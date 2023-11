"โมโน" ยิงสด "ไทย" รับหน้าเสื่อเจ้าภาพจัดเทคบอลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6

สหพันธ์เทคบอลนานาชาติ (FITEQ), สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ MONO29, MONOMAX, 3BB GIGATV ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด “World Teqball Championships 2023” ครั้งที่ 6 ณ ปรเทศไทย ในวันอังคารที่ 7 พ.ย. นี้ เวลา 10.30 น. ณ สเตจ 1 สนาม Stadium29 ถนนชัยพฤกษ์ และถือเป็นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกนอกยุโรปด้วยโดยมี นายวิคเตอร์ ฮุสซาร์ ประธานสหพันธ์เทคบอลนานาชาติ), นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา (กกท.), พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นแถลงข่าวร่วมกันบนเวทีนอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัช กุมุทพงษ์พานิช อุปนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, พลตรีหญิงปรียาภัสสร์ จรัลพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) , คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด, คุณปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ Head of 3BB GIGATV Business , คุณซัง โฮ ลี Head of Acquisition and Licensing, จ่าสิบเอก เรวัต ผาบชมภู ผู้ฝึกสอน และนาย พักตร์พงษ์ เดชเจริญ, น.ส. สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ นักกีฬาเทคบอลตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคึกคักในฐานะประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค.นี้ ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมากนายวิคเตอร์ ฮุสซาร์ ประธานสหพันธ์เทคบอลนานาชาติ กล่าวว่า “กีฬาเทคบอลถือกำเนิดขึ้นประมาณ 10 ปีก่อน และครั้งนี้เทคบอลชิงแชมป์โลกจะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันรายการนี้ที่นอกยุโรปเป็นครั้งแรก เราเชื่อว่าบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นสื่อชั้นนำที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน รวมทั้งสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลไทย จะจัดงานครั้งนี้ออกมาได้อย่างน่าประทับใจกว่าที่เคยมีมาแน่นอน”นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา (กกท.) กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะยกระดับนักกีฬาไทยให้โดดเด่นคว้าแชมป์ สำหรับกีฬาเทคบอล เป็นกีฬาใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ในช่วงแรกเริ่ม คงต้องระดมสรรพกำลังหลายส่วนเพื่อ เฟ้นหา และพัฒนา เพื่อสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไป ณ วันนี้ นักกีฬาไทยเก่งในระดับแชมป์เอเชีย แชมป์โลกได้แล้ว แต่ยังต้องมีการแข่งขันในประเทศ และส่งนักกีฬาไปต่างประเทศเก็บคะแนนอีก ยังมีภารกิจหลาายส่วน ในการนี้ยินดีเป็นอย่างมากที่มี บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาช่วยด้านการประชาสัมพันธ์กีฬาเทคบอลให้มีแฟนๆได้รับชม ได้สร้างความนิยมมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเทคบอลของไทยต่อไป”พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ศักยภาพนักกีฬาเทค บอลไทยสามารถไปได้ในระดับแชมป์โลก การสนับสนุนนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จยังต้องการปัจจัยในหลายๆส่วน เนื่องจากกีฬาเทคบอลเป็นกีฬาใหม่และสมาคมเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน จึงอยากเชิญชวนภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนน้องๆนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ในปีต่อไป ทั้งนี้ต้องขอบคุณ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมมาเป็นพันธมิตรในการเผยแพร่ให้กีฬาประเภทนี้ได้รับชมและได้รับความนิยม รวมทั้งจะได้สร้างการรับรู้ของแบรนด์ผู้สนับสนุนนักกีฬาให้มากขึ้นอีกด้วย”นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“กีฬาเทคบอลเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่น่าสนใจมากครับ รูปแบบการตลาด การสร้างความนิยมแบบคนรุ่นใหม่ซึ่งเหมาะกับทิศทาง ภาพลักษณ์ ของ MONO29 และ MONOMAX เราจึงยินดีมากที่ได้จับมือกับทาง FITEQ และสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ที่จะใช้ศักยภาพสื่อในเครือทั้งหมด เพิ่มความนิยมคนดูในประเทศไทย เพื่อต่อยอดความนิยมของนักกีฬาไทยและประชาสัมพันธ์การสนับสนุน (Sponsorship) ให้กับนักกีฬาไทยได้มีโอกาสคว้าแชมป์ในหลายๆทัวร์นาเมนต์ เราจึงเริ่มต้นความร่วมมือนี้ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกซึ่งจัดในประเทศไทยโดยแฟนๆ สามารถร่วมให้กำลังใจได้ที่สนามหรือสามารถรับชมง่ายๆ ผ่านทาง MONO29, MONOMAX และพันธมิตร 3BB Sports One”สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงแชมป์โลก “World Teqball Championships 2023” ครั้งที่ 6 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค ณ สนามกีฬาหัวหมาก และ วันที่ 2-3 ธ.ค.นี้ ณ สนามกีฬาบางกอกอารีน่า โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่ และประเภทคู่ผสม ซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬาเทคบอลจากทั่วโลก 59 ประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน และรวมนักกีฬาจากทุกประเทศทั้งหมด 211 คน โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกจะมีขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีม ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX ได้ทุกคู่