ไฟต์สุดท้ายคิกบ็อกซิ่งที่ไทย "บัวขาว" ทิ้งทวนที่ราชดำเนิน 2 ธันวาคมนี้

บัวขาว บัญชาเมฆ เปิดใจอาจชกคิกบ็อกซิ่งที่ไทยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในศึกRWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ โดยโปรแกรมจะขึ้นสังเวียนเวทีราชดำเนินเจอกับ นายาเนช ไอมาน นักชกจากสเปนเชื้อสายคองโก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS)บัวขาว เคยชกกับ นายาเนช ไอมาน มาแล้วเมื่อ 5 ปีก่อนในศึก “คุนหลุนไฟต์ ครั้งที่ 65” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลที่ออกมาเป็นทางด้านบัวขาวที่จัดการเอาชนะน็อกไปได้ยกที่หนึ่ง ทว่าในการรีแมตช์ครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญเลยก็คือ ไฟต์นี้อาจจะเป็นไฟต์สุดท้ายแล้วที่บัวขาวทำการขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศไทย เพราะสำหรับชีวิตนักมวยแล้ว ระยะเวลาการชกมวย 30 ปีถือว่ามาไกลมากๆ ดังนั้นจะขอทำผลงานในไฟต์นี้ให้ดีที่สุด อยากจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ท่ามกลางบรรยากาศของแฟนมวยชาวไทยในสนาม“ไม่อยากจะพูดคำนี้เลย แต่พี่บัวคิดว่าในศึก RWS: Legend of Rajadamnern วันที่ 2 ธันวาคมนี้ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่พี่บัวขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทย ยอมรับเลยว่ารู้สึกใจหายอยู่เหมือนกัน เพราะชกคิกบ็อกซิ่งที่ไหนมันก็ไม่อุ่นใจเท่ากับชกในประเทศไทยหรอก การได้เดินเปิดตัวออกมาหรือขึ้นสังเวียนท่ามกลางพี่น้องแฟนๆชาวไทย มันทำให้พี่บัวรู้สึกมีความสุขอยู่เสมออย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแหละว่าพี่บัวอยู่ในวงการมานาน กว่า 30 ปีสำหรับนักมวยถือว่ามาไกลมากๆ เอาเป็นว่าวันที่ 2 ธันวาคมนี้ พี่บัวจะขอทุ่มสุดตัวเลยเพื่อเอาชัยชนะกลับมาฝากทุกคนให้ได้ นี่อาจจะเป็น 9 นาทีสุดท้ายที่พี่บัวจะได้ขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งให้แฟนๆที่ประเทศไทยได้ดูสดๆที่เวที หลังจากนี้จะขอเปลี่ยนสายไปหาความท้าทายกับมวยสากลดูบ้างก็ต้องขอขอบคุณทาง RWS และเวทีราชดำเนินด้วยที่ให้ทำให้พี่บัวได้กลับขึ้นชกที่ประเทศไทย ขึ้นชกที่บ้านเกิดของมวยไทย ได้โชว์ฝีมือให้แฟนๆชาวไทยได้ดูอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็อย่างที่พี่บัวบอกไป ชกที่ไหนก็ไม่อุ่นใจเท่าบ้านเราอีกแล้ว ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การสนับสนุนและเดินทางมาดูพี่บัวชกที่เวทีราชดำเนินในทุกๆครั้ง”ศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก#บัวขาว #นายาเนชไอมาน #มวย #มวยไทย #เวทีมวยราชดำเนิน #RWS #RajadamnernWorldSeries #LegendofRajadamnern