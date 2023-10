"ตะวันฉาย" ควงแขน "เพชรจีจ้า" เก็บชัย บทสรุปไฟต์เดือด ONE Fight Night 15

“ตะวันฉาย” ควงคู่ “เพชรจีจ้า” คว้าชัยศึก ONE Fight Night 15จบลงไปแล้วสำหรับความมันแบบจัดเต็มในศึก ONE Fight Night 15 ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) โดยคู่ที่แฟนกีฬาต่อสู้ชาวไทยให้ความสนใจอยู่ที่การเผชิญหน้ากันระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” เปิดศึกสายเลือดดวลเดือด “โจ ณัฐวุฒิ” ในรูปแบบคิกบ็อกซิ่ง รวมถึงอีกหนึ่งสาวแกร่งจากไทย “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรง” ที่หวังมาล่าแต้มชัยต่อเนื่องบนสังเวียนระดับโลก นอกจากนี้ยังเต็มอิ่มไปกับศึกชิงบัลลังก์สองเส้นสองกติกาคู่เอกของรายการ “ธานฮ์ เล” อดีตราชัน MMA วัย 38 ปี ชาวเวียดนาม-อเมริกัน กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ ด้วยการขึ้นชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล (145 – 155 ป.) พบกับ “อิลยา เฟรย์มานอฟ” จอมน็อกเอาต์ วัย 27 ปี จากรัสเซีย ดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิงเกมการต่อสู้ในคู่นี้จบลงอย่างรวดเร็ว เมื่ออดีตราชันผู้ยิ่งใหญ่ก็ใช้ความเก๋าสามารถพลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ ก่อนจะได้โอกาสซับมิชชันด้วยท่าล็อกข้อเท้า (heel hook) เอาชนะไปอย่างรวดเร็วในนาทีที่ 1:02 ของยกแรกเท่านั้น ทำให้ “ธานฮ์” กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ คว้าเข็มขัด MMA เฉพาะกาลไปครองและรอวันได้กลับไปพบกับแชมป์โลกตัวจริง “ถัง ไค” เพื่อหาเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียวด้านคู่รอง “โจนาธาน ดิ เบลลา” ราชันวัย 27 ปี ชาวแคนาดา-อิตาลี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) ครั้งแรก พบกับ “แดเนียล วิลเลียมส์” ผู้ท้าชิงวัย 30 ปี ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลียเริ่มเสียงระฆังดัง “โจนาธาน” เปิดเกมบู๊เต็มกำลัง สาดอาวุธเตะขาต่อยหมัดจน “แดเนียล” ตั้งตัวแทบไม่ทัน แต่หลังจากผ่านยกสองฝ่ายผู้ท้าชิงเริ่มตั้งหลักได้ เปิดฉากแลกอาวุธกลับชนิดที่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีแชมป์ ช่วงสองยกสุดท้าย “โจนาธาน” ใช้ความรวดเร็วและชั้นเชิงที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายคุมเกม ครบห้ายกกรรมการเทใจให้ราชันสองสายเลือดเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกได้สำเร็จอีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนมวยชาวไทยให้ความสนใจล้นหลาม “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” เดินหน้าสานต่อชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” จอมเก๋ามากประสบการณ์เพื่อนร่วมชาติภาพรวมของการต่อสู้ตลอดสามยก ทั้งคู่ต่างแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดชนิดไม่มีใครยอมใคร “ตะวันฉาย” ใช้ความสดเดินบดพร้อมสาดแข้งซ้ายสวย ๆ ขณะที่ “โจ” ก็พยายามเตะตัดล่างแก้ทางพร้อมหาจังหวะยิงหมัดโต้เป็นระยะ ครบสามยกฝ่าย “ตะวันฉาย” ที่ดูออกอาวุธได้เข้าเป้าจะแจ้งกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์ คว้าชัยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งเป็นไฟต์ที่สองติดต่อกันส่วนสาวแกร่งชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในศึกนี้ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” กลับมาสานต่อชัยไฟต์ที่สองบนเวทีระดับโลก พบกับ “เซเลสต์ ฮันเซน” นักสู้สาวขาลุยจากออสเตรเลีย ที่หวังมาเปิดตัวสุดปังใน ONE รายการใหญ่ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 121 ป.โดยตลอดเกมการชก “เพชรจีจ้า” เดินเข้าหาพร้อมสาดอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก ใส่ทางด้าน “เซเลสต์” ที่พยายามหาจังหวะรอดักสวนกลับ กระทั่งสาวแกร่งจากไทยได้จังหวะกระแทกหมัดแข้าแสกหน้าคู่ชกจนเกิดแผลแตก ก่อนที่แพทย์สนามลงความเห็นว่าแผลฉกรรจ์เกินจะชกต่อได้ ทำให้ “เพชรจีจ้า” เอาชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 1:01 ของยกสามสรุปผลการแข่งขันทุกคู่- คู่เอก ธานฮ์ เล ชนะซับมิชชัน อิลยา เฟรย์มานอฟ นาทีที่ 1:02 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล 145 - 155 ป.)- คู่รอง โจนาธาน ดิ เบลลา ชนะคะแนนเอกฉันท์ แดเนียล วิลเลียมส์ (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจ ณัฐวุฒิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 - 155 ป.)- ไมกี มูซูเมกี ชนะซับมิชชัน ชินยะ อาโอกิ นาทีที่ 3:05 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก ไม่จำกัดน้ำหนัก)- โจชัว พาซิโอ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มานซัวร์ มาลาชิเอฟ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)- จาง หลีเผิง ชนะทีเคโอ ทิโมเฟย์ นาสติวคิน นาทีที่ 3:18 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155 - 170 ป.)- ฮู หยง ชนะทีเคโอ เอโก โรนี ซาปูตรา นาทีที่ 1:03 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)- เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะทีเคโอ เซเลสต์ ฮันเซน นาทีที่ 1:01 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 121 ป.)- ฮิโรยูกิ เทตซูกะ ชนะซับมิชชัน จิน เต โฮ นาทีที่ 4:45 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 - 185 ป.)- ชากีร์ อัล-เตครีตี ชนะคะแนนเอกฉันท์ บัมปารา คูยาเต (มวยไทย แคตช์เวต 174.5 ป.)