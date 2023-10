ป.ป.ช. ผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่าย จัดมหกรรมงานวิ่ง “Good Guy Run 2023” รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบที่เป็นเนื้อร้ายในการบ่อนทำลายสังคม และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นการสร้างค่านิยมในสังคมให้เกิดเป็นสังคมสุจริต ต่อยอดเป็นสังคมที่โปร่งใส เคารพในกฎกติกา มีคุณธรรม จริยธรรมและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพบูรณาการร่วมกับการสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 4 (Good Guy Run 2023)” ภายใต้แนวคิด รวมพลัง “วิ่ง ต้าน โกง” BREAK THE CORRUPTION รวมพลังวิ่งส่งเสริมความดีแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นต้นแบบของสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรีโดยอยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่าน ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัยที่มีความชื่นชอบในการวิ่ง และมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ 3 ดี “ส่งเสริมความดี รณรงค์การทำดี และเชิดชูคนดี” ผนึกกำลังร่วมหล่อหลอมสังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นบรรทัดฐานภายใต้บริบทแห่งคุณงามความดี เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมคนดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยในปีนี้สำหรับงานวิ่ง “Good Guy Run 2023” แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง ประกอบด้วย SUPER MINI MARATHON 13K อัตราค่าสมัคร 500 บาท MICRO MARATHON 5K อัตราค่าสมัคร 400 บาท และ FUN RUN 2K อัตราค่าสมัคร 300 บาท โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 2,500 คนโดยกิจกรรมภาพรวมจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของตัวนักวิ่ง และความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัด มีการผูกโยงเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันในหลากหลายมิติผนวกเข้าด้วย ทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่ง ศิลปิน ดารา นางงาม INFLUENCER ที่มีชื่อเสียง สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรม THE WAY GOOD GUY ,ดนตรี ACOUSTIC VERSION ,กิจกรรม “WALL OF SHAME” ,กิจกรรม STUDIO ถ่ายภาพ 360 องศา นักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่าน GIANT FLAG “BREAK THE CORRUPTION THAILAND” ร่วมกัน โดยจะมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อแชร์พลังแห่งการทำดีครั้งนี้ให้ทั่วประเทศและทั่วโลกรับรู้เกิดเป็น Soft Power เชิงบวก กระตุ้นสังคมไม่ให้เกิดการเพิกเฉยต่อการทุจริตปลุกพลังให้เกิดจิตใต้สำนึกร่วมกัน “ต้านโกง”สร้างสังคมใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการทำดี โดยทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ทาง https://race.thai.run/goodguyrun2023 และสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FANPAGE FACEBOOK : GOOD GUY RUN 2023