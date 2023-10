โมโตจีพีไทยแลนด์​ สุดคึกคัก แฟนความเร็วมุ่งหน้าสนามช้าง กระทบไหล่นักบิดคนโปรด

สุดยอดศึกสองล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดของโลก โมโตจีพี รายการ โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว แฟนความเร็วหลายหมื่นคนหลั่งไหลเข้าสู่สนามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมืออย่างเยี่ยมยอดของทุกหน่วยงานทั้งรัฐ-เอกชน ผสานกีฬา-อาหาร-วัฒนธรรม-การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอย่างไทยครบทุกมิติความเคลื่อนไหวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี รายการโออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2023 ระหว่าง 27-29 ตุลาคม 2566 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ล่าสุด เข้าสู่โปรแกรมการควอลิฟายของทุกรุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักบิดระดับพระกาฬของโลกร่วมดวลคันเร่งอย่างสุดมันส์ ตลอดทั้งวันแฟนความเร็วทั้งไทย-เทศทยอยเข้าสู่สนามหลายหมื่นคนฝ่ายจัดการแข่งขัน เผยภาพชุดสุดอลังการ แฟนความเร็วแห่ชมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมที่อัดแน่นแน่นทั้งในและนอกสนาม ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้มุ่งเน้นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เพียงมิติของการจัดการให้ดีขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นงานที่ร่วมมือและสร้างความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติและคนบุรีรัมย์ในฐานะเจ้าบ้านด้วยด้านบรรยากาศการต้อนรับแฟนความเร็ว กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนรมิตโซนต้อนรับด้านหน้าสนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต บริเวณป้าย Destination of speed ก่อนจะเข้าสู่สนามการจัดการแข่งขันให้เป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมงาน โชว์วิถีหม่อนไหมแบบครบวงจร ในรูปแบบเสมือนจริง ภายใต้แนวคิด “Silk of Buriram” จัดแสดงผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติ และ ผ้าซิ่นตีนแดง ลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ ซุ้มสาธิตการแปรรูปอาหารจากหม่อนไหม อาทิ ผัดกระเพราดักแด้,ใบหม่อนทอดกรอบ เป็นต้น เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยให้นักแข่งและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส และเผยแพร่ไปทั่วโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมงานเป็นอย่างมากโดยวันนี้ประเดิมด้วยกิจกรรม HERO WALK ที่แฟนโมโตจีพีรอคอย กับการนำนักบิดเดินบนพรมแดง พบปะแฟนอย่างใกล้ชิด ขอลายเซ็นต์ ถ่ายภาพ รวมทั้งกิจกรรม Pit Lane Walk ชมการทำงานในพิตของนักแข่ง ชมรถแข่งตัวแรง เห็นการทำงานของทีมช่างและนักบิดระดับโลก ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างมาก จนแน่นเต็มทุกพื้นที่ ส่วนโซนกิจกรรมก็ยังอัดแน่น ทั้ง Meet & Greet กับนักบิดดังหลังแข่งขันจบ และช่วงหัวค่ำมี “ศึกมวยไทยวิถีถิ่นไทย” คู่มวยดัง 9 คู่ ตกดึกสนุกกันต่อกับ 2 ศิลปินลูกทุ่งอินดี้สุดฮอต “บุ๊ค ศุภกาญจน์” และ “เนสกาแฟ ศรีนคร”ทั้งนี้ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ เอ็กซ์โป” ยังมีกิจกรรมและร้านค้าจากผู้สนับสนุน พร้อมกับ พาวิลเลียนขนาดยักษ์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ โออาร์ พาวิลเลียน, พาวิลเลียนของค่ายรถจักรยานยนต์ชื่อดังต่างๆ เช่น ฮอนด้า, ยามาฮ่า, พาวิลเลียน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ โดยแฟนๆ สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกโมโตจีพีต่างๆ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมอเตอร์ไซค์, สินค้าของตกแต่ง, สินค้ามอเตอร์สปอร์ต , กิจกรรมที่น่าสนใจจากภาครัฐและเอกชน, Meet & Greet นักบิดระดับโลกจากค่ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้านพิเศษสุดสำหรับในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยกสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วฟ้าเมืองไทย ในชื่องาน OTOP TO THE WORLD เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาแฟนโมโตจีพีทั่วโลก ผ่านสินค้าระดับพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอลช้างอารีนา จัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญา สู่สากล" เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม