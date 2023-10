"บัวขาว" โชว์หุ่นสุดฟิตขู่ "แสนชัย" ก่อนปะทะเดือดไฟต์พิเศษ BKFC 5 วันที่ 4 พ.ย.นี้ ที่พัทยา

บัวขาว บัญชาเมฆ ซูเปอร์สตาร์นักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ภาพร่างกายสุดฟิตของตัวเอง ก่อนจะมีคิวขึ้นชกกับ แสนชัย มวยไทยยิม ตำนานกำปั้นรุ่นพี่ ในศึก BKFC Thailand 5 - Buakaw vs Saenchai "Legends of Siam"สำหรับไฟต์พิเศษระหว่าง บัวขาว กับ แสนชัย จะชกกันแบบมือเปล่า ไม่สวมนวม ในกติกาพิเศษ "Bare Knuckle Thai" ในพิกัดน้ำหนัก 68.5 กิโลกรัม ชกกัน 5 ยก ยกละ 2 นาที พัก 1 นาที หากชกครบ 5 ยก ยังเสมอกัน ชกตัดสินในยกที่ 6ขณะที่กติการอื่นๆ ของการชกในไฟต์นี้ สามารถเตะใช้หมัด ใช้ศอก ใช้เข่า และออกอาวุธแบบหมุนตัวได้ ห้ามถ่วงเวลา กอดกันได้แค่3วินาที แต่ต้องออกอาวุธ ห้ามเตะกวาดและทุ่มคู่ชก ห้ามออกอาวุธใส่หลังหัว หรือสันหลังของคู่ชกสำหรับ ศึก BKFC Asia 5 Thailand "Legend of Siam" จะมีคู่มวยทั้งหมด 12 คู่ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นี้ ที่ รอยัลคลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี