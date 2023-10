ไทยปิดฉาก เอเชียน พาราเกมส์คว้า 27 ทองมากกว่าครั้งที่เเล้ว 4 เหรียญ

พิธีปิดเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่ หางโจว โอลิมปิก สปอร์ต เซ็นเตอร์ ภายใต้คอนเซปต์ “Let Your Dreams Fly and We Will Meet Again ปล่อยให้ความฝันของคุณโบยบิน แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่การแสดงชุดแรกคือ A Night to Remember หรือ “ค่ำคืนแห่งความทรงจำ” ที่สื่อถึงการแสดงความรักที่จีน มีต่อเพื่อนๆชาวเอเชีย พร้อมทั้งส่งต่อบทกวี ซึ่งเป็นธรรมเนียมของจีนโบราณที่จะมอบให้เป็นของขวัญ เมื่อเพื่อนๆต้องแยกทางกัน เพื่อแสดงความรัก ความปรารถนาดี และความเศร้าโศก ท่ามกลางอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลาย อบอวลไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกแบบจีนจากนั้นเป็นการแสดงชุดที่สอง Flower of Life Blooming Brilliantly หรือ “ดอกไม้แห่งชีวิตที่เบ่งบาน” ซึ่งจะเป็นการแสดงของเด็กสาวถือร่มสวมชุดกี่เพ้าสีเขียวเข้ม เริงระบำช้าๆ ราวกับเนินเขาที่อยู่ไกลออกไปและผืนน้ำสีฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกขาว ดอกบัวที่พลิ้วไหวตามสายลม บนเส้นทางเดินที่คดเคี้ยว แต่เต็มไปด้วยความประทับใจ ที่ทุกคนจะต้องจดจำและตราตรึง ซึ่งเปรียบเสมือนภาพลึกลับในตอนกลางคืนที่จะอยู่ในใจในค่ำคืนแห่งการร่ำลาโดยตลอดการแสดงพิธีปิด เครื่องดนตรีจีนโบราณ ได้แก่ ตี้ (ขลุ่ยจีน), เซียว (ขลุ่ยไม้ไผ่ที่เล่นในแนวตั้ง) และกู่ฉิน (เครื่องดนตรีเจ็ดสาย) จะถูกนำมาแสดงอย่างโดดเด่น และผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปพร้อมกับดนตรีออเคสตรา เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีจีนและดนตรีสากล ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ พร้อมด้วยเสน่ห์อันโดดเด่นของเจียงหนานต่อด้วยการเชิญธงเอเชียนพาราเกมส์ และธงชาติของประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต่อด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬา และเข้าสู่ช่วงพิธีการโดยมีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ,ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งเอเชีย กล่าวสุนทรพจน์จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงสำคัญคือพิธีมอบธงการแข่งขัน โดยตัวแทนเมืองหางโจกับตัวแทนจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพครั้งต่อไปจากนั้นเป็นการดับไฟในกระถางคบเพลิง โดยจะมีการบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตาได้ได้ฟัง ขณะที่พวกเขานั่งอยู่บนบันไดรอบกระถางคบเพลิง เป็นอันจบพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการ