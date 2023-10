สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมงาน “วิ่งสร้างเมือง 2024”

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2024” (Run For Better City 2024) ตอน ChilDrenCare (ชิล-เด่น-แคร์) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (The Children’s Hospital Foundation)นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า โครงการ“วิ่งสร้างเมือง” (Run For Better City 2024) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 คณะกรรมการจัดงานวิ่งสร้างเมือง เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่ควรได้รับการดูแลทั้งในแง่สุขภาวะที่ดีและจิตใจ เด็กและเยาวชนนั้นคือจุดเริ่มต้นของพลเมือง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การดูแลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเมืองก็จะดีตาม การจัดงานในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชิล-เด่น-แคร์” (ChilDrenCare) และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในปีนี้ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (The Children’s Hospital Foundation)นายเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ หรือ “เกี๊ยง วงเฉลียง” ที่ปรึกษาประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า แนวความคิดการจัดงานในปีนี้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ของงานในปีนี้ที่มุ่งเน้นไปที่การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดเป็นชื่องานในปีที่ 7 ว่า ChilDrenCare หรือในชื่อไทยว่า ชิล-เด่น-แคร์ ซึ่งเป็นการนำเอกลักษณ์ของงานวิ่งสร้างเมืองที่จัดเป็น Fun Run เพื่อให้นักวิ่งมาร่วมงานกันแบบสบายๆ หรือชิลๆ ได้สนุกกับการออกแบบองค์ประกอบของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละปี และทุกครั้งที่จัดงานก็จะความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเมืองและสังคมเสมอนายประกิต พนานุรัตน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายสมิตร โอบายะวาทย์ ที่ปรึกษาประธานการจัดงานฯ และอดีตนายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงาน“วิ่งสร้างเมือง 2024” ในปีนี้มีความพิเศษ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “เกื้อกูล กล่อมเกลา เก้าสิบปี” ทั้งนี้ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์กิตติคุณเลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี และอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง” ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างยั่งยืน “GREEN & CLEAN CITY” โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ภายในย่านของจุฬาฯ แล้วจะรู้สึกได้ถึงพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น การมีต้นไม้ใหญ่นั้นสามารถที่จะเก็บกักคาร์บอนได้ในปริมาณมหาศาลซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีสำหรับรูปแบบกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04.30 น.ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร, ระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร บัตรราคา 800 บาท โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, เหรียญที่ระลึก ฟรี! สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ ที่สมัครร่วมกับนักวิ่ง (ผู้ปกครอง) รับฟรี เสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง และชุดอาหารสำหรับเด็ก (จำนวนจำกัด 90 คน)ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2024” สามารถสมัครผ่านทาง https://race.thai.run/r4bc2024 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @R4BC และ Facebook: วิ่งสร้างเมือง