะถ้าหากเจอกันช้ากว่านี้ ผมก็อาจจะเลยช่วงพีคไปแล้ว ส่วน ตะวันฉาย ก็จะเก่งขึ้นกว่านี้มาก และเขาเองก็หาคู่ชกในกติกามวยไทยไม่ค่อยได้แล้ว ผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาเหมาะสมที่เราได้เจอกันครับ”ทางด้าน “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” กำลังจะกลับมาเริ่มต้นภารกิจทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกอีกครั้ง โดยจะพบกับ “นิโค คาร์ริลโล” นักชกหมัดหนักจากสกอตแลนด์ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ได้ออกมาแสดงความมั่นใจก่อนขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญในครั้งนี้ พร้อมยืนยันชัดเจนว่าต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง“นิโค เป็นมวยที่ตัวใหญ่และอาวุธหนัก แต่ผมไม่หนักใจครับ เพราะผมและทีมงานเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้ว ผมจะพยายามใช้ประสบการณ์เข้าสู้ และไฟต์นี้ก็เสริมอาวุธมาทุกลูก แน่นอนว่าลูกหนักจะต้องมีให้เห็น และจะเพิ่มเรื่องระบบการป้องกันตัวให้มากขึ้นด้วย”“ผมเตรียมตัวซ้อมสำหรับไฟต์นี้มาราว 3 เดือน ส่วนเรื่องความมั่นใจ ผมมั่นใจทุกไฟต์ครับ ผมเป็นนักสู้ ผมขึ้นชกมา 400 กว่าไฟต์ตลอดอาชีพนักมวยไทย 20 กว่าปี และทุกไฟต์ผมทำเต็มที่ ไฟต์นี้ผมจะกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้ จะพยายามให้เต็มที่เพื่อทุกคนที่เชียร์ผมและเพื่อครอบครัวของผมครับ”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 46 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.