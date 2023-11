แฮปปี้เอนดิ้ง! "กางเต็นท์ ดูบอล ชมดาว" ครั้งที่ 2 กระแสตอบรับเยี่ยม

แฮปปี้เอนดิ้งกับกิจกรรมสุดคูล “GO2Camp powered by Nuovo Plus” อีเวนท์ กางเต็นท์ ดูบอล ชมดาว ที่ Apo Life Camp นครนายก ฝ่ายจัดพอใจกระแสตอบรับจากแฟนบอลคึกคักบริษัท นูออโว พลัส จำกัด จับมือกับ ลาลีกา ประเทศไทย, พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, Apollo และ Lamina จัดกิจกรรมเอาใจคอบอลสุดคูล “GO2Camp powered by Nuovo Plus” อีเวนท์ กางเต็นท์ ดูบอล ชมดาว แบบสุดคูล ที่ Apo Life Camp นครนายก เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมาอีเวนท์นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีกระแสตอบรับเยี่ยมจากแฟนบอลเกือบ 100 คน ที่มาร่วมชม 3 แมตช์อย่างเป็นทางการ ที่สนับสนุนโดยเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในประเทศไทย เริ่มด้วยบิ๊กแมตช์ไทยลีก ชลบุรี เอฟซี รับมือ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ปิดท้ายด้วยศึกบุนเดสลีกา โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ปะทะ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ทาง PPTV HD ช่อง 36 คั่นกลางด้วยลาลีกาแมตช์ ราโย บาเยกาโน เปิดบ้านต้อนรับ บาร์เซโลนา ผ่าน LaLiga Plus แอพพลิเคชั่นตลอดกิจกรรมมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ เจมส์ ลาลีกา, ขวัญ ลามาเซีย, เบน บาร์ซ่าเข้าเส้น by แฟนพันธุ์แท้บาร์ซ่า, ท็อป เพจไข่มุกดำ, ตัวแทนเพจ Real Betis Thailand แฟนคลับ เรอัล เบติส, เพจ El Golazo : รู้ลึกบอลสเปน ฯลฯ มาร่วมสนุกสนาน สร้างสีสัน ท่ามกลางลมหนาวใกล้กรุงอุณหภูมิต่ำสุด 22 องศา พร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนจาก Nuovo Plus คุณกมลยศ ชัยรัตน์ และ Apollo คุณวิศิษฐ์ นิซู ที่มาร่วมมอบของรางวัลในงานอาทิ เสื้อพร้อมลายเซ็น คาเซมิโร พร้อมใบ certificate จากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลูกบอลพร้อมลายเซ็น โฆเซ่ หลุยส์ กายา จากบาเลนเซีย เป็นต้น