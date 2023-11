“ทรูวิชั่นส์” และ “ทรูวิชั่นส์ นาว” เสิร์ฟความมันศึก “คนชนคน” 3 คู่ติด อเมริกันฟุตบอล เอ็นแอฟแอล “วันขอบคุณพระเจ้า”

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมถ่ายทอดสดแบบจัดเต็มกับการแข่งขัน “ศึกคนชนคน” อเมริกันฟุตบอล เอ็นแอฟแอล “วันขอบคุณพระเจ้า” 3 เกมติดต่อกัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเวลา 00.30 น. คู่แรก (คืนวันพฤหัสบดี) จนถึงเวลาประมาณเ 12.00 น. ชมสด แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ทางช่อง True Sports 1 (666)สถิติของทีมแพ็คเกอร์ส ในตอนนี้ชนะ 4 แพ้ 6 อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มเอ็นเอฟซีเหนือ โดยเกมล่าสุดเอาชนะ แอลเอ ชาร์จเจอร์สไปได้แบบสนุก สำหรับ ไลอ้อนส์ ทีมที่กำลังมาแรงที่สุดทีมหนึ่งของลีก และเป็นทีมอันดับที่ 1 ของกลุ่มเอ็นเอฟซีเหนือ ด้วยผลงานชนะ 8 เกมแพ้เพียง 2 เกม และ 5 เกมหลังสุดชนะไป 4 เกมแพ้ 1 เกมจุดเด่นของทีมแพ็คเกอร์สอยู่ที่การป้องกันการขว้าง อยู่ในอันดับที่ 7 ของลีก และการเสียแต้มน้อยเป็นอันดับที่ 10 ของลีก สำหรับจอร์แดน เลิฟ ผู้เล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็คที่มาแทน แอรอน รอดเจอร์ ยังทำผลงานไม่โดดเด่นแบบที่สือหลายคนคาดการณ์ แต่ในเกมนี้เขาอาจทำผลงานได้ดีก็เป็นได้ เพราะลงเล่นในเกมที่กดดันน้อยกว่าทีมเจ้าบ้านสำหรับ ไลอ้อนส์ เจ้าบ้าน จุดแกร่งคือเกมบุก ทั้งการทำระยะได้เป็นอันดับที่ 2 ของลีก แปลว่ามีทีมบุกที่ได้อยู่ในสนามนานมาก เด่นทั้งเกมวิ่ง และเกมขว้าง นำทัพโดยควอเตอร์แบ็ค เจเรด กอล์ฟ ปีกนอกตัวเก่ง อมอนรา เซนต์ บราวน์ ปีกในตัวเก่ง แซม ลาปอร์ต้า รวมถึงผู้เล่นตัววิ่ง เดวิด มอนต์โกเมอรี และจาเมียร์ กิ๊บส์สถิติของทีมคอมมานเดอร์สในตอนนี้ชนะ 4 เกมแพ้ 7 เกม อยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มเอ็นเอฟซีตะวันออก โดยเกมล่าสุดแพ้ต่อ นิวยอร์ค ไจแอนส์ ทีมร่วมกลุ่มสำหรับคาวบอยส์ มีสถิติชนะ 7 เกมแพ้ 3 เกม อยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มเอ็นเอฟซีตะวันออก โดย 5 เกมหลังสุดชนะได้ถึง 4 เกมภาพรวมของทีมคอมมานเดอร์สในปีนี้ อาจกล่าวได้ว่าไม่ค่อยสู้ดีนัก ทั้งการเทรดผู้เล่นระดับสตาร์ของทีมรับออกไปสองคน คนแรก มอนเตส สเวท สำหรับ แซม ฮาว ควอเตอร์แบ็คของทีม หลายคนยังตั้งคำถามกับเขาว่าดีพอหรือไม่ แต่ทั้งนี้ เกมที่พบกับคาวบอยส์ ซึ่งเป็นเกมใหญ่จะเป็นคำตอบได้ดีทีมคาวบอยส์ นำทัพโดย แด๊ก เพรสคอต์ต ควอเตอร์แบ็คระดับ 5 ดาว และมีเรตติ้งส่วนตัวอยู่ที่ 105.1 จะนำทีมบุกคาวบอยส์ ที่มีสถิติภาพรวมอยู่ในแถวหน้าของลีก ทั้งการทำระยะได้อันดับ 3 การทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมได้เป็นอันดับ 2 ของลีก และทีมรับมีภาพรวมอยู่ใน 5 อันดับแรก โดยเฉพาะการป้องกันการขว้าง และการเสียระยะในภาพรวม ปีนี้เป็นอีกปีที่แฟน ๆ คาวบอยส์ หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปไกลถึงการคว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์สถิติของทีมเยือนโฟร์ตี้ไนน์เนอร์ส มีอยู่ช่วงหนึ่งเป๋ไปบ้าง แพ้ไป 3 เกมติดจากการเจอ 3 ทีมจากกลุ่มเหนือทั้งฝั่งเอ็นเอฟซี และเอเอฟซี แต่ตอนนี้กลับมาทำผลงานได้ดีชนะได้ 2 เกมหลังสุด ทำให้มีสถิติชนะ 7 แพ้ไป 3 เกม เป็นทีมอันดับ 1 กลุ่มเอ็นเอฟซีตะวันตก สำหรับซีฮอว์คส สถิติในตอนนี้ชนะ 6 เกมแพ้ 4 เกม อยู่ในอันดับที่ 2 ของกลุ่มเอ็นเอฟซีตะวันตกช่วงที่ทีมโฟร์ตี้ไนน์เนอร์ส กลับมามีผลงานดีอีกครั้ง โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะบัคคาเนียร์สไปได้ บล็อก เพอร์ดี้ ควอเตอร์แบ็คของทีม มีผลงานอันยอดเยี่ยม นั่นคือการทำ เพอร์เฟค เรตติ้ง (Perfect rating) ได้ที่ 158.3 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในการเป็นผู้เล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็ค สำหรับภาพรวมของทีมโฟร์ตี้ไนน์เนอร์ส มีผลงานเด่นทั้งทีมบุก ทำแต้มได้เป็นอันดับที่ 3 และทีมรับเสียแต้มน้อยเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งเหมาะสมมากๆสำหรับทีมที่เป็นตัวเต็งแชมป์ซุปเปอร์โบว์ซีฮอว์คส เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะการเล่นในบ้าน ซึ่งการเล่นในสนาม ลูเมน ฟิลด์ (Lumen Field) ทีมซีฮอว์คสจะมีจุดเด่นที่กองเชียร์ ที่คอยส่งเสียงดังรบกวนทีมตรงข้ามตลอดเกม และทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามเกิดข้อผิดพลาด ปีนี้พวกเขาเล่นในบ้านแพ้เพียง 1 เกมเท่านั้น แต่ผลงานเมื่อออกไปเล่นนอกบ้านยังไม่สม่ำเสมอ ทำให้ภาพรวมยังดูไม่เด่นเท่าไหร่ทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3oo9wSO และ https://ttid.co/xTgv/TVSNOWGOLDEXT หรือโทร. 02-700 -8000 กด 3NFL Thanksgiving games ชมสด แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ทางช่อง True Sports 1 (666)Packers vs Lions24 พฤศจิกายน เวลา 00.30-04.00Commanders vs Cowboys24 พฤศจิกายน เวลา 04.30-08.0049ERS vs Seahawks24 พฤศจิกายน เวลา 08.20-12.00