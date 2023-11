“อุดรธานี” เจ้าภาพ L’Etape Udon Thani by Tour de France เทียบชั้นงานเทศกาลปั่นระดับโลก

“อุดรธานี” ประกาศศักดาเมืองเจ้าภาพ L’Etape Udon Thani by Tour de France เทียบชั้นงานเทศกาลปั่นระดับโลก ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ยอดนักปั่นทะลุเป้ากว่า 1,500 คน จาก 31 ประเทศเข้าร่วม คาดเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท พร้อมต้อนรับนักปั่นชาวเยอรมันตำนานตัวจริงจาก ตูร์ เดอ ฟรองซ์ “เยียร์ บอลท์” และเหล่านักปั่น เซเลบระดับนานาชาติคับคั่ง”​เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องธนกร 1 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานระดับโลกรายการ L'Etape Udon Thani by Tour de France 2023 งานเทศกาลปั่นระดับโลก โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน., พันโท วรายุทส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมจักรยานอุดรธานี, นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายภาสกร วีรชาติยานุกูล กรรมการผู้จัดการ บรษีท ธนาทิพย์ 456 จำกัด และนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และ Race Director ร่วมแถลงความพร้อมการจัดงาน ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดารา อุย (Dara UY) ผู้บริหาร บริษัท Amaury Sport Organization (ASO) เจ้าของลิขสิทธิ์ ตูร์ เดอ ฟรองซ์ (Tour De France) และเยียร์ บอลท์ (Jens Voigt) นักปั่นชาวเยอรมันตำนานตัวจริงจาก ตูร์ เดอ ฟรองซ์ ซึ่งกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง และการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวอุดรธานี รวมทั้งเผยการตัดสินใจในการเข้ามาเป็น Brand Ambassador ของการแข่งขันจักรยาน L’Etape Udon Thani ในครั้งนี้ พร้อมกับทำกิจกรรมพบปะแฟนจักรยาน มอบลายเซ็น และถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคัก​จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และบริษัทผู้จัดงาน RUNRIO พร้อมกับผู้สนับสนุนหลักอย่างบางจาก, Garmin, Pocari Sweat, Isuzu, น้ำดื่ม Man Nature รวมถึง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกว่า 20 องค์กร, บริษัทห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือสร้างปรากฏการณ์ในการร่วมพลังจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับ และแสดงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ที่ได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปั่นจักรยานลิขสิทธิ์ทางไกลระดับโลกครั้งนี้ในงาน L’Etape Udon Thani by Tour de France 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้​นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศไทย และนักปั่นชาวต่างขาติ ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานระดับโลกรายการ L'Etape Udon Thani by Tour de France 2023 โดยในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งมียอดจำนวนนักกีฬาจักรยานที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทะลุเป้าหมายกว่า 1,500 คนจาก 31 ประเทศตบเท้าร่วมชิงชัย จึงคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงจัดการแข่งขันครั้งนี้ภายในพื้นที่เป็นจำนวนกว่า 200 ล้านบาท​นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการดึงลิขสิทธิ์กีฬาจักรยานระดับโลกรายการนี้เข้ามาในประเทศไทย มีความมุ่งมุ่นในการที่จะให้ L'Etape Udon Thani by Tour de France 2023 กระตุ้น และผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย นอกจากนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ เยียร์ บอลท์ (Jens Voigt) นักปั่นชาวเยอรมันตำนานตัวจริงจาก ตูร์ เดอ ฟรองซ์ รวมถึงบรรดานักปั่นเซเลบระดับนานาชาติที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่จังหวัดอุดรธานีกันอย่างคับคั่ง​สำหรับการแข่งขันจักรยานระดับโลกรายการ L'Etape Udon Thani by Tour de France 2023 จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 06.00 น. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะทางคือ ระยะทาง 137 กิโลเมตร และระยะทาง 66 กิโลเมตร ออกสตาร์ทจากทุ่งศรีเมือง และเข้าเส้นชัยที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (วัดป่าบ้านตาด) โดยผู้ที่ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France Jerseys อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้ชนะการแข่งขันประเภทชาย และหญิง จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Yellow Jersey”, ผู้ชนะการแข่งขัน King of The Mountain (ชายและหญิง) จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Polka-Dot Jersey”, ผู้ชนะการแข่งขัน King of Sprint (ชายและหญิง) จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “Green Jersey” และ ผู้ชนะการแข่งขันชาย และหญิง ที่มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จะได้รับรางวัลเสื้อเกียรติยศ Official Tour de France “The White Jersey”นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายไว้ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงาน ระหว่าง 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ, ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงพิพิธภัณฑ์ตูร์เดอฟร็องส์, งานแสดงสินค้าจักรยาน, บูทกิจกรรมจากสปอนเซอร์, บริการตรวจเช็คสภาพจักรยาน, เวิร์กช็อปจักรยาน ฯลฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/letapethailand และ www.letapethailand.com