ยกระดับความเดือด “เพชรจีจ้า vs เซเลสต์” เสริมทัพโค้งสุดท้าย ONE Fight Night 15

ยกระดับความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ สำหรับศึก ONE Fight Night 15 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.นี้ โดยประกบคู่สองสาวขาลุยประจำรายการมาปะทะกัน ระหว่าง “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” สาวนักสู้ขวัญใจชาวไทย พบกับ “เซเลสต์ ฮันเซน” แม่สาวขาลุยจากออสเตรเลียศึก ONE Fight Night 15 ยกระดับความเดือดขึ้นไปอีกขั้น โดยล่าสุดมีการเปิดโผประกบคู่ในช่วงโค้งสุดท้ายออกมา ทำเอาแฟน ๆ ถึงกับนั่งกันไม่ติด เพราะถึงคิวโชว์ฝีมือล่าชัยไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันของ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” พบกับ “เซเลสต์ ฮันเซน” สาวขาลุยที่สะกดคำว่าถอยไม่เป็น ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 121 ป. โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.นี้สำหรับ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ระเบิดฟอร์มแจ้งเกิดในรายการ ONE ลุมพินี จากการเก็บชัยชนะทีเคโอ อย่างเหนือชั้นเหนือคู่ชกต่างชาติ 2 ไฟต์ติดต่อกัน จนทำให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ถึงกับอดใจไม่ไหว ต้องรีบมอบสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท ให้กับ “เพชรจีจ้า” เพื่อส่งเธอก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับโลกอย่างเป็นทางการโดย “เพชรจีจ้า” เปิดตัวไฟต์แรกในฐานะนักกีฬา ONE ไปแล้ว ในศึก ONE Fight Night 12 เมื่อวันเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และฝากผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีเคโอสาวแข้งโหดจากแดนกระทิงดุ “ลารา เฟอร์นานเดซ” ไปด้วยเวลาเพียง 26 วินาทีของยกแรก พร้อมพิชิตโบนัสจากบิ๊กบอส “ชาตรี” เข้ากระเป๋าอีก 1.7 ล้านบาททางด้าน “เซเลสต์ ฮันเซน” สาวนักสู้ชาวออสเตรเลีย คว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครอง จากการคว้าแชมป์มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-155 ป.) ของเวทีค้นหาดาวรุ่ง Road To ONE เมื่อเดือน ต.ค.65 โดยปัจจุบัน “เซเลสต์” ขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในศึก ONE ลุมพินี ไปแล้ว 3 ไฟต์ด้วยกัน โดยเก็บชัยชนะไป 2 ครั้งขณะที่ผลงานไฟต์ล่าสุด “เซเลสต์” เพิ่งสะดุดพ่ายคะแนน “หยู เหยา ปุย” ไปอย่างน่าเสียดาย และไฟต์นี้ที่จะพบกับ “เพชรจีจ้า” ถือเป็นครั้งแรกของเธอที่จะได้ปรากฏตัวในศึก ONE รายการใหญ่แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และรับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.