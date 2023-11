หนุ่มสหรัฐอเมริกา-สาวฟิลิปปินส์ สอยแชมป์ Super 10 กม. ปิดฉากเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก "สปาร์ตัน ภูเก็ต"

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต, ผู้ประกอบการ และ Blue Tree จับมือแน่นกับ RUNRIO Thailand และ Spartan Race Thailand จัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 ณ บลูทรี จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแห่งปี จากกว่า 250 สนามทั่วโลก บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ของ บลูทรี ภูเก็ต และเขตบริเวณธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต ช่วงระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พร้อมเตรียมพัฒนาต่อยอดพื้นที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนเรื่อง Sports & Wellness Tourism โดยวางแผนทำกิจกรรม Spartan Community Workout และ Spartan Boot Camp Festival ตลอดทั้งปี เพื่อต่อยอดการเป็น Hub of Outdoor Cross Fit ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้การแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ยังคงมีนักวิ่งจอมแกร่งมาร่วมประชันวิ่งวิบาก ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่หฤโหด และท้าทายนักวิ่งจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค และสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น การวิ่งบนเส้นทางวิบาก ลุยโคลน โหนเชือก ปีนตาข่าย ไต่กำแพง และอีกมากมาย กันอย่างคึกคัก และสุดเข้มข้นผลการแข่งขันไฮไลต์อยู่ที่ในประเภท Super ระยะทาง 10 กม. (25 สิ่งกีดขวาง) โดยในรุ่นอีลิต ชาย แชมป์ตกเป็นของ แกบ เฮค จอมแกร่งชาวสหรัฐอเมริกา วัย 31 ปี ผงาดเข้าเส้นชัยคนแรก ด้วยเวลา 45.40 นาที ตามมาด้วยอันดับ 2 เรียวมะ ซูกาตะ จากญี่ปุ่น วัย 25 ปี ทำเวลาได้ 48.16 นาที และอันดับ 3 ดีแลน พาร์ดี้ จากออสเตรเลีย วัย 26 ปี เวลา 48.41 นาทีขณะที่ประเภท Super ระยะทาง 10 กม. (25 สิ่งกีดขวาง) รุ่นอีลิต หญิง แชมป์ได้แก่ แซนดี้ เมนชี อาบาฮาน นักวิ่งสาวชาวฟิลิปปินส์ วัย 34 ปี ที่วิ่งฝ่าฟันอุปสรรคเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 55.32 นาที ตามด้วยอันดับ 2 เรอิกะ คิจิมะ จากญี่ปุ่น วัย 29 ปี ทำเวลา 56.37 นาที และอันดับ 3 ยี่วอน ซู่ จากจีนวัย 33 ปี ทำเวลา 58.54 นาที ซึ่งเมื่อวานนี้เธอคว้าแชมป์ประเภท Beast ระยะทาง 21 กม. (30 สิ่งกีดขวาง) ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้านผลประเภท Spartan Kids ระยะทางสูงสุด 3.2 กม. ปรากฏว่า ฝ่ายชายอันดับ 1 เป็น "กัน" กิตติคุณ ลันขุนทด หนุ่มน้อย หนุ่มน้อยชาวไทยวัย 13 ปี ทำเวลาได้ 14.35 นาที ส่วนฝ่ายหญิงอันดับ 1 ตกเป็นของ รีเบคก้า ฟาน เดอร์ ฮอร์สต์ สาวน้อยวัย 12 ปีจากมาเลเซีย ทำเวลาได้ 15.50 นาทีสำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ปิดฉากความสำเร็จลงอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race แบบ TRIFECTA บนเส้นทางการแข่งขันที่ยกระดับเทียบเท่าสนามแข่งขัน Spartan Race ของโลก โดยมีนักกีฬาทั่วโลกกว่า 4,000 คน รวมผู้ติดตามมากกว่า 12,000 คนเดินทางมาเข้าร่วมชิงชัยที่บลูทรี ภูเก็ต สร้างรายได้จากเทศกาลกีฬาเชิงท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ในครั้งนี้นอกจากนี้ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นการที่ “สปาร์ตันโลก" เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน แสดงความชื่นชมการยกระดับจัดการแข่งขันของ “สปาร์ตัน ภูเก็ต” ซึ่งมีมาตรฐานการจัดงานระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งนักกีฬาจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกก็ชื่นชมภาพรวมของเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 ที่บลูทรี ภูเก็ต ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่