“สปาร์ตัน ภูเก็ต” ยกระดับมาตรฐานโลก จอมแกร่ง หนุ่มอินเดีย-สาวจีน ครองแชมป์รุ่นอีลิต

จอมแกร่ง อินเดีย-สาวจีน ครองแชมป์รุ่นอีลิต ในศึกเทศกาลวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ “สปาร์ตัน ภูเก็ต 2023” ณ บลูทรี สุดปลื้ม! “สปาร์ตันโลก” ชมเปราะยกระดับจัดมาตรฐานงานระดับโลก นักกีฬากว่า 40 ประเทศทั่วโลกแห่ชื่นชม และให้การยอมรับตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยคึกคัก จนทำให้ประสบความสำเร็จล้นหลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต, ผู้ประกอบการ และ Blue Tree จับมือแน่นกับ RUNRIO Thailand และ Spartan Race Thailand จัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 ณ บลูทรี จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแห่งปี จากกว่า 250 สนามทั่วโลก บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ของ บลูทรี ภูเก็ต และเขตบริเวณธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต ช่วงระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พร้อมเตรียมพัฒนาต่อยอดพื้นที่ร่วมกันสร้างความยั่งยืนเรื่อง Sports & Wellness Tourism โดยวางแผนทำกิจกรรม Spartan Community Workout และ Spartan Boot Camp Festival ตลอดทั้งปี เพื่อต่อยอดการเป็น Hub of Outdoor Cross Fit ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ในส่วนของผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ไฮไลต์อยู่ที่ประเภท Beast ระยะทาง 21 กม. (30 สิ่งกีดขวาง) โดยในรุ่นอีลิต ฝ่ายชาย แซนเจย์ เนกี้ จอมแกร่งจากอินเดีย วัย 36 ปี ผงาดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 2.12.25 ชั่วโมง คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ตามด้วยอันดับที่ 2 ดีแลน พาร์ดี้ จากออสเตรเลีย วัย 26 ปี ทำเวลา 2.19.44 ชั่วโมง และอันดับที่ 3 ดาวิเด้ หลิว จากอิตาลี วัย 26 ปี ทำเวลา 2.20.52 ชั่วโมงขณะที่ประเภท Beast ระยะทาง 21 กม. (30 สิ่งกีดขวาง) ในรุ่นอีลิต ฝ่ายหญิง แชมป์ตกเป็นของ ยี่วอน ซู่ จอมแกร่งสาวชาวจีนวัย 33 ปี วิ่งทำเวลาไปได้ 2.33.55 ชั่วโมง ตามมาด้วยอันดับที่ 2 แซนดี้ เมนชิ อาบาฮาน จากฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้ 2.43.47 ชั่วโมง และอันดับที่ 3 เมลิสซ่า คัมโปส จากฟิลิปปินส์เช่นกัน ทำเวลาได้ 2.47.54 ชั่วโมงสำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก Phuket Spartan Trifecta and APAC Championship Weekend 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2566 ถือเป็นการจัดงานในรูปแบบเทศกาลเต็มรูปแบบของ Spartan Race แบบ TRIFECTA ที่เพิ่มระยะทาง Beast 21 กม. บนพื้นที่จัดงานของบลูทรี ภูเก็ต ผนวกกับพื้นที่ทางธรรมชาติภูเขา ป่า และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ที่เป็นเส้นทางการแข่งขันที่ยกระดับเทียบเท่าสนามแข่งขัน Spartan Race ของโลกการแข่งขันในปีนี้มีนักกีฬาจากทั่วโลกให้ความสนใจแห่เดินทามาเข้าร่วมประชันความแกร่งพิชิตเส้นชัยกว่า 4,000 คน รวมผู้ติดตามมากกว่า 12,000 คน ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมียอดเงินสะพัดภายในจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท จากเทศกาลกีฬาเชิงท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ในครั้งนี้ขณะเดียวกันทาง “สปาร์ตันโลก" เจ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขัน ได้ออกมาแสดงความชื่นชมภาพรวมในการจัดการแข่งขัน “สปาร์ตัน ภูเก็ต” ว่ามีการยกระดับมาตรฐานการจัดงานระดับโลกที่มีพัฒนาการดีมาก เช่นเดียวกับนักกีฬาจอมแกร่งจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ต่างออกปากชื่นชมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ที่ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม จนกลายเป็นสนามแข่งขัน Spartan Race ของโลก ที่มีความน่าสนใจดึงดูดนักกีฬาทั่วโลกที่ต่างให้การยอมรับ และแห่ตบเท้ามาร่วมชิงชัยกันที่บลูทรี ภูเก็ต