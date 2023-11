เปิดตัวคู่ชก "บัวขาว" ส่งท้ายปี ปะทะ "นายาเนช ไอมาน" นักชกลีลาเดือดชาวสเปนเชื้อสายคองโก

เปิดตัว นายาเนช ไอมาน นักชกลีลาเดือดจากสเปนที่จะเป็นคู่ชกของบัวขาว บัญชาเมฆในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ที่เวทีราชดำเนิน ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้บัวขาว มีโปรแกรมจะกลับขึ้นมาชกส่งท้ายปี 2566 ในศึก RWS : Legend of Rajadamnern ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึก Rajadamnern World Series (RWS) ในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบสนามมวยเวทีราชดำเนินครบ 78 ปีและย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 79 อีกด้วยล่าสุด นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันมวยไทยรายการ RWS และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนิน ได้เปิดตัวนักชกที่จะเป็นคู่ปรับบัวขาวในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วซึ่งก็คือ นายาเนช ไอมาน นักชกชาวสเปนเชื้อสายคองโก ซึ่งแฟนมวยชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะขึ้นชกในศึก RWS มาแล้วหลายไฟต์นายาเนช ไอมาน อายุ 35 ปี เป็นนักชกที่มีลีลาดุเดือด ออกอาวุธได้ครบเครื่อง ไฟต์ล่าสุดก็คือขึ้นชกในศึก Rajadamnern World Series เอาชนะคะแนน วันเฉลิม นวลทองสนุกเกอร์คลับ ไปอย่างเด็ดขาดในการชกเมื่อปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักชกสเปนผู้นี้กลายเป็นจอมบู๊ที่มีลีลาดุเดือด เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้วในศึก “คุนหลุนไฟต์ ครั้งที่ 65” ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครั้งเขาขึ้นชกครั้งแบบกะทันหันมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่ 10 วันเท่านั้น และคู่ชกของเขาก็คือ บัวขาว บัญชาเมฆ ซึ่งเป็นไอดอลของเขานั่นเอง ครั้งนั้นเป็นบัวขาวที่เอาชนะน็อกไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของไอมาน เขาเปลี่ยนตัวเอง พัฒนาการชกขึ้นมาอย่างมาก มีอาวุธหนักทุกรูปแบบในการขึ้นชกในแบบมวยไทย จนกลายเป็นนักชกอันตราย มีลีลาดุดัน และช่วงเวลานี้ถือว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม เป้าหมายสำคัญในชีวิตอย่างหนึ่งก็คือการได้ขึ้นสังเวียนเจอกับบัวขาว บัญชาเมฆ เพื่อเป็นลบรอยแค้นเมื่อ 5 ปีก่อน และการได้เจอกับฮีโร่ในดวงใจบนเวทีราชดำเนินยังนับเป็นเกียรติสูงสุดของเขาอีกด้วย มั่นใจว่าครั้งนี้จะแตกต่างไปแน่นอน เพราะเขาอยู่ในช่วงที่สภาพร่างกายพร้อมที่สุดในชีวิต เต็มไปด้วยความมั่นใจ และมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นผู้ชนะในไฟต์นี้โดยสถิติการชกของ นายาเนช ไอมาน ที่มีการบันทึกไว้ก็คือ ชกทั้งหมด 99 ไฟต์ ชนะ 72 (ชนะน็อก 33 ครั้ง) แพ้ 20 เสมอ 7 ทางด้าน บัวขาว บัญชาเมฆ ไฟต์นี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะจะเป็นการชกส่งท้ายปี และในปีหน้าก็อาจจะผันตัวเองไปชกในกติกาการต่อสู้รูปแบบอื่นๆบ้างศึกใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 78 ปีของเวทีราชดำเนินด้วย นอกจากคู่ระหว่างบัวขาวกับ นายาเนช ไอมาน ที่พลาดไม่ได้แล้ว ยังมีนักมวยระดับออลสตาร์ของ RWS เข้าร่วมมากมาย จึงถือจะเป็นคืนแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกครั้งอย่างแน่นอนศึก RWS : Legend of Rajadamnern ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้ แฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ rajadamnern.com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวีเวิร์คพอยท์ช่อง 23 รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง Youtube : WorkpointOfficial และ Facebook : Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทาง ดะโซน (DAZN) บริษัทสตรีมมิงคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก#บัวขาว #มวย #มวยไทย #เวทีมวยราชดำเนิน #นายาเนชไอมาน #RWS